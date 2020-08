Recenze Samsung Galaxy Buds Live: fazole s chutným designem i zvukem

Samsung před dvěma týdny v rámci Unpacked eventu nepředstavil pouze vlajkové smartphony Galaxy Note 20, špičkový Note 20 Ultra, prémiový tablet Galaxy Tab S7(+) nebo chytré hodinky Galaxy Watch 3, ale i nová bezdrátová sluchátka Galaxy Buds Live, na které jsme se podrobně zaměřili. Novinka si jede ve vlastních kolejích a oproti Galaxy Buds+ nabízí zcela nový design. Sluchátka jsou pecková a jejich vzhled do značné míry připomíná fazolky.

Stejně jako u předchozích generací se o ladění zvuku postarala společnost AKG. Buds Live dále lákají na aktivní potlačení hluku, které se u sluchátek řady Buds objevuje poprvé. Těšit se můžete i na pohodlné nošení, rychlé nabíjení, až 8 hodin poslechu nebo skvělý zvuk, který zajišťují dva reproduktory. Potěší i Bluetooth 5.0, chytré funkce, dotykové ovládání a pohodlné nastavení pomocí aplikace.

Originální a atraktivní design, pohodlné nošení, pěkná nabíjecí stanice

Š pičkový zvuk, dlouhá výdrž s rychlým nabíjením a průměrně fungující ANC

Snadné párování, aplikace pro Android i iOS, chytré funkce

Sluchátka se na českém trhu prodávají od 21. srpna za doporučenou cenu 5 499 Kč včetně DPH v bílé, černé a v námi testované bronzové barevné variantě. Povedl se Samsungu najít optimální tvar sluchátek, aby seděl všem? Jaká je ve skutečnosti výdrž baterie, jak dobře vzhledem k ceně hrají a jak funguje ANC? To a mnohem více se dočtete v naší podrobné recenzi bezdrátových sluchátek Samsung Galaxy Buds Live, které jsme navíc porovnali s předchozími generacemi.

Obsah balení

V prodejním balení se, kromě sluchátek, nachází nabíjecí stanice s integrovaným akumulátorem, která má zcela nový tvar. Pouzdro se mi hodně líbí, protože má pěkný a příjemný matný povrch, i když podle mých zkušeností není na tolik praktické jako u předchozích Budsů.

Nabíjecí krabička je sympaticky malá (50 x 50,2 x 27,8 mm) a váží pouhých 42,2 gramů (53,4 gramů i se sluchátky uvnitř). V balení nechybí ani další velikost ušních držáků, metr dlouhý USB/USB-C kabel a stručná uživatelská příručka.

Design: fazole do uší

Ještě před samotným představením těchto sluchátek se spekulovalo, že by se mohla jmenovat Galaxy Beans, tedy fazole. Ostatně Beans byl i jejich kódový název a svým tvarem fazolky rozhodně připomínají. Konstrukce je velice netradiční a design je opravdu hodně odvážný. Sluchátka jsou nově pecková, takže je nestrčíte do ucha jako klasické špunty s vyměnitelnými náušníky.

Buds Live jsou opravdu drobná a každá z „pecek“ má rozměry 16,5 x 27,3 x 14,9 mm. Jsou tedy sympaticky placatá a z ucha nijak nevystupují. Hmotnost je stejná jako u první generace Galaxy Buds, tedy 5,6 gramu, což je perfektní.

Tělo je stále vyrobeno z kvalitního plastu a držák do ucha je ze silikonu. Na vrchní lesklé straně se nachází i dotyková ploška pro ovládání – jejím středem je horní mikrofon. Dále se zde nachází sekundární mikrofon, průduch basového měniče a menší designová prohlubeň, která nemá žádnou praktickou funkci.

Hladký povrch sluchátek je pěkný, ale nepraktický

Jak již bylo zmíněno, povrch sluchátek je lesklý a hladký. Což sice vypadá pěkně, ale hůře se tak sluchátko dává do ucha (vyndavá z ucha), protože po hladkém povrch kloužou prsty. Sluchátko jde v uchu hůře natočit a rády na něm ulpívají otisky prstů a mastnota.

Na spodní straně se nachází výstup sluchátkového reproduktoru, průduch s vnitřním mikrofonem a senzor přiblížení pro detekci vložení do ucha. Výše je umístěn výstupek se silikonovým ohraničením, který zajišťuje oporu sluchátka v uchu, aby nevypadlo. Najdeme zde i dva kovové piny pro dobíjení a označení sluchátka.

Nová bezdrátová sluchátka jsou opravdu malá a rozhodně si při přenášení dejte pozor, abyste je neztratili. Naštěstí je můžete uložit do praktické a kompaktní krabičky ve tvaru pudřenky. Tam pěkně zapadnou a díky magnetu jsou i bezpečně přichycena. Pouzdro je plastové a má matný a praktický povrch.

Pohodlnost nošení: vhodné i na sport

Už u předchozích Buds jsem si nemohl vynachválit pohodlnost nošení. Jak je o to u Buds Live, které mají zcela nový design? Samsung velice usilovně pracoval na tom, aby zákazníkům přinesl sluchátka, která budou nejen stylová, ale hlavně pohodlná. Proto vytvořil více než 320 prototypů sluchátek různých tvarů a testoval je na zhruba 2 000 subjektech.

Dlouhý a usilovný vývoj přinesl ovoce. Sluchátka jsou nesmírně pohodlná a v uších drží perfektně. Během dvoutýdenního testování jsem půjčil sluchátka na vyzkoušení zhruba šesti lidem z mého okolí a všichni si pochvalovali, jak jim dobře sedí.

Zvládnete s nimi i celodenní nošení

V balení je sice větší silikonový držák, avšak já na sluchátkách ponechal ten výchozí. Sluchátka jsou opravdu hodně lehká a ani po osmi hodinovém neustálém nošení mě z nich nebolela hlava, uši a nepřišla mi nepříjemná.

Při chůzi, běhu nebo v posilovně zkrátka v uších drží jako přibitá. Zkoušel jsem je vytřást z ucha, ale to se mi zkrátka ani jednou nepodařilo, takže velký palec pro Samsung. Potěší také odolnost vůči stříkající vodě nebo potu s certifikací IPX2 (díky speciální P2i nano vrstvě), na koupání či plavání ale nejsou.

Na nasazování a vyndávání z ucha si budete muset zvyknout

Sluchátka v uších vypadají docela nenápadně (trochu jako naslouchátko), ale i přesto dokáží svým vzhledem zaujmout. Když jsem procházel po ulici nebo jel v MHD, vždy sluchátka dokázala široké okolí svým zevnějškem upoutat.

Menší výtku mám k nadávání a vyndávání sluchátek. První dva/tři dny jsem si na ně nemohl vůbec zvyknout. Nevěděl jsem, jak je mám do ucha správně nasadit, jak tam mají držet a jestli směřuje reproduktor přímo do mého ucha. Po třech dnech už jsem si našel svůj grif a sluchátka do ucha nandaval automaticky bez větších potížích.

Specifikace sluchátek

I přes nízkou hmotnost a malé rozměry se Samsungu podařilo do každého sluchátka vměstnat velkou spoustu technologií. V každém sluchátku se nachází 12mm reproduktor doplněný basovým měničem, o jejichž nalazení se postarala společnost AKG. Kromě měničů v nich najdeme akcelerometr, infračervený senzor přiblížení, Hallův senzor, snímač dotyku a tři mikrofony (dva vnější a jeden vnitřní).

Konektivitu zajišťuje Bluetooth 5.0 (LE až 2 Mbps) a Bluetooth profily A2DP, AVRCP a HFP. Podporovány jsou audiokodeky SBC, AAC a Scalable (proprietární řešení od Samsungu). Co bohužel ve sluchátkách chybí je interní paměť, což je trochu škoda, takže běhání pouze se sluchátky musíte oželet.

Dobrá výdrž a rychlé nabíjení

Uvnitř každého sluchátka najdeme baterii o kapacitě 60 mAh. První generace měla akumulátor o kapacitě 58 mAh a Buds+ dokonce 85 mAh. Díky ní zvládnou Buds Live streamovat hudbu nepřežitě až 8 hodin, popřípadě vydrží až 5,5 hodin telefonních hovorů. Buds+ vydržely až 11 hodin, respektive 7,5 hodiny hovoru.

Uvnitř pouzdra se ukrývá velký akumulátor o kapacitě 472 mAh. Krabička pro Buds+ měla pouze 270mAh baterii. Samotné pouzdro přidá sluchátkům dalších 21 hodin výdrže, což je perfektní. Přičemž 5 minut rychlého nabíjení dokáže prodloužit výdrž Buds Live až o 1 hodinu.

Sluchátka se dobíjejí skrze pouzdro, k čemuž slouží dvojice pinů na každém sluchátku. Krabička samotná se nabíjí technologií Qi, takže je možné využít buď jakékoli bezdrátové nabíječky nebo záda vlajkových smartphonů Samsung, či jiných zařízení, které podporují reverzní dobíjení. Druhou možností je dobíjení skrze USB-C.

Nabití stanice společně se sluchátky trvá zhruba hodinu a 45 minut. Já sám jsem sluchátka po dokončení poslechu vždy ihned umístil do nabíjecího boxu, aby byla na další den (použití) opět nabitá.

Propojení s telefonem

Pro rychlé a automatické párování stačí otevřít pouzdro a Galaxy Buds Live se samy spárují s vaším zařízením. Tato funkce je k dispozici pouze u smartphonů Samsung s operačním systémem Android 7.1.1 a novějším a s nainstalovanou aplikací SmartThings.

Sluchátka lze také propojit se všemi telefony s Android 5.0 a vyšším s minimální hodnotou RAM 1,5 GB. Ke správě sluchátek slouží aplikace Galaxy Wearables, v níž můžete Buds Live nastavit, aktualizovat, popřípadě je najít. Maté v ní i přehled o úrovni nabití každého sluchátka a pouzdra, za což velice chválím.

Galaxy Buds Live samozřejmě přes Bluetooth spárujete také s iPhonem 7 a novějším s iOS 10 a vyšším pomocí aplikace Samsung Galaxy Buds. Sluchátka také připojíte k jakémukoli jinému zařízení s Bluetooth (například k počítači). V tomto případě je využijete jen pro přehrávání audia (funguje pauza a play) nebo při volání, na ostatní funkce si budete muset nechat zajít chuť.

Dotykové ovládání není příliš pohodlné

Veškeré interakce se sluchátky lze provádět skrze dotykovou plošku, která je na každém sluchátku. Nicméně já osobně jsem si musel na umístění a citlivost dotykové plochy zvyknout. Někdy mi celkem dost dlouho trvalo, než se mi podařilo přeskočit na další skladbu, protože buď jsem se nemohl na místo správně trefit (ze začátku, než jsem si na umístění sluchátka v uchu zvykl) nebo byl můj příkaz nesprávně vyhodnocen.

U předchozích sluchátek Galaxy Buds jsem s příkazy žádný problém neměl. Jedním klepnutím spustíte/pozastavíte přehrávání hudby, dvojitým poklepáním přeskočíte na další skladbu, případně přijmete/ukončíte hovor. Trojitým poklepáním se vrátíte na skladbu předchozí. Přidržením prstu se spustí vámi přednastavená funkce nebo odmítnete hovor.

Uživatelskou volbu můžete nastavit pro každé sluchátku zvlášť. Tou může být zapnutí/vypnutí funkce aktivního potlačení šumu, spuštění aplikace Spotify nebo snížení, respektive zvýšení hlasitosti. Dále lze zapnout spuštění asistenta Bixby, který je v angličtině. U předchozích Buds bylo dostupné zadávání hlasových příkazů i v češtině skrze Google, což nyní nelze, což je velká škoda.

Ovládání hlasitosti konečně vyřešeno

Jsem rád, že je ovládání hlasitosti konečně vyřešeno. Ovládání skrze delší přidržení prstu na dotykové plošce je pohodlné a v situacích, kdy nemáte přímo pro ruce smartphone, se tato funkce může hodit. Nicméně připravíte se tím o možnost zadávat hlasové příkazy, spustit Spotify nebo o zapnutí/vypnutí ANC.

V nastavení Labs se dá ještě zapnout herní režim pro minimalizaci zpoždění zvuku nebo funkce pro uvolnění tlaku pomocí okolního zvuku, což může zabránit pocitu zahlcenosti, či stísněnosti, když nepoužíváte aktivní potlačení hluku.

Galaxy Buds Live & užitečné funkce

Se sluchátky lze samozřejmě také telefonovat, příjem zvuku jde do obou sluchátek. Vnější mikrofony jsou dva, proto je telefonování přes sluchátka vcelku kvalitní. Zkoušel jsem telefonovat v úplném klidu (v místnosti nebo v lese), kdy si protistrana pochvalovala velmi dobrý zvuk.

Když jsem telefonoval na ulici nebo v MHD, šla kvalita hovoru mírně dolu a občas se můj hlas trochu ztrácel a byl mírně utlumen. Celkově je ale telefonování s Buds Live velmi pohodlné pro obě strany. Hodit se může i funkce Najít moje sluchátka, kdy začnou sluchátka vydávat ptačí zvuky tak, abyste je našli, ale jen pokud jsou k telefonu připojená.

Oznámení: sluchátka vám přečtou i zprávy

Nechybí ani upozornění na oznámení. Můžete si nastavit, na která oznámení vás sluchátka upozornění, dokonce vám je dokáží i přečíst. Pokud máte v telefonu nastavený převod textu na řeč v češtině, tak vám sluchátka přečtou notifikace i česky, což je super.

Sluchátka se sama zapínají i vypínají. Jednoduše poznají, když je vložíte do uší – tím dojde k jejich aktivaci. Poté stačí klepnout na sluchátko a začne se přehrávat hudba. Po vyjmutí z uší se zase ihned automaticky vypnou. Toto řešení je povedené a ušetří sluchátkům energii.

Zvuk: dynamický přednes s hutnými basy

Buds Live hrají o poznání lépe než předchozí dvě generace. Oproti prvním Budsům je zvuk výrazně lepší – čistější, vyváženější a s údernějšími basy. I mezi Buds+ a Buds Live uslyšíte rozdíl, protože nová sluchátka jsou trochu hlasitější a mají plnější zvukový přednes.

Jako mladý uživatel mám rád velký důraz na basy a díky speciálnímu basovému měniči hrají Buds Live velmi dobře. Ano, na klasické hudbě si tato sluchátka vylámou zuby, ale ony míří na zcela jiný segment uživatelů. Spokojeni budou jak fanoušci elektronické hudby, popu, tak i milovníci tvrdíš rockové muziky.

Výšky jsou většinou čisté a středy perfektně vyvážené. Sluchátka se skvěle hodí i pro sledování videí nebo filmů, zejména pokud si zapnete funkci Dolby Atmos ve vašem smartphonu. Hodnocení zvuku je čistě subjektivní a každý jej může vnímat trochu jinak. V aplikaci Galaxy Wearables lze vybírat mezi několika zvukovými profily.

Ekvalizér nabízí režim normální, zesílení basů, měkký, dynamický, jasný a zesílení výšek. Já nejčastěji používal dynamický profil, který je dobře vyvážený a hodí se pro poslech různých žánrů. Na tak malý kousek elektroniky hrají Galaxy Buds Live velmi dobře a troufám si tvrdit, že dokáží uspokojit i méně náročné audiofily. Samozřejmě, že tahle sluchátka jsou určena především pro aktivní uživatele, ne pro náročný poslech hudby.

Aktivní potlačení hluku: žádná hitparáda

Zatímco po zvukové stránce jsem byl s Galaxy Buds Live nadmíru spokojený, aktivní potlačení hluku mě příliš neoslovilo. Na tuto funkci uživatelé čekají už od první generace a když na jaře přišla vylepšená verze Buds+, očekávalo se, že bude touto funkcí vybavena. Nicméně stalo se to až nyní s příchodem zcela nového modelu.

Standardní Galaxy Buds(+) vynikají pasivním potlačením okolního zvuku, protože díky povedené konstrukci perfektně drží v uchu, odstíní hluk zvenčí a výměnné špunty ještě více utěsní okolní zvuk a hudba díky nim může hrát přímo do zvukovodu.

Buds Live jsou pecková sluchátka, takže pokud si je nasadíte, zákonitě uslyšíte část hluku z okolí. K jeho potlačení má sloužit právě již zmíněné ANC (Active Noise Cancelling), avšak v případě Buds Live se jedná spíše o zmírnění okolního šumu na nižší decibely. Tato funkce se hodí v opravdu rušných prostorách – v autobusu, ve vlaku, na ulici apod., kde dokáže výrazné a silné ruchy zmírnit a do ucha „poslat“ jen příjemnější frekvenci těchto zvuků s nižší hlasitostí.

Stále ale uslyšíte hlasy lidí a v podstatě veškerý okolní hluk, jen v mírnější podobě. Pokud tedy sháníte sluchátka s ANC a chcete, aby okolní zvuky odstínily dokonale, tak tato sluchátka nejsou pro vás. Neříkám, že je u Buds Live ANC k ničemu, ale není tak výrazné, jak by mohlo být nebo jaké mají ostatní sluchátka vybavená ANC.

Když to porovnám s Galaxy Buds, tak ty dokáží pasivně odstínit více hluku než Buds Live s ANC. Například pokud na mě někdo mluví, mám s nasazenými Buds(+) problém mu rozumět, ale se sluchátky Buds Live mu rozumím vždy a to i s aktivní funkcí pro potlačení hluku a o ostatních rušivých elementech nemluvě.

Závěrečné hodnocení

Pokud to mám nějak shrnout, tak ANC v Buds Live dává smysl, protože bez něho jsou sluchátka v hlučnějších prostorech ztracena. Nicméně mohlo by být určitě agresivnější, aby do sluchátek nepronikalo tolik okolního hluku. Pokud jste si tedy chtěli tato sluchátka pořídit kvůli aktivnímu potlačení hluku, musím vás varovat, protože můžete být nemile překvapeni.

Na test sluchátek Samsung Galaxy Buds Live jsem se velice těšil. Jsem totiž spokojený uživatel prvních Galaxy Buds a byl jsem zvědavý, jaké bude právě již zmíněné ANC, jak budou sedět v uších a jak hrát. Pouzdro pro nabíjení se mi hodně líbí a i když je možná jeho tvar méně praktický, je stylové a ukrývá v sobě velký akumulátor. Ten dokáže sluchátkům prodloužit výdrž až o 21 hodin, což už je znát.

Výdrž baterie sice není tak perfektní jako u Buds+, ale i tak se jedná o slušnou výdrž, a to i s aktivním potlačením hluku. Nesmím zapomenout zmínit ani rychlé nabíjení, pohodlné párování nebo skvělou aplikaci, ve které nastavíte vše potřebné.

Skvělý zvuk a design, avšak ANC není dokonalé

Musím říct, že mám velký problém si vybrat sluchátka, která by mi v uších seděla, ale Samsungu se to opět povedlo a Buds Live jsou stejně pohodlná jako předchozí verze, která mi v uších drží naprosto perfektně.

Nevypadnou ani při běhání, skákání apod., avšak díky peckové konstrukci okolní hluk příliš neutěsní. Zvuk je špičkový a je jedním z nejvýraznějších faktorů, který by mne dokázal přesvědčit o jejich nákupu. To se Samsungu rozhodně povedlo a uspokojí i náročnější uživatele.

Co možná zájemce nepotěší je absence interní paměti, což mě jako majitele chytrých hodinek nemusí až tolik trápit, ale je to rozhodně škoda. Bohužel nepotěší cena, která se oproti Buds+ také zvýšila, a to o značných tisíc korun. Za cenu 5 499 Kč dostanete kvalitní sluchátka, která dlouho vydrží, pěkně vypadají, dobře sedí v uších, slušně hrají, avšak od ANC nečekejte zázraky.