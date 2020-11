Recenze Nuki Smart Lock 2.0: dokonce i odemykání dveří může být návykové

Pokud to s chytrou domácností myslíte vážně, postupem času se dostanete do fáze, kdy vám chytré žárovky či reproduktory přestanou stačit a budete hledat další zařízení, které by vám mohla usnadnit vaše každodenní potřeby. Do této kategorie se bezesporu řadí i chytré zámky, kterých je na trhu celá řada. Mezi ty nejlepší patří Nuki Smart Lock 2.0, který nejen že skvěle funguje, ale zároveň i dobře vypadá. Ale nebudu předbíhat a vezmu to pěkně popořadě.

motorizovaný zámek se stará o automatické otevírání, odemykání a zamykání

Nuki má skvělý design a podporuje HomeKit, Google Assistanta, Alexu i IFTTT

pokud máte bridge (Combo varianta), můžete jej odemykat z libovolného místa na světě

Zatímco u chytrých žárovek je instalace otázkou několika málo okamžiků, v případě chytrých zámků se řada uživatelů domnívá, že to tak snadno nepůjde, nebo že bude nutné volat zámečníka. U některých, zejména opravdu starých typů dveří/zámků, taková situace může nastat, nicméně v případě Nuki je tahle možnost výrazně eliminována díky dvěma speciálním vložkám v balení, které přichytíte na většinu typů dveří.

Mně samotnému trvala manuální instalace Nuki zámku na dveře přibližně tři minuty, a to včetně přečtení manuálu. Delší než samotná instalace zámku byla softwarová konfigurace v mobilní aplikaci.

Na test mi dorazila verze Nuki Smart Lock 2.0 Combo v ceně 8 790 Kč, která se od té klasické liší přítomností dalšího modulu v balení (bridge), díky kterému lze zámek ovládat odkudkoliv na světě. Se samotným zámkem bridge komunikuje prostřednictvím Bluetooth, ale zároveň je přes Wi-Fi připojený k internetu, abyste k zámku měli přístup i mimo dosah Bluetooth. Bridge se zapojuje do klasické zásuvky a je nutné jej umístit na takové místo, aby byl od zámku vzdálený maximálně 10 metrů, a zároveň, aby byl v dosahu vaší Wi-Fi.

Klasická varianta zámku Nuki Smart Lock 2.0 stojí o něco méně (6 590 Kč), nicméně bridge neobsahuje a nelze ji tedy ovládat odkudkoliv, ale pouze lokálně (v dosahu Bluetooth) z vašeho smartphonu či tabletu (případně se nabízí připojení přes ZigBee). Sluší se také zmínit, že Nuki se pyšní podporou „kompletní trojice“ v podobě Apple HomeKit, Google Assistant & Amazon Alexa, takže jej snadno začleníte do své chytré domácnosti. Nechybí ani napojení na službu IFTTT.

V případě HomeKitu je přidání extrémně snadné – stačí pouze naskenovat kód na zámku. Nuki je dokonce certifikovaným zámkem pro Airbnb, což ocení všichni, kteří v téhle službě ubytování poskytují.

Instalaci zvládne každý

V balení kromě zámku samotného najdete bridge, sadu čtyř AA baterií Duracell, malý magnet, o kterém si ještě povíme později, a dvě kotvící kovové podložky. Podle toho, jak moc máte vložku vystouplou, vyberete kotvící podložku. V případě, že je to 3 a více milimetrů, sáhněte po té se třemi šroubky, které jednoduše utáhněte, a pokud je to méně, zvolte nalepovací podložku s 3M fólií. Hmotnost celého zařízení je 460 gramů.

Zámek Nuki je kompatibilní se všemi standardními knoflíkovými a oválnými cylindry a také je nutné ověřit, zda v zámku máte vložku s prostupovou spojkou. Pokud ne, bude nutné ještě investovat do nové vložky.

Nyní už jen stačí do vložky zasunout klíč od dveří a následně na něj samotný zámek s vloženými bateriemi. To je celé – v tuto chvíli máte manuální část instalace zámku za sebou a můžete se přesunout k nastavení v mobilní aplikaci.

Nuki - instalace elektronického zámku

Watch this video on YouTube

Ta je dostupná jak pro Android, tak iOS, a samozřejmě i na chytré hodinky Apple Watch či hodinky se systémem wear OS. Nuki má i webové rozhraní a v rámci jednoho účtu lze spravovat libovolné množství Nuki zámků.

Přehledná mobilní aplikace

Po vytvoření uživatelského účtu v mobilní aplikaci vás přivítá konfigurační průvodce. Méně zdatné uživatele potěší, že samotná mobilní aplikace je až na několik výrazů kompletně lokalizována do češtiny. V češtině je dokonce i přebal na prodejním balení.

Jakmile provedete prvotní konfiguraci (připojení modulů, nastavení Wi-Fi, výběr typu dveří a potvrzení geolokace) a kalibraci zámku, přivítá vás hlavní obrazovka, která je extrémně jednoduchá, ale o to více přehledná.

Vidíte na ni aktuální stav zámku (zda je odemčeno, či zamčeno), a pokud si v blízkosti zámku nalepíte i již zmíněný magnet, můžete kontrolovat, zda jsou dveře otevřené, nebo zavřené). V praxi jde o to, že zámek rozpozná, když se od magnetu vzdálí a díky tomu vám signalizuje, že jsou dveře otevřené. Jakmile se Nuki dostane zpět do magnetického pole, změní stav dveří na „zavřeno“.

Detekce otevřených dveří

Výrobce u téhle funkce uvádí, že je zatím v beta verzi, a mohu potvrdit, že detekce otevření dveří zatím není úplně stoprocentní a občas se mi stalo, že dveře v prvních dnech po instalaci hlásily otevřeno, i když už jsem je dávno zavřel. Následně ale problém zmizel – software se zřejmě postupem naučil podle vzdálenosti zámku od magnetu správně určovat polohu. Pokud by se vám tohle dělo pravidelně, bude nutné magnet nalepit na jiné místo (ideálně co nejblíže zámku).

Mobilní aplikace podporuje gesta, která si lze přizpůsobit k obrazu svému. Tahem prstu doprava můžete zámek odemknout (a druhým potažením v tomto směru dveře otevřít), a naopak tahem doleva dveře zamknout. Pohybem prstu odspodu nahoru se objeví nabídka s tlačítky pro ovládání zámku a přístupu do nastavení.

Po instalaci aplikace doporučuji věnovat čas důkladné prohlídce nabídky Nastavení, kde lze například provést manuální kalibraci zámku (pokud by úhel otočení klíčkem nastavený z automatické kalibrace nebyl ten správný). Případně pokud nechcete zamykat na dva západy, ale pouze na jeden, lze místo 720° upravit zamykání jen na 360°, čímž rovněž budete trochu šetřit baterky.

Automatické otevírání i zamykání dveří

Jeden z hlavních důvodů, proč má smysl si motorizovaný chytrý zámek pořídit, je možnost automatického otevírání dveří. Za mě je to neskutečně návyková záležitost. Představte si, že se vracíte z nákupu – v jedné ruce taška, v druhé balení s minerálkami, a teď kam jste dali ty klíče?

Tenhle scénář ale s Nuki dostane úplně jiný vývoj. Díky funkci automatického odemčení se vám totiž dveře automaticky otevřou, jakmile se s telefonem dostanete do dosahu Bluetooth. V expertním nastavení lze dokonce vybrat geografickou zónu, kterou když opustíte a následně se do ni vrátíte (s telefonem v kapse), Nuki pozná, že se blížíte domů a následně vám automaticky otevře dveře.

Kdykoliv jsem se vracel domů a přiblížil se ke dveřím, Nuki odemkl a následně ještě pootočil klíčkem do takové polohy, aby se dveře otevřely. Někdy to vyšlo tak přesně, že jsem došel ke dveřím a slyšel, jak motor Nuki pracuje a dveře se odemykají. Jindy bylo nutné 3 až 10 vteřin počkat přede dveřmi) a následně opět došlo k otevření.

Nuki dále nabízí funkci Lock’n’Go, neboli automatické zamčení dveří v případě, že odcházíte. Kruhové kolečko na zámku zároveň slouží jako tlačítko. Pokud jej například při odchodu z domu 2x stisknete, zámek se odemkne a následně po nastaveném časovém intervalu (5 až 60 vteřin) zase automaticky uzamkne.

Drobné porodní bolesti…

Automatické otevírání dveří nicméně v mém případě od samého začátku nefungovalo úplně stoprocentně. Odemykání i zamykání běhalo jako po másle, ale ono kýžené dotočení klíčku do takové polohy, aby dveře odskočily a pootevřely se, mi dalo trochu zabrat. První den po instalaci otevírání fungovalo na první dobrou, ale druhý den to vždy bylo až na druhý či třetí pokus.

S americkou podporou výrobce, která mimochodem reagovala velice promptně, jsme došli k závěru, že na vině je kombinace výchozích dodávaných baterií a mých dveří. Jelikož jsem zámek testoval na úplně nových dveřích, kde jazýček zámku ještě nebyl tak vychozený a samotné otevření (zatlačení na kliku z vnější strany) šlo poměrně ztuha, Nuki jednoduše neměl tolik síly, aby klíčkem na první či druhý pokus dostatečně otočil. Podíl na tom měly i baterie, které zkrátka v prvních pokusech nedokázaly zámku dodat tolik „šťávy“. Kdyby byl zámek u dveří více vychozený, komplikace by nenastaly.

Výrobce mi dal tip na kvalitnější baterie v podobě Panasonic Eneloop Pro (čtyři kusy vyjdou zhruba na 650 Kč), které se skutečně osvědčily a otevírání s nimi už probíhalo přesně tak, jak by mělo.

Výdrž by mohla být lepší, pomoci by měl powerpack

Výrobce sice u Nuki 2.0 udává výdrž okolo 6 měsíců při osmi operacích denně, nicméně reálně je ta hodnota zhruba o měsíc nižší. Tenhle údaj nemám od sebe, ale od kamaráda, který Nuki zámek používá už téměř rok a na 6 měsíců se zatím nikdy nedokázal dostat, přičemž počet denních úkonů se zámkem rozhodně osm nepřekračuje. Mně baterie v zámku po 3 týdnech provozu ukazují úroveň nabití 88 %.

Pokud by došlo k vybití baterií, nemusíte se bát, že by zámek přestal fungovat. Klasické odemykání klíčem totiž Nuki nijak neovlivní.

Podařilo se mi také zjistit, že během tohoto měsíce (případně v prosinci) by výrobce měl na trh uvést vlastní nabíjecí USB-C powerpack s kvalitními bateriemi, který se do zámku vloží místo čtveřice klasických tužkových baterek. Jeho cena bude 49 euro (cca 1 350 Kč) a výrobce slibuje výdrž až 1 rok. V reálu to ale bude méně – odhaduji zhruba 9 až 10 měsíců, podle četnosti používání.

Automatizace jsou fajn, hlasové ovládání s Alexou nefunguje

Kromě funkce pro otevírání dveří jsem si oblíbil i automatické odemykání a zamykání. Jednoduše mám nastavené, aby se mi ve 22:00 dveře automaticky uzamkly, a v sedm ráno opět zase odemkly.

Jelikož doma pro hlasové ovládání používám Alexu a Nuki pro ni nabízí „skill“, chtěl jsem samozřejmě otestovat i hlasové příkazy. Tady jsem ale bohužel narazil a soudě dle komentářů od ostatních uživatelů nejsem sám. Nuki totiž po zprovoznění skillu v Alexe funguje pouze jednou (ano, čtete správně). Při druhém pokusu vám zahlásí, že se nepodařilo se zámkem navázat spojení.

Nuki Smart Lock 2.0 with HomeKit, and door sensor!

Watch this video on YouTube

Pomůže sice skill odstranit a následně znovu přidat, ale to opravdu donekonečna dělat nechcete. Jinými slovy, jakmile je skill aktivní, můžete jednou říci „Alexa, lock the door“ a pak přestane fungovat. Podpoře Nuki jsem už tento problém nahlásil a slíbili nápravu, tak snad to nebude dlouho trvat. Hlasové ovládání skrze Siri naopak bylo naprosto bez komplikací.

Virtuální klíče a vzdálené ovládání

Bylo by trochu sobecké, kdyby odemykání fungovalo pouze z mého telefonu a zbytek rodiny by musel používat klasický klíč. Nuki samozřejmě myslí i na toto – v aplikaci vám dovolí přidávat nové uživatele, kterým jen zašlete unikátní devítimístní kód. Ten pouze vloží do Nuki aplikace ve svém telefonu a je hotovo, jejich smartphone následně funguje jako klíč.

Každému uživateli lze navíc povolit, zda může odemykat, či zamykat, nebo mít vzdálený přístup (pokud máte bridge), a stejně tak lze nastavit pouze časově omezený přístup.

Fajn věc je i vzdálené ovládání. Kamarád mi jel vrátit fotoaparát, ale špatně jsme se domluvili a já zrovna nebyl doma. Když mi volal, že stojí před domem, jen jsem mu z aplikace otevřel dveře, on mi fotoaparát položil do chodby a zavřel, já dveře opět na dálku zamkl a „bylo vyřešeno“.

Vzdálený klíč můžete dát třeba i svým sousedům, kteří se vám mají starat o květiny po dobu vaší dovolené. V aplikaci najdete i log záznamů, kde přehledně vidíte, kdy a v kolik hodin byly dveře otevřené/zavřené a odemčené/zamčené.

Rozhodně se nemusíte bát, že by váš zámek někdo zneužil. Nuki Smart Lock 2.0 při komunikaci přes Bluetooth 5.0 využívá pokročilé end-to-end šifrování pro komunikaci se smartphonem a rovněž splňuje nejvyšší bezpečnostní standardy, což dokládá bezpečnostní certifikát Zillner IT security.

Jelikož je zámek namontovaný na cylindrickou vložku z vnitřní strany dveří, je vyloučena jakákoli neoprávněná manipulace zvenčí. Zvenčí navíc nikdo nepozná, že na dveřích máte Nuki nainstalovaný. Pojišťovny Allianz a Uniqa u Nuki potvrdily, že použití zámku Nuki neovlivní stupeň zabezpečení dveří.

Design je skvělý, zvuk motorku už tolik ne

Nuki nejen že funguje skvěle, ale také dobře vypadá. Snad každý, kdo u nás byl na návštěvě, se zajímal, co že to máme na dveřích. Ono přehlédnout na dveřích krabičku o rozměrech 110 x 60 x 60 mm není zas takový problém, nicméně i tak si myslím, že lepší reklamu si snad ani výrobce nemohl přát.

Mechanickou část s motorkem kryje hliníkové pouzdro, spodní kapsa na baterie je plastová. Kruhový prstenec je navíc bíle podsvícený a signalizuje, zda máte odemčeno či zamčeno. Intenzitu nastavíte v aplikaci, případě lze podsvícení zcela vypnout. Hliníkové otočné kolečko zároveň funguje jako manuální ovladač klíče. Jeho otočením jednoduše otočíte i klíčem, který je v zámku zasunutý.

Je také nutné počítat s tím, že motorek zámku při své činnosti vydává poměrně výrazný zvuk, který je i přes zavřené dveře slyšet v okolních místnostech. Kdyby byl zvuk o polovinu méně výrazný, vůbec bych se nezlobil. Zase takhle ale spolehlivě vím, že mi Nuki v deset večer dveře opravdu zamyká. To několikavteřinové „vrčení“ zkrátka nelze přeslechnout.

Závěrečné hodnocení

Pokud hledáte rychlou a snadnou cestu, jak zámek u dveří proměnit v chytrý, Nuki je rozhodně skvělým kandidátem. Snadno se instaluje, má parádní design, přehlednou a zároveň propracovanou aplikaci, množství rozšiřujících funkcí a za celou dobu testování jsem neobjevil nic, co by mi mezi funkcemi chybělo. Skvěle zvládnutá je i správa uživatelů.

Pokud bych měl vybrat největší slabinu, bude to výdrž na baterie, která zkrátka není taková, jakou výrobce udává, nicméně prodloužit by ji měla koupě kvalitnějších baterií či chystaný powerpack. Pokud výrobce v budoucnu představí třetí generaci, určitě by bylo fajn zaměřit se i na lepší odhlučnění motorku. Jinak ale Nuki nemám co vyknout.

Za zapůjčení děkuji společnosti Elektro-System-Technik s.r.o., která je výhradním distributorem značky Nuki pro Českou republiku

Pro někoho může být překážkou cena, která není nejnižší, nicméně jde o produkt, který jednoduše funguje přesně tak, jak očekáváte. A u zařízení spadajících do kategorie „neřešíš – používáš“ se zkrátka s vyšší cenou musí počítat.