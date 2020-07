Recenze Honor 9X Pro: ten s výsuvnou selfie kamerkou a mnoha kompromisy

Honor, dceřiná společnost Huawei, se se svými produkty vždy snažila zaujmout především mladé uživatele. Odvážné barevné kombinace a jistý „cool“ faktor kolem sebe firma buduje několik let a bezesporu se jí to daří. Nicméně není všechno zlato, co se třpytí, a Honor v posledních měsících čelí veliké výzvě – jak si v nadcházejících letech poradit bez služeb softwarového giganta z Mountain View.

Házet flintu do žita ale Honor alespoň prozatím nehodlá a na náš trh přináší další novinku, která má ambici udržet vydobyté pozice ve střední třídě. Jak v naší recenzi dopadl Honor 9X Pro? Obejde se bez služeb Googlu? A vyplatí se do něj vůbec investovat? Nejen na to vám odpoví naše recenze.

Design a zpracování

Konstrukce se Honoru povedla na jedničku. Kombinace skla a kovu, zadní mírně zahnuté krycí sklo, decentně vystupující fotoaparát a příjemné držení v ruce, to vše korunované barevným gradientem v odstínech fialové. Ten navíc ještě po dopadu přímého světla odhalí ukryté písmeno x. Pakliže si na gradienty potrpíte a nevadí vám tato barevná kombinace, rozhodně si přijdete na své.

Trochu mě jen zklamaly vcelku tlusté rámečky okolo displeje, hlavně na spodní bradě. Není to nic tragického, ale když si uvědomíte, že telefon postrádá výřez pro fotoaparát a telefonní reproduktor je doslova miniaturní, není moc prostoru, jak si jakékoli rámečky obhájit. Selfie fotoaparát je ukrytý ve výsuvném mechanismu, který funguje spolehlivě.

V balení je Honor tradičně velmi štědrý a kromě nezbytného USB-C kabelu a 10W adaptéru dodá ještě silikonový obal, nalepenou ochrannou fólii a dokonce pecková sluchátka. Jejich kvalita sice nestojí za řeč, ale „kompletní“ balení jsem u smartphonů neviděl už ani nepamatuji. Za tohle si Honor zaslouží velkou pochvalu.

Hardwarová výbava

Parametry na nižší střední třídu rozhodně nejsou k zahození. Procesorem je Kirin 810, který doplňuje grafika Mali-G52, 6/8 GB RAM a 128/512 GB vnitřní paměti (s možností rozšíření až o 512 GB). Tahle kombinace si v AnTuTu „vyválčila“ hezkých 307 375 bodů, což není vůbec špatné. Nejvíce mě ale zaujal 6,59″ IPS Full HD+ displej, který se Honoru moc povedl. Barvy jsou skvěle živé a i na přímém sluníčku se displej rozhodně neztratí.

Z ostatní výbavy nechybí nic zásadního – Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 (s podporou pouze A2DP), GPS/GLONASS, FM rádio, USB-C či 3,5mm jack pro sluchátka.

Hardwarové parametry Honor 9X Pro Systém: Android 9.0 Rozměry: 163,1 × 77,2 × 8,8 mm , Hmotnost: 206 gramů Čipset: Kirin 810 RAM: 8 GB , Interní paměť: 128/256 GB , Pam. karta: Displej: IPS LCD, 6,59", Full HD+, 1080 x 2340 px Hlavní fotoaparát: Druhý fotoaparát: Třetí fotoaparát: , Přední kamera: motorizovaná vysouvací 16 Mpx kamerka, f/2.0, Full HD video Bluetooth: 5.0 , Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac , NFC: Konektor: USB-C Baterie: 4000 mAh Li-Pol , Rychlé nabíjení: Bezdrátové nabíjení: Kompletní specifikace

Hlasitý reproduktor je bohužel mírným zklamáním – nehraje zrovna nejkvalitněji a nejhlasitěji a snadno jej utlumíte. Chyběla mi notifikační LED, zvýšená odolnost proti vodě a prachu nebo podpora rychlého nabíjení.

Honoru 9X Pro nechybí čtečka otisků prstů. V displeji ji ale nehledejte, v tomhle případě je ukryta ve vypínacím tlačítku. Její přesnosti a rychlosti není co vytknout. Chlazení kapalinou využijí především hráči her – telefon se ani při delších herních seancích výrazněji nezahříval.

Operační systém

Největší kámen úrazu je rozhodně použitý operační systém. Za normálních okolností by stačilo pouze zmínit Android 9 s nadstavbou EMUI 9.1, nyní je ale potřeba důrazně dodat, že to vše je bez služeb Googlu. Nebudeme si nic nalhávat – bez nich je telefon sotva poloviční. Ano, můžete pomocí aplikace Phone Clone většinu aplikací ze stávajícího telefonu přenést, ale to není zrovna stoprocentní řešení. Klonování aplikací za vás totiž nevyřeší například aktualizace.

Kosa na kámen rovněž narazí, když si do telefonu chcete něco stáhnout dodatečně. Využít musíte Huawei AppGallery, která působí jako po vydatném rabování. Absence velkých jmen v čele s Facebookem a jeho aplikacemi je bohužel velmi bolestivá a ve výčtu bychom mohli pokračovat do nekonečna. Když je jednou z nejlépe hodnocených aplikací v obchodu Pohlednice Online od České pošty, tak už tak nějak tušíte, že je něco špatně.

Jestli si ale na služby Googlu nepotrpíte, může je obzvláště v českém prostředí nahradit strategický partner Seznam. Ten obratně využil nedostupnosti velkého rivala na našem trhu a v AppGallery tak najdete vše podstatné od Seznamu. V obchodě najdete také některá řešení od Microsoftu, byť třeba Teams ještě k dispozici nejsou, což je škoda. S plnou podporou z Redmondu by totiž Huawei/Honor mohl zaujmout alespoň v podnikové sféře.

S čím v případě Honoru nejsem komfortní, je množství vyžadovaných přístupů od jednotlivých aplikací. Proč výchozí aplikace pro změnu tématu a tapety potřebuje přístup k hovorům? Proč chce aplikace hudba vědět, jaké nákupy jsem učinil v AppGallery? Tyhle požadavky a řada dalších je prostě mimo mísu. Nemluvě o tom, že pro stáhnutí nedostupných aplikací vás Honor odkáže skrze Petal Search na stahování aplikací z APKPure a podobných stránek. To není zrovna vrchol bezpečnosti.

Za zmínku stojí i trochu krkolomný překlad. Ten je kompletní, až na pár výjimek, kdy si překladatelé nevěděli rady a prostě nechali zavedené pojmy. Právě zavedené pojmy mohli překladatelé z Honoru použít i u některých jiných položek. Komfortní režim? Digitální zůstatek? Bezdrátová projekce? Proč místo toho nepoužít noční režim, digitální rovnováha či vzdálená (sdílená) obrazovka, je mi záhadou.

Jinak je ale systém plynulý, takřka bez záseku a velmi pohodlný na používání. Funkcemi bohužel nijak nevyčnívá z řady a v nastavení jsem nenašel nic, co by poskytlo Honoru 9X Pro alespoň mírnou konkurenční výhodu.

Fotoaparát(y) a záznam videa

Trojice fotoaparátů na zádech vypadá slibně, v praxi má ale lehce nepříjemnou pachuť. Hlavní fotoaparát se 48 Mpx, světelností f/1.8 a PDAF je ještě v pořádku, širokáč s 8 Mpx a světelností je f/2.4 je zdviženým varovným prstem. Třetí do party je 2Mpx hloubkový senzor se světelností f/2.4, který využijete při focení autoportrétů. Sestavu doplňuje LED blesk a přední vysouvací selfie fotoaparát s 16 Mpx a světelností f/2.2, která za dobrých světelných podmínek fotí obstojně.

Pojďme se soustředit především na hlavní fotoaparát, protože ze všech zmíněných je jediný, o kterém se dá říci, že není úplný propadák. Za dobrých světelných podmínek odvádí veskrze průměrnou práci, fotky nejsou zvlášť bohaté na detaily, nicméně netrpí výrazným digitálním šumem. Celkově vzato se jedná o ucházející snímky, pakliže nemáte zrovna vysoké nároky. Šero zvládá pochopitelně hůř, digitální šum se přihlásí o slovo a začínají se projevovat neostrosti.

Z hlavního fotoaparátu je vám nabídnut také 2x digitální přiblížení, který hodně trpí na neostrosti, malou míru detailů a spoustou obecných neduhů, které provází digitální zoom. Doporučuji sáhnout po něm jen v opravdu dobrých světelných podmínkách, jinak hrozí zklamání z pořízených snímků. Vyfotit s fotoaparátem dobré makro je celkem kumšt – vesměs měl snímač problémy s podáním barev a ostrostí.

Širokáč je jedno velké zklamání. Uspokojivé výsledky nebyl schopen podat ani za dobrých světelných podmínek, za kterých se to tak nějak očekává, vzhledem k parametrům. Snímky jsou viditelně rozmazané, detaily slité do velikých šmouh a z nepochopitelných důvodů čočka barvy výrazně přesaturuje. Slovy klasika – „tady vidím velký špatný“.

Noční režim bohužel fotoaparát nespasil. V rámci snah dostat do snímku co nejvíce světla padla za oběť věrnost barev, přičemž se do snímků vloudilo i velké množství šumu. O výrazné ztrátě detailů a neostrostech se nemá cenu více rozepisovat, výsledky mluví samy za sebe. Osobně nechápu, proč mi noční režim dovolil využít 2x digitálního zoomu. S ním jednoduše nemáte šanci vykouzlit dobrý snímek.

Natáčet video zvládá Honor 9X Pro až ve Full HD při 30 snímcích za sekundu a u hlavního fotoaparátu si na pomoc přizval také elektronickou stabilizaci obrazu. Ta určitě pomáhá, stejně jako možnost přepínat mezi hlavním fotoaparátem, 2x zoomem a širokáčem během natáčení. Občas je na videu patrné zkreslení při okraji videa, ale jinak se fotoaparáty až sympaticky snaží. Kazí jim to jen záznam zvuku, jehož kvalita není zcela ideální.

Noční natáčení raději ani nezkoušejte. Šum, nemožnost zaostřit, chybějící detaily a tragická práce s teplotou světla vám natočí takové výsledky, které raději ihned z telefonu smažete. Vše korunuje zmíněný špatný záznam zvuku, který je nejen plný praskání a šumění větru, ale především neodpovídá realitě.

Baterie a výdrž

Pocity z baterie a její výdrže jsou v případě Honoru 9X Pro ambivalentní. Samotná 4 000mAh baterie dělá všechno dobře – protáhne vás celým pracovním dnem a s trochou snahy vydrží až do dopoledne druhého dne. Při přehrávání Full HD videa na plný jas po dobu jedné hodiny klesla baterka o sympatických 8 %.

S nabíjením je to už horší. Absence jakéhokoli rychlého nabíjení vyústila v drakonickou dobu nabíjení z 0 na 100 %, která se pohybuje okolo dvou hodin. Tohle je závan starých špatných časů, u kterých si tak nějak postupně zvykáme, že se v nových smartphonech neobjevují. Nemuselo tady být zrovna superrychlé nabíjení, ale alespoň něco, co by zvládlo nabít 50 % za rozumný čas, by bylo ku prospěchu.

Závěrečné hodnocení

Co o Honoru 9X Pro říci a zároveň neurazit? Jeho ambice jsou bezesporu vysoké, bohužel mu v Číně nenaložili tolik potřebnou munici, kterou by mohl použít proti svým konkurentům. Sympatický design, obstojný výkon, velká baterie (& dobrá výdrž), a velmi kvalitní displej sice na papíře zní jako velká zásoba silných prodejních argumentů, ale tak nějak strojí na vratkých nohách.

Především absence služeb Googlu je něco, co bude muset Honor zájemcům o své telefony dlouho a složitě vysvětlovat. Bez Google map se žít jistě dá, ale celkový servis, který Google poskytuje, je natolik široký, že jen hned tak nahradit nejde. Své by o tom mohl vyprávět třeba Microsoft. Pokud ale patříte mezi technicky zdatnější uživatele, můžete si služby Googlu do telefonu doinstalovat neoficiální cestou. Fotoaparát je rovněž něco, na co spousta lidí slyší. Požadavek „aby to dobře fotilo“ vám řekne takřka každý zájemce o nový telefon. Tady Honor 9X Pro také úplně neexceluje.

Ani drobné přešlapy, jako absence notifikační LED či rychlého nabíjení, příliš nepomohou. Voděodolnost bych asi vzhledem ke konstrukci neočekával, přesto bych za ni vysouvací přední fotoaparát vyměnil takřka okamžitě. Cena 6 990 Kč je jistě lákavá, ale ústupků je v tomhle případě příliš mnoho.