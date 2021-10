Recenze sluchátek Bang & Olufsen Beoplay EQ: nejvyšší model špuntů si vysokou cenu umí obhájit

Dánskou značku Bang & Olufsen asi není třeba dlouze představovat. Nejen v poslední době produkuje velmi zajímavá sluchátka i reproduktory, které často zaujmou také velmi odvážnými cenovkami. True Wireless sluchátka Beoplay EQ s cenou 9 990 Kč nejsou výjimkou. Co vám taková sluchátka přinesou navíc oproti levnější konkurenci jsem zjišťoval v průběhu testování.

Vzhled a první dojmy

Hned po vybalení z krabičky je jasné, že Beoplay EQ nejsou žádní drobci. Krabička působí masivnějším dojmem než většina konkurenčních špuntů. Taktéž sluchátka se zdají být mohutnější.

Elegantní design a prémiové provedení

Na první pohled je zřejmé, že na konstrukci se nešetřilo. Krabička je z eloxovaného hliníku a vypadá, že přežije ledacos. Na přední straně najdeme podlouhlou diodu a na zadní straně klasicky USB-C konektor pro nabíjení. Ten jsem ale téměř nepoužil, protože v nabídce je i bezdrátové Qi dobíjení. Horní víčko krabičky je opatřeno elegantním drobným logem Bang & Olufsen.

Po otevření krabičky jsou vidět dvě sluchátka vyrobena taktéž z kombinace hliníku a plastu. Mezi nimi pak překvapí jakýsi hrb, který patrně ukrývá baterii. Sluchátka sama o sobě vypadají velmi hezky. Na každém z nich najdeme další miniaturní diodu a také trojici mikrofonů pro kvalitní telefonní hovory i ANC.

Uvnitř krabičky by snad jen mohl být o trochu silnější magnet, protože po vložení sluchátek je občas potřeba je správně urovnat. Především s nasazenými většími špunty do krabičky často hůře zapadnou. V prodeji jsou dvě barevné varianty: černá a písková. Já jsem testoval tu tmavší.

Mezi špunty si vybere každý

Obsah balení nijak výrazně nepřekvapí. Kromě klasické sestavy nabíjecího kabelu a papírových materiálů zde ale najdeme čtyři velikosti silikonových špuntů a také jednu variantu pěnových špuntů, což se určitě může hodit.

Funkce a parametry

Model Beoplay EQ je nejvyšší z celé řady špuntových sluchátek od Bang & Olufsen. Tomu odpovídají také parametry. Z hlediska zvuku nabídnou elektro-dynamický měnič o průměru 6,88 mm i adaptivní ANC. Výrobce uvádí frekvenční rozsah 20 – 20 000 Hz.

Díky krytí IP54 se není třeba bát vody nebo prachu. Potěší dotykové ovládání i bezdrátové nabíjení. V nabídce je pak podpora kodeků SBC, AAC i aptX Adaptive. Konektivitu zajišťuje energeticky úspornější Bluetooth 5.2. Celkem šestice MEMS mikrofonů se pak stará o zvuk proudící do sluchátek.

Doprovodná aplikace

Bang & Olufsen použil i pro sluchátka Beoplay EQ osvědčenou aplikaci, takže se jedná o sázku na jistotu. Už v recenzích reproduktoru Level nebo sluchátek H95 jsem chválil její jednoduchost a snadnou orientaci, což v dnešní době bohužel stále není standardem.

Po zvolení produktu Beoplay EQ v aplikaci se zobrazí základní informace v podobě úrovně nabití jednotlivých sluchátek i krabičky. Zároveň v aplikaci můžete ovládat přehrávání i volit hlasitost. Můžete také přepínat mezi předvolenými režimy poslechu nebo si ekvalizér „Beosonic“ upravit podle vlastní preferencí.

Níže pak najdete ještě tlačítko pro aktivaci adaptivního ANC a automatického pohotovostního režimu, který sluchátka po 15 minutách nečinnosti vypne.

Rád bych ocenil ještě sekci „průvodce produktem“, která nabídne praktické a detailní vysvětlivky ohledně dotykového ovládání, funkcí jednotlivých diod nebo obou variant nabíjení. Ve „výukovém programu“ pak vyzkoušíte funkce dotykového ovládání v praxi. Pro naučení se sluchátky bez nutnosti procházení papírových manuálů je to ideální.

Zvuk, ANC a telefonní hovory

Z hlediska zvukového podání dánská značka opět nezklamala. Téměř 7mm měniče zajistí dostatečné basy, které jsou na špuntová sluchátka výborné. I díky tomu je pak celková dynamika na vysoké úrovni, zároveň ale stále vyrovnaná. Hutné basy mne uhranuly nejvíce u skladby Smile od Wolf Alice.

U testovaných sluchátek jsem si ale užíval i jemné provedení akustických kousků, jako je Ylang Ylang od FKJ, kde slyšíte všechny nejmenší detaily i velmi tichých klavírních pasáží. Opět se tedy potvrzuje, že produkty Bang & Olufsen mají dvě velmi stránky: kvalitní dílenské zpracování a skvělý zvuk.

Adaptivní ANC je v tomto případě spíše decentní a ačkoliv určitou část ruchů zvládá filtrovat, celkově je zásah této technologie umírněný. To mi ale ve výsledku vlastně vůbec nevadilo, protože posluchač není rušen nějakými znatelnými přechody nebo přílišnými zásahy do reprodukce, což se občas u levnějších sluchátek může dít. Zároveň tady část práce odvedou i měkké pěnové špunty, které zvukovod utěsní před nežádoucími ruchy.

Možná právě díky tomu pak ANC nedeformuje zvuk, což se občas u velmi silných ANC děje. Ačkoliv na trhu jsou určitě sluchátka s lepší filtrací okolních ruchů, z mého pohledu se určitě nejedná o zásadní nedostatek. K dispozici je také transparentní mód, na který je možné přepnout pomocí dotykového ovládání.

S telefonními hovory jsem u modelu EQ neměl žádný problém. Sluchátka mohou pracovat i samostatně, takže stačí mít nasazeno jen jedno. Kvalita zvuku je bezproblémová pravděpodobně díky šestici mikrofonů osazených v těle sluchátek. Hovorů jsem s nimi absolvoval desítky a ani jednou si protistrana nestěžovala na jakékoliv výpadky nebo zvukové deformace.

Pohodlí nošení

Osazení sluchátek většími měniči i šesticí mikrofonů má vedlejší účinek v podobě větší velikosti sluchátek samotných. Už při vybalení z krabičky jsem měl mírné obavy o to, jak dobře budou v uších držet. Sluchátka sice mají jakési výlisky ve tvaru pomocných křidélek, nicméně už od pohledu to není nic spásného.

Je to o špuntech

V prvních dnech jsem sluchátka testoval se střední velikostí silikonových špuntů. U většiny výrobců si s prostřední velikostí vystačím. Při kancelářské činnosti, kdy člověk většinu času prosedí u počítače nebo udělá maximálně pár kroků v rámci telefonních hovorů, jsem neměl problém. Ačkoliv nasazování většinou trvalo 2 až 3 pokusy, sluchátka mi v uších držela.

Když jsem s nimi ale vyšel ven, stabilita byla o poznání horší, což se potvrdilo i tím, že mi jedno ze sluchátek dokonce z ucha vypadlo. Asi to poslední, co chcete od sluchátek za bezmála 10 000 Kč je, aby vám jedno z nich zmizelo v mříži kanálu na ulici.

Doma jsem tedy prozkoumal zbývající špunty a nasadil jsem ty pěnové. Do konce testování jsem je pak už nesundal. Uši máme každý jiné, ale v mém případě pěnové špunty držely mnohem lépe. Zároveň byly o poznání příjemnější pro delší poslech, kdy v uších nic netlačí. Začínám si říkat, proč pěnové špunty ve větší míře nepoužívají i ostatní výrobci.

Zároveň je nutno uznat, že díky větší velikosti těla (27 x 24 x 22 mm) sluchátek se dobře drží mezi prsty a také nasazování je s trochou cviku určitě příjemnější než u některých konkurenčních drobků.

Dotykové ovládání

Ovládání pomocí doteku prstu není z nejbystřejších. Občas bylo nutné doteky opakovat, protože je někdy potřeba trochu více zatlačit. Po pár hodinách používání se na to ale dá zvyknout a ačkoliv to z mého pohledu není nejpohodlnější způsob ovládání sluchátek, zejména v určitých specifických situacích se může hodit.

Baterie a výdrž

Z hlediska výdrže na baterii je nutno zmínit, že kapacita baterie v každém sluchátku je 85 mAh a krabička pak ukrývá dalších 340 mAh. To by dle výrobce mělo stačit na 6,5 hodiny provozu s ANC a 7,5 hodiny bez ANC. Při dobíjení z krabičky a přehrávání na střední hlasitost byste se měli dostat na 20 hodin poslechu.

V průběhu testování jsem se k těmto hodnotám opravdu dostal, jsou tedy určitě reálné, ačkoliv nejsou nijak oslnivé. Během dvaceti minut jste schopni sluchátka dobít na 2 hodiny poslechu. Sluchátka samotná v krabičce pak dobijete za hodinu a půl.

Ačkoliv by takto prémiová sluchátka mohla nabídnout lepší výdrž, pro běžné použití jsou to hodnoty dostačující. Při mém testování jsem výdrží nebyl jedinkrát omezen a i díky bezdrátovému nabíjení není problém energii do krabičky doplnit. Ať už ji nabíjíte přes kabel nebo bezdrátově, zvládnete to do dvou hodin.

Závěrečné hodnocení

Bang & Olufsen EQ jsou sluchátka s ambiciózní cenou, která se ale dá obhájit velmi kvalitním zpracováním, hezkým designem, skvělým zvukovým projevem i chytrými funkcemi v podobě ANC nebo bezdrátového nabíjení. Pokud je pro vás poslech hudby prioritou, možná opravdu má cenu zainvestovat a udělat si tímto modelem radost.

Ačkoliv mají drobné neduhy v podobě větší velikosti a tím pádem nebezpečí vypadnutí při použití špatných špuntu, nijak oslnivé doby výdrže na baterii nebo ne až tak účinného ANC, během testování jsem si je hodně oblíbil. Na špunty hrají opravdu skvěle a člověka potěší i jednoduchá a funkční aplikace nebo bezproblémové telefonní hovory.