Recenze Samsung Galaxy A21s: obr s odvážnou cenou

Samsung bezesporu patří mezi největší výrobce mobilních telefonů na světě. Ačkoli máme tendenci brát v potaz spíše jeho vlajkové lodi a střední třídu, své slovo má také v nižších cenových patrech. Pro méně náročné namíchali v Koreji koktejl s názvem A21s, který láká na velký displej, prostředí One UI a velikou baterii. Dokáže ale Samsung Galaxy A21s obstát v tvrdé konkurenci?

Design a provedení

Nemá cenu chodit dlouho okolo horké kaše – Samsung design prostě umí. V případě A21s jde sice o recyklát loňského designu áčkové řady, glasstic na zádech s duhovými odlesky má ale stále něco do sebe. Sice se poměrně snadno poškrábe a ulpívají na něm otisky prstů, ale i tak je to lepší než levný plast. A telefon ve finále stejně dáte do nějakého obalu, který bohužel není součástí balení, jak je u Samsungu špatným zvykem.

Na přední straně má displej trochu širší rámečky, než je v dnešní době přípustné. Škoda je to především proto, že by díky tenčím rámečkům mohly být menší i fyzické rozměry. Samsung Galaxy A21s je klasické „pádlo“ jak se patří. Naštěstí je telefon poměrně tenký a v ruce se drží dobře.

Na levný telefon je Samsung Galaxy A21s zpracován příkladně a rozhodně z něj nebudete mít pocit, že v ruce držíte levný plasťák. Tohle Samsung umí na výbornou a je to jedna z velkých předností korejského giganta. Tady nedostatky zkrátka nehledejte, snad jen v ergonomii. Ta by mohla být lepší, ale vzhledem k rozměrům zařízení se to dá odpustit.

Parametry a funkce

Doslova velikým zklamáním je displej. Ten je typu PLS, má 6,5″ a rozlišení 720 x 1600 pixelů a je jedním slovem špatný. Jeho pozorovací úhly nejsou nejlepší a především barevné podání je něco, co je Samsungu na ostudu. Je sice pochopitelné, že u cenově dostupného telefonu korejský výrobce nepoužil AMOLED panel, ale při pohledu na tento panel máte pocit, jako by tam byla ještě jedna vrstva navíc.

Vnitřní výbava je na tom už o něco lépe díky osmijádrovému procesoru Exynos 850, grafice Mali-G52 a kombinaci 3/4/6 GB RAM a 32/64 GB vnitřní paměti s možností rozšíření o microSDXC karty. Z AnTuTu si Samsung Galaxy A21s odnesl 121 930 bodů, což je upřímně dost málo. Papírově doslova „přejedou“ A21s i loňské a některé předloňské modely.

Z ostatní výbavy nechybí Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, GPS/GLONASS/GALILEO, NFC, 3,5mm jack či USB-C. Co telefonu chybí, je odolnost proti vodě a prachu či kodeky vylepšující bezdrátový poslech. Naopak nechybí čtečka otisků prstů na zádech, která je poměrně rychlá a spolehlivá.

Nabíjení a výdrž baterie

Když dojde na baterii, tak má Samsung Galaxy A21s poměrně standardní velikost 5 000 mAh, kterou bohužel doplňuje pouze 15W nabíjení. Konkurenti jsou v tomto ohledu mnohem dál a mnohdy se nezdráhají sáhnout i po rychlejším nabíjení. Samotná výdrž je pak diskutabilní. Plnou pracovní zátěž telefon zvládne sotva do večera, mírnější zátěž pak vystačí na den a půl. To je na můj vkus trochu málo.

Při přehrávání Full HD videa na maximální jas po dobu jedné hodiny klesla baterie o 11 procent, což není špatné, žádná sláva to ale také není. Na plné nabití si také chvíli počkáte – z 0 na 100 procent se dostanete za něco málo přes dvě hodiny.

Operační systém

Samsung v posledních letech sází především na aktuální Android 10 s vlastní nadstavbou One UI 2.1. Ta je poměrně robustní, byť oproti předchozím pokusům na pohled vypadá dobře, a především je optimalizovaná pro telefony s větší úhlopříčkou. Samotné vyladění je poměrně dobré, nikde se nic neseká a na nic příliš dlouho nečekáte.

V systému nenajdete ani velké množství zbytečných aplikací, byť spolupráce s Microsoftem znamená tři aplikace navíc. One UI nabízí poměrně široké možnosti přizpůsobení nad rámec čistého Androidu, jako je například rychlé spuštění fotoaparátu dvojitým stisknutím vypínacího tlačítka, možnost redukovat animace, inteligentní pohotovostní režim či rychlé spuštění režimu pro ovládání jednou rukou.

Fotografie a záznam videa

Samsung Galaxy A21s má vcelku standardní fotovýbavu. Hlavní fotoaparát má 48 Mpx. světelnost f/2.0, ohnisko 26 mm a PDAF, širokáč disponuje 8 Mpx, světelností f/2.2 a úhlem 123 stupňů a dvojice makro/hloubkový senzor má shodně 2 Mpx a světelnost f/2.4. Pro pořádek dodám, že přední selfie fotoaparát v průstřelu má 13 Mpx a světelnost f/2.2.

Hlavní fotoaparát nefotí vůbec špatně. Barvy jsou věrné, fotky jsou plné detailů a dobře zaostřené. HDR funguje ve většině případů dobře, snímek je dobře prosvětlený. Za dobrých světelných podmínek asi nemám nic, co bych hlavnímu senzoru vytkl. Jakmile se začnou zhoršovat světelné podmínky, tak zjistíte, že telefon nemá noční režim.

Na jednu stranu nijak zásadně nechybí, na druhou stranu fotky v noci nejsou konzistentní. Občas zkrátka fotka vyjde dobře, občas senzor ustřelí. Světla se do fotoaparátu dostane dostatek, snímky jsou relativně ostré a netrpí velkým množstvím šumu.

To ale za podmínek, že máte dostatek světla z pouličních lamp. Na ty pozor – protisvětlo Samsungu nesvědčí a občas taky nevychytá správnou teplotu barev.

Širokáč je tady spíš do počtu. Za opravdu dobrých podmínek mu toho moc vytknout nelze, nižší detaily a zkreslení při okrajích se dají odpustit. V noci ale na něj raději zapomeňte – špatné barevné podání, spousta šumu, neostré fotografie a slévání detailů širokáč v podstatě diskvalifikuje.

Tip: všechny snímky v plném rozlišení si můžete prohlédnout/stáhnout zde

Video umí Samsung Galaxy A21s natáčet ve Full HD při 30 fps, což telefonu sedí. Za dobrého světla na tom natáčení není vůbec špatně, jak hlavní senzor, tak širokáč mají dostatek detailů, netrpí na agresivní přeostřování, expozice se mění pozvolna a barvy jsou přesné. S potřebou rychlého přeostření si hlavní fotoaparát taktéž poradí vcelku rychle na danou cenovou kategorii.

Samsung Galaxy A21s Camera Sample

Watch this video on YouTube

V horších světelných podmínkách fotoaparáty vcelku tápou, mají potíže zaostřovat, vyskytuje se zde velké množství digitálního šumu a i správné vyvážení bílé je občas problém. Zvuk je pak kapitola sama pro sebe – je jednoduše špatný. Mikrofony snímají každý sebemenší hluk, který spojují do jednolitého kraválu. Na vyvážený výsledek můžete zapomenout.

Závěrečné hodnocení

Když Samsung restartoval řadu A, vypadalo to více než pozitivně. Jakmile ale došlo na druhou generaci, tak se ukázalo, že nové koště sice dobře mete, ale blesk neudeří dvakrát do stejného místa. Samsung A21s sice navazuje na dostupný smartphone A20, ale rozhodně se jedná spíše o krok zpátky, než kupředu.

Najít na A21s pozitiva jde poměrně těžko. Design telefonu je podle mého názoru tím nejpovedenějším, společně s optimalizací prostředí One UI a opravdu povedenými fotkami za dobrých světelných podmínek. Ani ta výdrž není úplně špatná, byť den a půl při méně náročném používání se pomalu začíná stávat standardem.

Ústupků je celá řada. Nejvýraznější je podprůměrný displej a nedostatek výkonu, který poznáte především u her. Absence rychlého nabíjení, odolnosti proti vodě a prachu či kodeků pro lepší bezdrátový poslech se s odřenýma ušima dá odpustit, nevyvážené noční fotografie už ale nikoli. Vše poté korunuje cena, která je v duchu Samsungu sebevědomá – 5 190 korun za nejméně vybavenou verzi 3/32 GB je zkrátka příliš.

Konkurentů je přitom velké množství a mnozí z nich boří bariéry toho, co lze v nižší střední třídě nabídnout. Takové Redmi Note 8T nabízí vyrovnaný balíček všeho potřebného, Realme 7 nabídne 90Hz displej a rychlé nabíjení a Poco X3 převálcuje Samsung výkonem. Ten do tohoto souboje přichází jen se svým jménem, což je žalostně málo.