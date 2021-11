Recenze Logitech Circle View Doorbell: chytrý zvonek s podporou HomeKitu

Domovní zvonek najdeme u vstupních dveří téměř každého domu kdekoliv na světě. Od původních klepadel přes různé zvonkohry se lidstvo dostalo až k těm elektrickým. V dnešní době jich existuje nepřeberné množství. Od nejlevnějších bezdrátových na baterie přes videokomunikátory až po chytré zvonky. Ty se začínají pomalu objevovat na pultech obchodů a slibují revoluci v daném oboru. Základní vlastností takového produktu je odesílání notifikací na mobilní zařízení majitele. Jsou i takové, které si rozumějí s chytrou domácností. Jedním z nich je Circle View od společnosti Logitech, který komunikuje s Apple HomeKit.

Objednat musíte z USA

Zvonek je možné si objednat na e-shopu Applu, nebo přímo u výrobce. Bohužel zatím není možné si ho nechat doručit nikam jinam než v rámci USA. To lze vyřešit pomocí virtuální adresy a následného přeposlání do České republiky, jako jsem to udělal já. Poskytovatelů takové služby je v dnešní době hodně a stačí si jen vybrat.

K ceně 199 dolarů je potřeba připočítat místní daň, poplatek za zprostředkování a samotné přeposlání. U nás pak clo, daň a poplatek za vyřízení celního řízení. Výsledná cena je necelých 8 tisíc korun. Na stejné peníze vyjde Netatmo Doorbell (ten se v ČR oficiálně prodává), nicméně ten nepodporuje HomeKit Secure Video. Třetím a posledním zvonkem pro HomeKit je nizozemský Robin, ten ale stojí téměř dvojnásobek. Výběr zvonku s podporou HomeKit Secure Video je tak poměrně jednoduchý. Možnosti jsou jen dvě a objednat si Logi Circle View je jasnou volbou, už minimálně kvůli jeho ceně.

Uvnitř balení najdete kromě samotného zvonku i spoustu dalšího příslušenství a dva držáky na stěnu (jeden pro kolmou instalaci zády přímo ke stěně, druhý pak zkosený v úhlu 20°). Dále je přibalena montážní šablona, zvonková jednotka pro připojení k původnímu domácímu zvonku, sada připojovacích drátků, wago svorky, hmoždinky, šroubky, oboustranná lepicí páska a štítky na označení drátů. Co ale v balení nenajdete, je instalační manuál.

Ten je řešen pomocí online průvodce na webu výrobce (odkaz). Nicméně pokud nemáte doma osazen kompatibilní původní zvonek, průvodce hned na začátku řekne, že Logi zvonek pro vás není vhodný. Doporučí obrátit se na odborného elektrikáře.

Logitech, a stejně tak i Netatmo, totiž počítá s existencí mechanického tlačítka, které spíná napětí na zvonkohru. Circle View je nutné napájet střídavým napětím od 8 do 24 V. Pokud nejste vlastníkem původním zvonku s tímto napětím, je potřeba si pořídit vhodný transformátor. Ten lze u nás běžně koupit, cena se pohybuje kolem 500 korun. Zvonek je vybaven i microUSB konektorem, je ale určen pro pohodlné nastavení a odzkoušení na stole, ne k trvalému napájení. Konektor je totiž umístěn zespodu jednotky, a pokud je zapojen, není možné zvonek vložit do nástěnného držáku.

Instalace zvonku

Fyzická instalace je díky veškerému příslušenství velice jednoduchá. Vhodný držák přišroubujete na stěnu pomocí přibalené šablony. Zezadu do něj přivede dva vodiče připojené ke zvonkovému trafu, případně původnímu zvonku. Kabely se do držáku nijak nešroubují, ale jen „zaříznou“ do připravených kontaktních ploch. Přesah drátu stačí zastřihnout a nasadit do držáku samotný zvonek. Pokud byste jej časem chtěli sundat, stačí zespodu do zvonku vložit stejnou jehlu, jako je u iPhonu na SIM kartu.

Tento způsob uchycení je u zahraničních recenzentů často brán jako minus. Podle nich je možné zvonek velmi lehce ukrást, zařízení totiž není nijak dále chráněno. Po opětovném připojení napětí stačí podržet tlačítko pro zvonění po dobu 10 sekund, čímž se provede celkový reset.

V případě, že doma máte kompatibilní zvonkohru, je potřeba k ní připojit chime kit jednotku, která zajistí napájení Circle view. Při zapojení pouze s trafem se vodiče připojují napřímo, bez doplňkové jednotky.

Připojení do HomeKitu pak probíhá klasicky pomocí párovacího štítku. Zvonek komunikuje po Wi-Fi 2,4 GHz, tak jako všechny IoT zařízení dnešní doby, a navíc zvládne i 5 GHz, což není úplně běžné. Po připojení do domácnosti je třeba zvonek ještě nastavit. Důležitá je volba, kde má zvonek zvonit. Můžete si vybrat, aby mimo notifikace zvonila i originální zvonkohra nebo HomePody či jiné příslušenství s podporou Siri (možná je i kombinace obojího).

Pokud je Logi napájeno přímo ze zdroje, je potřeba funkci zvonění přes původní zvonek deaktivovat. Další nastavení se týká funkce HomeKit Secure Video. Zvonek se totiž chová stejně jako jakákoliv smart home bezpečnostní kamera. Je možné si nastavit, aby kamera nahrávala všechen pohyb, jen když nejste doma. Naopak, pokud doma jste, tak může fungovat jen stream a video se nikam ukládat nebude.

Průměrná kvalita obrazu

Záznam lze ještě omezit zónou, kterou bude kamera ignorovat, nebo naopak bude pohyb nahrávat jen uvnitř ní. Povolit a zakázat lze funkci detekce rozpoznávání obličeje. Veškeré nastavení se provádí jen v aplikaci Domácnost, výrobce vlastní aplikaci pro zvonek nemá. Tím se stává Circle view produktem určeným pouze uživatelům Applu.

Logi má kameru s rozlišením 1200 x 1600 px (portrétní režim) a zorným polem 160°. Kvalita samotného obrazu není špatná a lze ji srovnat například s Netatmem. Trochu nepřirozeně působí HDR, které bohužel není možné vypnout. Scény s jasným sluncem jsou díky tomuto režimu hodně světlé a obraz vypadá hodně ošklivě. Celkově není obraz tak pěkný jako u jiných HomeKit kamer. Například obraz o několik let staršího Logi Circle View 2 je mnohem lepší, než co nabízí mladší zvonek stejné značky. Lépe jsou na tom i zvonky nepodporující HomeKit.

Obrazem tedy Logi zvonek nenadchne, na druhou stranu ale ani neurazí. Kde je situace zcela odlišná, je noční vidění. Circle view není vybaven infračervenými LED a funkcí, kdy přepne kameru do nočního režimu. V takovém režimu je obraz černobílý, hodně kontrastní a přesvícený. To občas způsobuje problémy s rozpoznáváním obličeje. Možná právě proto Logi a Robin tento jinak běžný režim neumožňují. Robin se spoléhá na světlo u vchodu, a pokud je nemáte, tak je v noci téměř slepý. Oproti tomu Logi použilo takový typ kamery, která je i v relativně velké tmě schopna poskytnout obstojný barevný obraz.

Pokud by to bylo málo, je zvonek vybaven LED přísvitem, který prostor a případného zvonícího řádně osvítí. Přísvit je ale tak silný, že jej většina uživatelů vypíná a nepoužívá. Stejně tak jde vypnout i stavová LED uprostřed zvonku. Noční vidění kamery Logi zvonku je tak velmi zajímavě řešeno. Pokud bydlíte poblíž nějaké pouliční lampy, máte u vchodu do domu světlo reagující na pohyb, bude se vám barevné zobrazení líbit a domácímu centru taky – rozpoznávání obličeje funguje opravdu dobře. Pokud je však světla u vchodu málo, je zvonek v úplné tmě trochu slepý, a zde by se již standardní IR přísvit hodil.

HomeKit Secure Video

Logi a Robin jsou jedinými zvonky na světě, které podporují protokol HomeKit Secure Video. Ten byl představený Applem již před lety jako jeden z prvků zabezpečení chytré domácnosti. Kamera, která tento protokol používá, neodesílá obraz na server svého výrobce, ale všechna data předává místnímu HomeKit domácímu centru (Apple TV, HomePod, iPad). Centrum obraz analyzuje, vyhodnotí, co video obsahuje (lidi, auto, zvíře a nově balíky), zašifruje a odešle na uživatelovo icloud úložiště. Zde je záznam uložen po dobu 10 dní (místo z předplacené kapacity icloudu však nezabírá).

Tím to však nekončí, pokud je na videu zachycen člověk, domácí centrum se pokusí rozeznat, o koho se jedná. Informace čerpá z knihovny fotografií v iOS/macOS. Pokud je osoba rozpoznána, je následně označena i v uloženém videu. Jelikož rozpoznání probíhá v reálném čase, je možné je použít nejen na záznam videa, ale i u video zvonku.

HomeKit Logi Doorbell

Watch this video on YouTube

V případě, že někdo zazvoní na zvonek s podporou HSV, je příchozí notifikace na hodinkách, telefonu, tabletu a počítači téměř totožná. Obsahuje náhledový snímek toho, co vidí kamera zvonku, a text „Někdo zazvonil u dveří“. Pokud ale Siri poznala, o koho se jedná, notifikace obsahuje text „Někdo, kdo vypadá jako Michael Vita, zazvonil u dveří“.

V případě více osob napíše, že u dveří je Michael a další osoby. Na všech těchto zařízeních je možné po otevření notifikace navázat komunikaci a s osobou na druhé straně komunikovat. HomePod při zazvonění přehraje zvuk zvonku. Při úspěšném rozeznání obličeje Siri řekne, že u dveří je někdo, kdo vypadá jako Michael. Velmi zajímavý jev u nás nastal po asi dvou dnech používání, kdy Siri začala sama mluvit česky. Po zazvonění velmi lámanou češtinou řekla „za dveřmi je někdo jako Michael“. Zní to dost komicky a neděje se to vždy, někdy Siri mluví anglicky a někdy to zkusí česky. Nebo se v tom dá najít náznak vysněné české Siri? Na tu je asi stále ještě brzo.

Závěrečné hodnocení

Zvonky jsou v HomeKitu takové stádečko jednorožců. Apple nám je před lety ukázal, ale vzápětí jejich podporu přerušil. Po letech je opět uvedl jako podporované zařízení, ale dlouho trvalo, než se toho chytil některý z výrobců. Po představení HomeKit Secure videa se jako první zjevil Robin. Ten je ale v dnešní době již poněkud zastaralý a kvalita obrazu není nijak valná. Nehledě na totální absenci nočního vidění. Další kus pochází od Netatma, které s uvedením na trh nijak nespěchalo.

Review: Logitech Circle View Is The HomeKit Secure Video Doorbell We've Been WAITING For!

Watch this video on YouTube

Po jeho představení to trvalo skoro dva roky, přičemž slíbenou podporu HSV před samotným prodejem zvonku zrušili a dodnes ji v rámci aktualizace neuvolnili. Apple mezi podporovanými zvonky na webu uvádí Yobi B3. Ten se ale zatím nevyrábí a je možné si jej jen předobjednat. HomeKit Secure Video není ani u tohoto modelu potvrzeno.

A tak se závěrečné hodnocení na Logi Circle View Doorbell píše těžko, jelikož nemá přímou konkurenci. Pokud máte HomeKit domácnost a chcete, aby při zazvonění byl příchozí rozpoznán podle obličeje a tato informace vám byla předána jak v notifikaci, tak aby ji Siri sdělila přes HomePod, je tento zvonek jedinou, ale zároveň skvělou volbou.