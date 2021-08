Recenze OnePlus Nord 2: skvěle fotí a střední třídu bere útokem

Čínská společnost OnePlus se ve svých počátcích zaměřovala na výrobu „zabijáků“ vlajkových lodí, tedy na smartphony, které přinášely špičkové parametry za cenu vyšší střední třídy. S postupem času se nicméně cena začala s konkurenty srovnávat a ze zabijáka se stala jen další vlajková loď. Proto se firma rozhodla učinit radikální krok – zaútočit na střední třídu.

Modelu OnePlus Nord ušila na míru prvotřídní marketingovou kampaň, která odstartovala zájem o střední třídu jak u uživatelů a odborné veřejnosti, tak u konkurentů. V současné době je v tomto segmentu poměrně těsno, čehož si je OnePlus více něž vědomo. Po několika méně povedených, cenově dostupnějších, telefonech přichází OnePlus s plnohodnotným nástupcem Nord 2. Jaký je při běžném používání? To vám prozradí naše recenze.

Design a konstrukce

OnePlus se v případě designu nepouštělo do žádných experimentů a jednoduše využilo podobu vlajkové lodi s číslem 9. Sázka na jistotu se rozhodně vyplatila – OnePlus Nord 2 vypadá po všech stránkách velmi dobře, skvěle se drží v ruce a je radost jej používat. S různými barevnými kombinacemi navíc přicházejí i různé materiály zadní strany. Mnou testovaná světle modrá měla lesklá záda, nicméně netrpěla na otisky prstů, což chválím.

Modul fotoaparátu lehce vystupuje ze zad OnePlus Nord 2, to je ale bohužel standard, na který jsme si již zvykli. Ať už s dodávaným silikonovým krytem, nebo s některým s odvážnými barevnými kombinacemi a vzory, si tohoto hendikepu prakticky nevšimnete.

Ocenit musím také rovný přední displej, který má snesitelné rámečky okolo a velmi decentní výřez v levém horním rohu. OnePlus na přední stranu rovnou z výroby aplikovalo ochrannou fólii, což taktéž musím pochválit.

Nechybí ani typický rychlý přepínač zvukových profilů, který má dvě polohy a je velmi praktický. Tělu o rozměrech 159,1 x 73,3 x 8,2 milimetrů a hmotnosti 189 gramů zkrátka nemám moc co vytknout.

Parametry a funkce

Přední straně dominuje 6,43″ Fluid AMOLED displej s rozlišením 1 080 x 2 400 pixelů (402 ppi), obnovovací frekvencí 90 Hz, HDR10+ a krytím Gorila Glass 5. Ve stručnosti – displeji nelze prakticky nic vytknout, má příkladné podání barev, dobré pozorovací úhly, dostatečný jas i na přímém letním slunci a odezva na dotyk je skvělá. Chválím také za podporu Always-on režimu pro zobrazování notifikací a informací o datu a čase na pohotovostním displeji.

Uvnitř telefonu najdeme osmijádrový čipset MediaTek Dimensity 1200 vyrobený 6nm technologií, doplněný grafikou Arm Mali-G77, 12 GB RAM a 256 GB vnitřní paměti bez možnosti rozšíření. V režimu vysokého výkonu je OnePlus Nord 2 schopen v benchmarku AnTuTu získat 692 956 bodů, zatímco za standardních podmínek je to 550 743 bodů. V obou případech se jedná o solidní výsledky, které se ve střední třídě neztratí.

Hardwarové parametry OnePlus Nord 2 Systém: Android 11 Rozměry: 158,9 x 73,2 x 8,3 mm , Hmotnost: 189 gramů Čipset: MediaTek MT6893 Dimensity 1200 5G, octa-core, 1x 3,0 GHz Cortex-A78, 3x 2,6 GHz Cortex-A78, 4x 2,0 GHz Cortex-A55 RAM: 8/12 GB , Interní paměť: 128/256 GB , Pam. karta: Displej: AMOLED, 6,43", Full HD+, 1080 × 2400 px Hlavní fotoaparát: 50 Mpx, hlavní, f/1.88, 24mm, 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS Druhý fotoaparát: 8 Mpx, širokoúhlý, f/2.25, 119˚ Třetí fotoaparát: 2 Mpx, makro, f/2.4 , Přední kamera: 32 Mpx, f/2.45, 1/2.8", 0.8µm, auto HDR, Full HD video Bluetooth: 5.2 , Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax , NFC: , GPS: , Konektor: USB-C Baterie: 4 500 mAh Li-Pol , Rychlé nabíjení: , Bezdrátové nabíjení: Cena: 10 290 Kč Kompletní specifikace

Z ostatní výbavy nechybí podpora sítí 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 s kodeky aptX HD a LDAC, všechny relevantní polohové systémy, NFC, USB-C, stereo reproduktory nebo čtečka otisků prstů pod displejem, která sice nepatří mezi ty nejrychlejší, nicméně je velmi spolehlivá. Zamrzí absence zvýšené odolnosti proti vodě a prachu či chybějící 3,5mm audio konektor.

Rychlost 5G jsme otestovali v síti operátora T-Mobile. Průměrná rychlost stahování dat se pohybovala okolo 107 Mbps, v případě nahrávání to bylo kolem 31 Mbps.

Baterie a výdrž

Baterie dostala kapacitu 4 500 mAh a nechybí ani podpora 65W rychlého nabíjení (včetně 65W adaptéru v balení). Celodenní výdrž není díky dobré optimalizaci pro Nord 2 žádný problém a ani při náročnějším používání mi energie nechyběla ani k večeru. S úspornějšími opatřeními se dostanete i na dva dny provozu, do oběda ale budete hledat nabíječku.

S rychlým 65W nabíjením nicméně dobíjení energie rozhodně není dlouhý ani strastiplný proces. Z 0 na 100 % zvládne dodávaný adaptér nabít telefon okolo půl hodiny, což sice baterii jako takové příliš neprospívá, nicméně pokud nemáte času na rozdávání, rychlost nabíjení oceníte. Zpomalit se dá ostatně vždycky.

Operační systém

OnePlus Nord 2 vsadil na operační systém Android 11 s nadstavbou Oxygen OS 11. Ta nicméně bude postupně nahrazena hybridem mezi Oxygen OS a Color OS z dílny Oppo, se kterým se OnePlus spojuje. Právě tato testovaná novinka je první vlaštovkou se spojenou nadstavbou.

Jestli čekáte dramatické změny, musím vás zklamat. Zásahy jsou velmi decentní na úrovni několika málo položek v nabídce, jinak prakticky nepoznáte rozdíl. Je možné, že Oppo/OnePlus ještě nadstavbu vyšperkují, v současné době se ale jedná o zcela standardní zážitek, jaký telefony OnePlus už léta svým zákazníkům poskytují.

Nechybí žádné populární funkce dneška, jako tmavý režim či filtr modrého světla, stejně tak si lze přizpůsobit systémové animace od odemykání, přes přechody mezi obrazovkami, až po animaci rozpoznávání otisku prstu. Samozřejmostí je změna systémových barev či balíčku ikon. Always-on režim je poměrně strohý, nicméně pro základní použití postačí. Osobně bych ale uvítal více možností, jak si jej přizpůsobit – konkurence v podobě Samsungu či Realme už toto dávno nabízí.

Fotoaparát a záznam videa

Hlavním tahákem OnePlus Nord 2 je bezesporu fotoaparát. Hlavní 50Mpx senzor Sony IMX766 o velikosti 1/1,56″ dostal světelnost f/1.8, velikost pixelů 1 µm a optickou stabilizaci obrazu, přičemž mu sekundují ještě 8Mpx širokoúhlý objektiv s clonou f/2.25 a monochromatická 2Mpx čočka pro portréty.

Za dobrých světelných podmínek odvádí OnePlus Nord 2 velmi slušné výsledky. Barevné podání fotografií je věrné realitě, dynamický rozsah je taktéž velmi dobrý a snímky netrpí na neostrosti či rozmazání. U složitějších scén se spoustou jemných detailů si lze všimnout neostrostí a chybějících detailů, to se nicméně stává jen zřídka.

Širokoúhlý fotoaparát je na tom o poznání hůř, obzvláště co se týče dynamického rozsahu, množství detailů, ostrosti snímků a barevného podání, nicméně i tak se o něm dá říci, že na svou cenovou kategorii poskytuje velmi povedené snímky.

Využít můžete také 2x a 5x zoom, přičemž solidní výsledky podává pouze ten 2x. Bokeh snímač dokáže pozadí rozmazat citlivě, díky čemuž portréty rozhodně nejsou slabinou OnePlus Nord 2. Makro vyfocené hlavním fotoaparátem je plné detailů, nicméně dejte si pozor na blízkost, z jaké makro pořizujete.

Za horších světelných podmínek vám sice Nord 2 nabídne jak hlavní, tak širokoúhlý snímač, nicméně na širokáč raději rovnou zapomeňte. S nižší světelností totiž produkuje velmi tmavé snímky, kterým není cizí šum a neostrosti. Hlavní fotoaparát naopak vytváří velmi povedené noční fotografie, které mají dostatek světla a přiměřené množství detailů. Vytknout mu ale musím horší vyvážení bílé a častou chromatickou aberaci, nicméně i tak se v této kategorii jedná o nadprůměrný noční režim.

Tip: všechny testovací snímky v plném rozlišení si můžete zobrazit či stáhnout zde

Video umí OnePlus Nord 2 natáčet až ve 4K při 30 snímcích za sekundu. Vytknout musím umístění přepínače kvality videa – to je sice po ruce při horní liště, nicméně je poměrně dobře schované a nezkušeným uživatelům by to mohlo ze začátku činit potíže. Pozor také na to, že širokoúhlý snímač zvládá pouze Full HD při 60 fps.

OnePlus Nord 2 camera test (4K, 30 fps)

Watch this video on YouTube

Natočená videa vypadají poměrně dobře, nepřehání to s dynamickým rozsahem, mají dobré barevné podání a díky optické stabilizaci nejsou roztřesená. V noci je na tom video podobně jako fotoaparát, tedy občas si neporadí s protisvětlem a je znatelnější šum. Škoda je jen, že nahrávání zvuku je vyloženě podprůměrný.

Závěrečné hodnocení

OnePlus se to opět podařilo – zvládlo vytvořit důstojného hráče ve vyšší střední třídě, který nabídne rozumné parametry za příznivou cenu. Toto je přesně ta cesta, kterou by čínská značka měla kráčet, aby dokázala, že neumí pouze vzbudit široký zájem o střední třídu, ale dokáže se v ní udržet na relevantní pozici.

OnePlus Nord 2 zaujme především skvělým displejem s Always-on režimem, dostatkem výkonu i pro hraní náročnějších her, skvělým designem, velmi kvalitním fotoaparátem či dobře odladěným systémem a rychlým 65W nabíjením. Zamrzí absence 3,5mm audio konektoru, zvýšené odolnosti proti vodě a prachu či horším zvukem v nahraných videích.

Nedostatky nicméně blednou, když se začneme bavit o ceně. Za 10 290 korun se jedná o velmi slušné zařízení, které se nebojí rozdat si to s konkurencí „na férovku“. Pokud hledáte špičkový smartphone z vyšší střední třídy s minimem kompromisů, s OnePlus Nord 2 nešlápnete vedle.