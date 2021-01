Recenze iRobot Braava jet m6: opravdu chytrý mopovač

Když by se mě před lety kdokoliv zeptal, zda na SMARTmanii nebudeme testovat vysavače a mopy, pravděpodobně bych nad jeho dotazem nechápavě kroutil hlavou. Doba ale pokročila a robotický vysavač propojený s chytrou domácností už dnes není nic nestandardního. O svou přízeň se v tomto segmentu ucházejí i mopy a já se rozhodl prověřit, jak je na tom jeden z nejlépe hodnocených, ale zároveň i nejdražších produktů na trhu – iRobot Braava jet m6.

Pod pojmem chytrý vysavač/mop si lze představit ledacos, nicméně snad každý by očekával alespoň výše zmíněné provázání s mobilní aplikací. To už dnes umějí i ty nejlevnější produkty na trhu. Roomba jde v tomto směru ale výrazně dál a u svých vlajkových modelů nabízí i podporu pro Google Home, Alexu od Amazonu či IFTTT. Škoda jen, že HomeKit od Applu ve výčtu stále chybí.

Ptáte se, k čemu je to dobré? Vysavač či mop díky tomu snadno integrujete do své chytré domácnosti, čímž získáte možnost vytvořit si vazby na další zařízení (například pokud se uzamkne chytrý zámek na dveřích a čidlo pohybu nic nedetekuje, zapne se vysavač a následně mop…), a samozřejmě i hlasové ovládání. A věřte mi, že na příkaz „Alexa, ask Braava to start mopping“ jsme si já i manželka okamžitě zvykli.

Robotický vysavač iRobot Roomba i7+ jsme už testovali, nicméně výrobce k němu nabízí i mop Braava jet m6. Oba produkty si spolu umějí „povídat“ – to znamená, že jakmile vysavač dokončí úklid, pošle signál mopu, aby se pustil do práce. Jak ale tahle slibně vyhlížející kombinace funguje v praxi? To vám prozradí naše podrobná recenze.

Základem je správné zmapování plochy

Ať už v domácnosti budete používat oba produkty, tedy vysavač a mop, nebo pouze jeden z nich, nevyhnete se nutnému zmapování vaší domácnosti. Robot i mop se postupně učí a po zhruba 2 až 4 úklidech by měly mít váš dům či byt kompletně zmapovaný.

Vzhledem k tomu, že jsem vysavač už nějaký pátek používal a mop přidal až později, očekával jsem, že si od vysavače převezme mapové podklady. Nejprve jsem to považoval za chybu, nicméně ono to má celkem logické opodstatnění, o kterém se rozepíšu v následující kapitole.

Během několika prvních úklidů může robot jezdit trochu zmateně. Je to tím, že se pomocí kamer učí mapovat váš prostor. S každým dalším úklidem bude jeho pohyb efektivnější a postupně se zkrátí na nejmenší možnou dobu. Příležitostně pohozené překážky, jako třeba váha, batoh či koš na prádlo, robotu nijak nevadí, a to ani když při dalším úklidu změníte jejich místo. Díky pokročilé detekci je elegantně obkrouží a uklidí kolem nich.

Úhlavní nepřítel? Přechodová lišta (zatím)

Zatímco vysavač bez problémů přejede větší přechodovou lištu a nevadí mu ani koberec, mopovač se řídí podle výrazně striktnějších pravidel. Je to pochopitelné, protože na koberci jednoduše nemá co dělat. V našem domě máme všude plovoucí podlahu nebo dlažbu, nikde žádné prahy, pouze zhruba 3 mm vysoké přechodové lišty.

Několikrát jsem pronesl, že náš dům není pro testování robotických vysavačů ideální, protože nemáme žádné koberce, prahy ani další překážky, a tudíž se vysavač během úklidu nemusí vypořádávat s žádnými nestandardními situacemi. Tak nějak jsem očekával, že stejné ideální podmínky budou panovat i pro mop, ale tady jsem tvrdě narazil.

Už při počátečních pokusech o zmapování domu se mop vždy zasekl v mé pracovně. Do té sice dokázal přes přechodovou lištu přejet, ale zpět už nikoliv a vždy se zasekl a ohlásil problém s návratem do stanice. Zajímavé je, že do obývacího pokoje se přes stejně vysokou lištu dostat dokázal a stejně tak mu nedělalo problém se přes ni vrátit nazpět.

Ok, říkal jsem si – s pracovnou zkrátka mop bude mít problémy, ale u dalších pokojů už to snad bude v pořádku. Nebylo. Z chodby se přes přechodovou lištu bez potíží dostal do třech místností (tam i zpět), ale u dalších dvou se objevil problém – robot do místnosti buď vůbec nevjel, nebo se z ní nedokázal vrátit (samozřejmě kvůli liště). Po pročtení diskuzí na internetu jsem zjistil, že tenhle problém trápí řadu uživatelů a pro mnohé byl důvodem pro vrácení výrobku. Ukázku jeho počínání si můžete prohlédnout v přiloženém videu.

iRobot Braava jet m6: problém s přechodovou lištou

Watch this video on YouTube

Řešení by přitom nemuselo být nijak složité – stačila by jen drobná úprava ve firmwaru vysavače, kde by došlo k mírnému navýšení tolerance vůči překážkám a přechodové lišty by rázem přestaly způsobovat problémy. Bohužel, mopovač má takto přísně nastavená pravidla právě proto, aby nenajížděl například na koberce.

Má myšlenka o téměř bezúdržbovém úklidu podlah se díky tomu rozplynula. Vysavač funguje na jedničku, ale mopovač mi celou podlahovou plochu v domě vytřít nedokáže. Řešení jsou dvě – buď se zbavit lišt a vytvořit zcela rovnou plochu, nebo do zbývajících místností mop umístit ručně a nechat jej provést úklid samostatně. To už je ale celkem zbytečné úkony navíc, které se ne každému (včetně mě) bude chtít podstupovat.

Doplnění: od českého zastoupení jsme dostali informaci, že by během několika týdnů měla být dostupná nová aktualizace, ve které půjde mopovači na mapě vyznačit přechodové lišty. Díky tomu je nebude detekovat jako překážky a měl by je překonat. Jakmile bude firmware k dispozici, určitě jej otestujeme a recenzi případně doplníme o nové poznatky.

Je pravda, že když robota postavíte do „cizí“ místnosti, zavřete dveře a poručíte mu, aby vytřel, udělá to perfektně a po dokončení se vrátí přesně na to samé místo, kde jste ho spustili, ale když už člověk investuje třináct tisíc korun do chytrého mopovače, tohle opravdu řešit nechce.

Příprava na úklid

V případě, že ve vašem domě či bytě žádné přechodové lišty nemáte a povrch je perfektně rovný, máte vyhráno a troufám si tvrdit, že mopovač si prostě zamilujete, a to především díky preciznosti úklidu. Na ten je ale pokaždé nutné mop připravit.

V praxi to znamená, že je do nádržky o objemu 445 ml nutné nalít vodu a přidat čistící prostředek. Do spodní části mopu už jen stačí umístit utěrku pro opakovaný mokrý úklid a vše je připraveno. V balení dostanete ještě další dvě jednorázové utěrky – jednu pro suchý a druhou pro mokrý úklid.

Utěrku pro opakovaný úklid je možné prát v pračce, ale několikrát do roka se nevyhnete nákupu nové. Já jsem během testování prováděl mokré mopování 2x týdně na ploše 95 m², každý týden jsem utěrku pral a zhruba po dvou měsících už začala vykazovat výraznější známky opotřebení a především na podlaze začala zanechávat šmouhy. To byl pro mě signál, že už je potřeba ji vyměnit.

Ani v tomto případě nejde o nijak levnou investici. Sada dvou opakovaně použitelných utěrek vyjde na 799 Kč, respektive na 599 Kč u této varianty. K dispozici je také set deseti jednorázových utěrek za 289 Kč. A když už jsme u toho dokoupitelného příslušenství, je fajn, že výrobce nabízí i vyměnitelnou baterii.

Precizní úklid

Z kvality úklidu Braava jet m6 jsem byl příjemně překvapený a slovy chvály nešetřila ani moje manželka. V přehledné mobilní aplikaci, která je dostupná pro Android a iOS, máte možnost nastavit si intenzitu úklidu a množství postřiku ve třech úrovních. Já jsem po celou dobu testování používal střední hodnotu, která se v našem domě ukázala jako naprosto dostačující.

Mop si poradil i s tenkými nánosy zaschlé hlíny, která na chodbě opadala z bot, a to ani nebylo nutné nastavovat vyšší intenzitu čištění. Výše avizovanou plochu 95 m² robotický mop zvládl vytřít za zhruba 1 hodinu a 50 minut (na jediný zátah bez nutnosti dobíjení). Abych výdrž 1775 mAh baterie důkladně otestoval, nechal jsem mop opakovaně vytírat náš obývák, a do dodávané dokovací stanice se vrátil až zhruba po 2,5 hodinách.

V pokoji o výměře 12 m² jsem provedl test s nejvyšší intenzitou čištění, která logicky trvá nejdéle. Takto velkou plochu Braava jet m6 vyčistil za necelých 25 minut. Při normálním režimu se doba zkrátila přibližně na 18 minut.

Co se týče velikosti uklízené plochy, nejste v praxi nijak limitování. Robot si poradí i s plochou o výměře 300 m², jen se během úklidu bude potřebovat dobít, a u takto velké plochy bych během nabíjecího procesu rozhodně doporučil vyměnit utěrku za čistou, nebo ji alespoň pořádně propláchnout.

Nejvíce času zabere vytírání podél stěn a v rozích, a pak samozřejmě okolo objektů, jako jsou stoly či židle. Preciznost, s jakou Braava jet m6 mopování provádí, je naprosto špičková. A zatímco vysavač kvůli míře hluku pouštíme výhradě když nejsme doma, mopovač je velmi tichý a nijak neruší ani při sledování televize. Jak takové mopování probíhá najdete ve vložené ukázce.

iRobot Braava jet m6: ukázka mopování

Watch this video on YouTube

Od té doby, co jsme doma robotický vysavač měli, manželka vůbec nevytahovala ruční mop. Díky výšce pouhých 9 cm navíc Braava jet m6 pohodlně zajede i pod většinu sedacích souprav. Nebýt toho problému s přechodovými lištami, vytřel by nám naprosto celý dům.

Přidám ještě jeden poznatek z testování. I když je naše sedací souprava cca 12 cm nad zemí, v prostoru, kde se nachází uchycení kovaných nožiček, je místa méně. Jednou se mi stalo, že se v tomto prostoru mop zasekl a bylo potřeba jej ručně „vysvobodit“.

Mobilní aplikace

Po vybalení je nutné provést jeho aktivaci skrze mobilní aplikaci iRobot Home, která je kompletně v češtině, a to včetně hlasové odezvy mopu. V praxi to znamená, že když dokončí úklid, nebo se někde zasekne, dozvíte se to lokalizovanou hlasovou zprávou (a notifikací na displeji telefonu).

Aplikace je přehledná a konfiguraci zvládnou i úplní začátečníci. V nastavení najdete volby pro plánování úklidu či správce mapy, ve kterém lze namapovanou plochu rozdělit na zóny (místnosti). Když pak budete potřebovat vytřít třeba jen v chodbě a kuchyni, jednoduše tam mopovač pošlete, nebo vyslovíte hlasový příkaz, například „Alexa, tell Braava there is a mess in the hall and kitchen“. Seznam všech hlasových příkazů pro robotický vysavač a mop naleznete zde.

V rámci plánovače úklidu máte možnost vytvořit několik úkolů – od kompletního úklidu celé plochy, po vybrané místnosti, které se budou vytírat třeba jen každou středu. Míra přizpůsobení je v tomto případě opravdu široká. Příjemné je i to, že přímo v aplikaci vidíte, v které místnosti se mop (či vysavač) aktuálně nachází.

Já jsem robotický mop ve většině případů používal vždy až poté, co úklid dokončil vysavač. Když například řeknete „Alexa, start Roomba,“ asistentka se vás sama zeptá, zda chcete po vysávání automaticky spustit mopování, což je velmi praktické.

Závěrečné hodnocení

Příjemně mě překvapilo, jak precizně si Braava jet m6 poradí s vytíráním. Problémy mu nedělají ani středně znečištěné plochy – taková chodba po návratu z deštivého venkovního počasí je perfektním testem. Sečteno, podtrženo – tenhle praktický pomocník uklízí s maximální pečlivostí, a navíc vás nijak neruší nepříjemným hlukem.

Je potřeba počítat s vyšší pořizovací cenou a občasnou investicí do nových utěrek, ale to množství času, které vám mopovač ušetří, to rychle vyváží. Před každým úkonem je sice nutné mop připravit, a po ukončení vyndat utěrku a důkladně ji vysušit, jinak začne nepříjemně zapáchat, ale v součtu se jedná o činnosti, které vám nezaberou více než 3 minuty. V případě, že doma máte robotický vysavač řady Roomba i7, je fajn, když se po dokončení vysávání rovnou i vytře. Komunikace mezi oběma zařízeními byla vždy bezproblémová a vše fungovalo přesně tak, jak jsem očekával.

Za zapůjčení produktu na test děkuji českému zastoupení značky značky iRobot

Největší zápor vidím v až příliš zbytečné přísnosti vyhodnocovacího algoritmu vůči překážkám na podlaze. Z mého pohledu je obrovská škoda a vlastně i největší negativum, že si Braava jet m6 nedokáže poradit s nízkými přechodovými lištami. Ruční přenášení do místností je sice řešení, které jsou někteří zákazníci schopni tolerovat, já se mezi ně ale neřadím. Nicméně jsem zvědavý na nový firmware, který by tento neduh měl odstranit. Recenzi po jeho vydání aktualizuji.

V době psaní recenze se iRobot Braava jet m6 na českém trhu prodával v bílé a černé barevné variantě za doporučenou koncovou cenu 16 999 Kč včetně DPH, nicméně některé e-shopy jej nabízejí o 4 000 Kč levněji.