Recenze fitness náramku Samsung Galaxy Fit 2: odvážná cesta na vrchol

Ve světě fitness náramků není vůbec jednoduché se prosadit. Zatímco v levnějších segmentech trhu dominují náramky od Xiaomi a Honoru, v těch vyšších naopak kraluje Fitbit. Samsung nicméně není žádným nováčkem, ostatně s různými verzemi a vizemi chytrých fitness náramků se setkáváme už notnou řádku let.

Zatímco v minulých letech Samsung vsadil na dvojici Galaxy Fit e, která cílila na nenáročné zákazníky, a Galaxy Fit, který měl oslovit náročnější publikum, letos se Korejci rozhodli své portfolio zjednodušit. Na scénu tak přichází Samsung Galaxy Fit 2, který si bere to nejlepší z obou světů – špičkové funkce a přijatelnou cenu. Obstojí ale ve tvrdé konkurenci?

Design a konstrukce

Z pohledu designu asi nikoho Galaxy Fit 2 nepřekvapí, jedná se totiž o ryze standardní fitness náramek, který si snadno spletete s některým z konkurentů. To nutně není na škodu – fitness náramek by měl být pokud možno co nejméně nápadný. Pokud ale přeci jen toužíte po pozornosti, můžete sáhnout po variantě s červeným silikonovým řemínkem.

Řemínky se dají měnit a s trochou snahy jistě seženete nějaký, který vám bude více vyhovovat. Se snadnou vyměnitelností řemínku se pojí také jeden ústupek – zapomeňte na moderní magnetické bezdrátové nabíjení, které Samsung představil už u Galaxy Fit. Tady se nějaká koruna ušetřila, a tak musíte pro nabíjení modul vsunout do dodávané proprietární kolébky.

Zároveň Galaxy Fit 2 hlásí návrat k dotykovému ovládání a kapacitnímu tlačítku pod 1,1″ AMOLED displejem, který má příkladné podání barev a skvělou čitelnost na přímém slunci. Absence fyzického tlačítka zamrzí, ale co se dá dělat. Pochopitelně nechybí ani voděodolnost podle standardu IP68 či senzor pro měření tepové frekvence na spodní straně zařízení.

Dodávaný silikonový náramek se nosí velmi příjemně a na ruce není takřka znát ani po několika dnech celodenního používání. Zatímco u jiných náramků jsem dostal vyrážku už po několika málo dnech, v případě Galaxy Fit 2 jsem neměl sebemenší problém.

Parametry, funkce a operační systém

Jak už jsem zmínil v předchozí kapitole, hlavní roli hraje 1,1″ AMOLED displej s kapacitním tlačítkem a rozlišením 126 × 294 pixelů. Systém hospodaří s 2 MB RAM, vnitřní paměť má pouze 32 MB. Hudbu si tedy do náramku rozhodně žádnou nenahrajete. O použitém procesoru se Samsung nezmiňuje, nicméně v případě fitness náramků hardwarové parametry nehrají až takovou roli.

Podstatná je verze Bluetooth 5.1, odolnost proti vodě a prachu standardu IP68 a senzor pro měření tepové frekvence. Senzor je poměrně přesný a spolehlivý, pro měření spánku ale doporučuji náramek přesunout dále od zápěstí, abyste dosáhli adekvátních výsledků.

Na fitness náramek je Galaxy Fit 2 poměrně funkčně vybavený, dokonce více, než některé chytré hodinky od konkurence. Z náramku zjistíte například počasí, můžete ovládat hudební přehrávač, rychle zjistit hodnotu všech naměřených veličin, přidat vypitou sklenici vody nebo dokonce odpovídat na notifikace předpřipravenými odpověďmi.

Tady se dostávám k systému FreeRTOS. Ten je při používání velmi rychlý a spolehlivý. V mobilní aplikaci si lze přizpůsobit jednotlivé obrazovky a přidat či ubrat takřka vše, co je vám libo. V nastavení náramku mám výtku k použitým piktogramům, ze kterých není v některých případech jasné, co znamenají.

Maximálně to ale vynahrazuje práce s notifikacemi, kde si nejen všechny zprávy přečtete s českou diakritikou, ale také rovnou můžete předpřipravenými odpověďmi odpovědět. Škoda jen, že Galaxy Fit 2 neumí zobrazovat emoji.

Za zmínku stojí také ciferníky. Těch máte na výběr jen omezené množství, konkrétně 75. Pokud si nevyberete, máte prostě smůlu. Co mě zaujalo, je rychlost, s jakou se ciferníky dají měnit. V mobilní aplikaci stačí jednou klepnout a ciferník se prakticky okamžitě změní. Toto by mělo být standardem.

Nabíjení a výdrž baterie

Velikost baterie jen tak nezjistíte, ale důležitá je výdrž v praxi. Ta je při maximálním využití, tedy 24hodinové měření tepu, měření spánku, zhruba 30 notifikacích denně a alespoň jedné měřené aktivitě za den poměrně slušná – 11 dní.

Vyšší výdrže můžete dosáhnout poměrně snadno, tedy tím, že nebudete využívat náramek zcela naplno. Avizovaných 15 dní dosáhnete snad jen v případě, že Galaxy Fit 2 budete využívat čistě jako hodinky. Nabíjení není nejrychlejší a z 0 na 100 procent se dostanete za zhruba 2 hodiny. Zamrzí absence magnetického nabíjení, místo kterého máme klasickou kolébku.

Mobilní aplikace

Pro plnohodnotné využití Galaxy Fit 2 jsou zapotřebí dvě aplikace – Galaxy Wearable a Samsung Health. Zatímco první jmenovaná zajišťuje technickou stránku náramku, ta druhá se stará o zpracovávání naměřených dat.

V rámci Galaxy Wearable můžete měnit ciferníky, nastavovat frekvenci měření tepu, správu notifikací a předdefinovaných odpovědí nebo kupříkladu nastavit užitečnou funkci měření času, po kterém si máte mýt ruce.

Samsung Health poté dává dohromady všechny naměřené kroky, srdeční tep a sportovní aktivity. Kromě příjemné gamifikace aktivit v podobě měsíčních výzev si můžete vybrat také z množství fitness programů, které vám pomohou připravit se na maraton nebo se jen dostat do formy. Chválím také zpětnou vazbu v podobě užitečných tipů, co, jak a proč zlepšit.

Měření a fitness

O funkcích jsme si toho pověděli poměrně dost, ale jak je na tom měření sportovních aktivit? Začnu tím nejzákladnějším, tedy měřením kroků. Galaxy Fit 2 jsem porovnával s hodinkami Galaxy Watch 46mm a také s Xiaomi Mi Band 4.

V měření kroků byl Galaxy Fit 2 vždy o něco pozadu, konkrétně se každý den pohyboval mezi 300-400 kroky v minusu. Ačkoli by přesné měření byla nejlepší varianta, osobně se přikláním k tomu, aby náramky raději měřily méně kroků nežli více.

Měření srdečního tepu je vcelku přesné, žádné zásadní nedostatky jsem nezaznamenal. Spánek naopak vykazoval kolísavé výsledky, především pokud máte náramek na zápěstí. Pro přesné měření je potřeba náramek posunout dále od zápěstí a poté měří přesně, včetně probuzení během noci.

Mírným nedostatkem je absence chytrého buzení – sice můžete využít probuzení pomocí vibrací, nicméně už vás neprobudí v ideální fázi spánku.

S Galaxy Fit 2 jsem zkoušel také měřit sportovní aktivity, které náramek sice zaznamenal správně, horší to ale bylo se záznamem trasy do mapového podkladu. GPS využívá náramek z propojeného chytrého telefonu, nicméně ne vždy se podařilo zaznamenat celou trasu. Často byla zaznamenána trasa pouze v podobě několika přímých čar.

Závěrečné hodnocení

Nový konkurent na poli fitness náramků v podání Samsungu nedopadl vůbec špatně. Samsung Galaxy Fit 2 oproti předchozí generaci někde přidal, jinde trochu ubral, ale v celkovém součtu se stále jedná o posun vpřed.

Předností je relativně přesné měření, rychlost a plynulost ovládání, práce s notifikacemi, skvělý displej a příjemná doprovodná aplikace. Nevýhodou je absence chytrého buzení, horší zaznamenávání trasy do mapy, nižší výdrž na baterii či omezené množství ciferníků.

Potěšující je, že Samsung oproti předchozí generaci Galaxy Fit šel dolů také s cenou, která se nesnaží konkurovat Fitbitu, ale dostupnějšímu Xiaomi Mi Band 5. Samsung Galaxy Fit 2 pořídíte za 999 korun, což je vzhledem k tomu, co nabízí, adekvátní částka, která může konkurenci zatopit.