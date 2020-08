Recenze chytré venkovní kamery Netatmo se sirénou: spolehlivá ochrana vašeho domu

Ke konci května francouzská společnost Netatmo představila svůj nový produkt v podobě chytré venkovní kamery se sirénou. Tato novinka se již na českém trhu prodává a nám samozřejmě na test nemohla uniknout. Nenápadná kamera je zabudovaná uvnitř moderně vypadající lampy a dokáže sama rozpoznat člověka, auto, zvíře i neškodné pohyby. Navíc má v sobě zabudovanou sirénu o síle 105 dB, kterou můžete případného zloděje hravě zastrašit.

Venkovní kamera se snadno instaluje, ovládá a ke svému provozu nevyžaduje nic jiného než jen připojení k internetu, takže se nemusíte bát žádných dalších poplatků za provoz kamery. Netatmo nabízí přívětivou aplikaci pro správu kamerky a k příjmu oznámení, podporu Apple HomeKit i Google Assistanta, zálohu Full HD záznamu na Dropbox nebo váš osobní FTP server a mnoho dalších chytrých funkcí.

Osvětlení a kamera v jednom, automatická detekce lidí, aut a zvířat, 105dB siréna

Kamera s Full HD rozlišením, záběrem 100° a detekčním polem 20 m

Infračervené noční vidění, žádné další poplatky, záloha do cloudu

Netatmo Smart Outdoor Camera se sirénou je na českém trhu dostupná za doporučenou cenu 9 199 Kč včetně DPH, což rozhodně není málo a pokud kamer budete kupovat více, je potřeba počítat se slušným průvanem v peněžence. Jak je kamerka chytrá a jak funguje v praxi? Vyplatí se její nákup? To a mnohem více se dozvíte v naší recenzi.

Obsah balení

Na úvod se podívejme do samotného balení, které ukrývá vše potřebné. V prodejním balení se nachází samotná kamera s držákem, několik vrutů a šroubů různých velikostí pro uchycení, inbus, samolepky, QR kódy pro nastavení a uživatelská příručka ve světových jazycích. Český manuál schází, avšak instalace je snadná.

Design: moderní styl a bytelná konstrukce

Jak již byl zmíněno v samém úvodu recenze, kamerka je ukryta v lampě. Samotné tělo osvětlení je vyrobeno z kvalitního hliníku s matnou černou úpravou. Moderní kvádrový design se snad hodí na každý dům, i když je pravda, že u nás jsme si na nové venkovní světlo museli trochu zvykat.

Samotné zpracování je na špičkové úrovni a konstrukce byla navržena tak, aby odolávala zubu času i povětrnostním podmínkám. Použité materiály – hliník, sklo a plast jsou vysoce odolné a chráněné před působením UV paprsků. Na druhou stranu, design není nijak nový, stejný nabízí i několik let stará kamera bez sirény, se kterou tuto můžete kombinovat. V takovém případě by ale nedávalo příliš smysl přicházet s novým designem, takže to rozhodně neberte jako vítku.

Díky HZO technologii je kamera odolná vůči působení vody a vlhkosti. Lampa má dvoukloubové uchycení, takže není problém kameru natočit ve svislém ani ve vodorovném směru. Stačí povolit inbusem šrouby a nasměrovat světlo/kameru požadovaným směrem.

Vertikálně lze světlo naklonit opravu hodně, takže v tomto směru není problém. U horizontálního natáčení je úhel o něco menší, i přesto si myslím, že většině uživatelů bude plně dostačovat.

Instalaci krok za krokem zvládne každý

Kamera se instaluje stejně jako běžné venkovní osvětlení. Pro účinné sledování domova ji stačí umístit namísto stávajícího světla nebo na jiné strategické místo. Já zvolil první možnost a umístil jsem kameru nad vchodové dveře místo dosavadního osvětlení.

Montáž kamery je snadná a návod (i když jen ve světových jazycích) nabízí podrobný postup krok za krokem i s názornými obrázky. Chválím, že se lze na internetu podívat i na videonávod (viz. video níže).

Pokud máte místo pro kameru vhodně připravené, tak je instalace opravdu jednoduchá. Příjemné je, že vše potřebné naleznete v balení, akorát budete navíc potřebovat plochý a křížový šroubovák.

Instalaci by prakticky mělo být možné provést v jednom člověku, i když v mém případě jsem byl rád za menší výpomoc. Ne že bych byl nešikovný, ale kratší drátky pro napájení a atypické uchycení krabičky na zdi, si žádalo během montáže přidržení kamery druhou osobou.

Kamerku nainstalujete místo běžného venkovního osvětlení

V našem případě nebyla krabička pro uschování kabelů ve zdi, ale na zdi, což předchozímu světlu nevadilo, ale kameře už ano. Nicméně pro účely testování to nehrálo roli. Přesto doporučuji, aby držák osvětlení lícoval se zdí a případnou mezeru je vhodné zasilikonovat.

Po úspěšné instalaci stačí zapnout jistič a kamera by měla naběhnout, respektive mělo by krátce zablikat světlo reflektoru. U nás doma máme světlo na vnitřní vypínač, což se nakonec ukázalo jako vhodné řešení. Pokud jste totiž doma a služby kamery nepotřebujete, lze ji jednoduše vypnout, ale o fungování kamerky až za chvíli.

Pro plné zprovoznění kamery je nutné spustit aplikaci Netatmo Security, provést registraci nebo přihlášení a následně kameru aktivovat a připojit k domácí Wi-Fi síti. První nastavení kamery neproběhlo zcela správně, ale druhý pokus už vyšel na výbornou. Pro párování kamery je v balení QR kód, který stačí ukázat na kameru a ta se poté sama nastaví.

Mobilní aplikace Netatmo Security

Aplikace Netatmo Security je dostupná pro Android i iOS a je víceméně lokalizována do češtiny. Když píšu víceméně, tak tím mám namysli to, že někde v aplikaci narazíte na angličtinu a jinde se setkáte se špatným překladem. Avšak aplikace je vcelku přehledná a částečná čeština pro orientaci plně dostačuje.

Kamera nenahrává stále, ale jen ve chvíli, kdy spatří nějaký nežádoucí pohyb. K ukládání záznamu, který lze v telefonu zpětně přehrát, slouží microSD karta s velikostí 8 GB. Kartu lze samozřejmě nahradit vlastní, a to až do kapacity 32 GB. Za dva týdny intenzivního testování se mi podařilo kartu zaplnit, čímž dojde k automatickému smazání starých záznamů.

Záznam z kamery si můžete kdykoliv stáhnout do vašeho mobilního zařízení, kdy minuta záznamu (1080p) zabírá zhruba 20 MB. Zapnout lze i zálohování na Dropbox, či váš domácí FTP server. Všechna ukládaná data jsou navíc šifrována pro nejvyšší stupeň ochrany. Pro správu vašeho domova (tzn. všech Netatmo zařízení v rámci Security) lze v aplikaci přidat i jiné uživatele.

Podpora Apple HomeKit i Google Assistant

Kamera je kompatibilní s platformami Apple HomeKit a Google Assistant, takže pro ovládání kamerky můžete využívat hlasové příkazy v angličtině. Přes tyto platformy lze vytvářet i scénáře pro chytrou domácnost a zapojit do ovládání i další chytré přístroje. Může si například nastavit, aby se všechna venkovní světla rozsvítila červeně v případě, že je na pozemku rozpoznán neočekávaný pohyb.

Záznam ve Full HD i se zvukem a noční režim

Středobodem venkovní kamery Netatmo je samotná kamera. Ta nahrává v rozlišení Full HD a má úhel záběru 100°, což ale není tolik jako u domácí kamerky Netatmo Smart Indoor Camera (ta má 130°). Avšak v praxi tento úhel plně dostačuje, i když u nás doma bychom využili hned dvě kamery. Netatmo má ve své nabídce výhodné balení dvou kamer, při jehož nákupu ušetříte nemalých 2 tisíce korun.

Kamera se nezalekne ani tmy, protože disponuje infračervenými diodami, které se automaticky aktivují při zhoršených světelných podmínkách. V noci se výrobce chlubí nočním viděním až do vzdálenosti 15 metrů, nicméně samotná kamerka je v noci schopna člověka detekovat do vzdálenosti cca 10 metrů.

Za dne kamera bez problému registruje pohyb až ve vzdálenosti 20 metrů (dokonce i malého psa), což je parádní. Netatmo nenahrává jen obraz, ale i zvuk a díky docela citlivým mikrofonům je toho slyšet opravdu hodně a záznam zvuku se přeci jen může hodit, takže za tuto funkci rozhodně chválím.

Funkce pro perfektní zabezpečení domu

Netatmo Smart Outdoor Camera umí spolehlivě rozpoznat lidi, zvířata a auta. V případě detekce podezřelého pohybu v monitorovaném prostoru obdržíte bezpečnostní upozornění na váš mobilní telefon. Notifikace zobrazí nejen údaj o čase a o tom, co bylo spatřeno (osoba, zvíře, auto nebo jiný pohyb), ale rovnou vám ukáže snímek, na kterém je daný pohyb zachycen.

Poté si stačí notifikaci rozkliknout a můžete si přehrát celý pohyb daného objektu od začátku do konce. Nebo také můžete v aplikaci přejít na přímý přenos a sledovat dění v monitorovaném prostoru 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, a to odkudkoliv na světě.

Dokonce nechybí ani funkce časosběru. Ta do vašeho zařízení uloží záznam za posledních 24 hodin do zhruba minutového videa. Rozlišení pro přehrávání lze zvolit automatické, 1080p, 720p, 360p, nebo 216p.

Samozřejmě, že obraz není zcela „živě“ a dochází vlivem přenosové rychlosti k menšímu zpoždění (i v rámci jedné Wi-Fi sítě), ale není to nic dramatického a v praxi tento fakt nijak nepocítíte. Pro snížení latence a datové náročnosti byl snížen datový tok videa, což je zcela pochopitelné. To znamená, že rychle pohybující se objekty mohou být částečně „rozpixelované“, ale opět to není nic hrozného.

Menší kuriozitka z testování

Během dvoutýdenního testování se mi stala jedna malá kuriozitka. Byli jsme na výletě a najednou mi přišla notifikace o pohybu zvířete, což mi nepřišlo divné, vzhledem k tomu, že kamera dokáže rozpoznat dokonce ptáky. Jelikož jsme byli tou dobou na obědě, nevěnoval jsem tomu pozornost.

Jenže záhy mi přišlo další upozornění, že bylo spatřeno auto, to už mi přišlo hodně podezřelé, protože kameru máme instalovanou tak, že sleduje pouze náš pozemek a tam auto nemá co dělat. Notifikaci jsem otevřel a po načtení živého přenosu jsem zjistil, že nám po zahradě létá růžový igelitový pytlík.

Je vcelku úsměvné, že si kamera nejprve myslela, že je to zvíře a následně i auto. Nicméně tyto dvě upozornění byly jediné, které byly špatně vyhodnocené, jinak byla detekce pohybu vždy přesná a pohotová.

Celkově mi záznam videa přijde hodně kvalitní, včetně zvuku, detekce pohybu, a dokonce lze v aplikaci využít až 8x digitálního zoomu, což se jistě hodí. Menší výtku mám k dynamickému rozsahu kamery, protože jasná místa bývají hodně přepálená.

105dB siréna v hlavní roli

Hlavní devízou této kamery je siréna, kterou má integrovanou přímo v sobě. Sirénu lze spustit přímo v aplikaci, avšak nelze nestavit její intenzitu. Výkon sirény je 105dB, což je vskutku hodně a navíc vydává docela nepříjemný zvuk. Vysoká frekvence a zvukový projev sirény zcela jistě dokáže vystrašit potencionálního zloděje a informovat sousedy, že se něco děje.

Siréna se nespustí sama, což je praktické, avšak běží do té doby, než ji vypnete. Pro její aktivaci je třeba spustit aplikaci nebo otevřít notifikaci o detekovaném pohybu a následně sirénu zapnout. K vystrašení zloděje dopomáhá i blikající reflektor. Netatmo nabízí tuto venkovní kameru i bez sirény za necelých 8 tisíc Kč.

Vyznačení výstražných zón

Kamera nemusí sledovat nežádoucí pohyb po celém svém zorném poli, ale můžete ji vyznačit tzv. výstražné zóny. Toto se může hodit, pokud chcete například, aby kamera monitorovala stání pro auto, ale zároveň nechcete být rušení notifikacemi o každém pohybu na zahradě.

Tato funkce funguje naprosto spolehlivě, a navíc si těchto zón můžete k jedné kameře přiřadit hned několik. Upozornění lze nastavit hned na několik objektů: lidé, auta, zvířata a jiné pohyby. Každý pohyb lze ignorovat, pouze nahrát nebo nahrát a odeslat o něm upozornění.

Oznámení o detekci pohybu

Oznámení lze přijímat celý den nebo lze nastavit od kdy do kdy chcete notifikace dostávat. Pokud máte doma interiérovou kamerku Netatmo, lze nastavit, že dostáváte notifikace pouze když nejste doma. Chytrá interiérová kamerka od Netatmo totiž dokáže rozpoznat známou osobu a na základě toho poté nezasílat oznámení. Nicméně já jsem tuto funkci bohužel ověřit nemohl, i když by se rozhodně hodila.

Jelikož máme psa a trávíme teď o prázdninách také hodně času doma a na zahradě, nepotřebujeme monitoring 24 hodin denně. Proto se hodí kamerku deaktivovat. To je možné provést přímo v aplikace, což uděláte velice snadno, nebo ji můžete jako já vypnout „natvrdo“ vypínačem (osvětlení), pokud ovšem tuto možnost máte.

Reflektor součástí kamery je hodně výkonný

Součástí venkovní kamerky Netatmo je velice výkonný reflektor. Ten se skládá z několika LED diod, jejichž intenzita lze regulovat přímo v aplikaci. Příjemné teplé světlo osvítí velký prostor, takže regulace se jistě hodí.

Reflektor můžete zapínat manuálně nebo stačí aktivovat automatický režim, který zapne reflektor při nízkém venkovním světle a při zpozorování osoby, auta, zvířete nebo jiného pohybu. Reflektor a automatický režim fungují spolehlivě a nemám k nim žádné výhrady.

Závěrečné hodnocení

Na chytré kamerce Netatmo se mi za dobu testování zalíbilo hned několik věcí a věřte mi, že zápory se hledají těžce. Tak zaprvé instalace – ta je velice snadná a uvedení do provozu zvládne opravdu každý. Dále musí vyzdvihnout to, že nemusíte dále řešit veřejnou IP adresu a žádné další poplatky za provoz kamery. Kameru zkrátka nainstalujete, připojíte k Wi-Fi a to je vše, o nic dalšího se prakticky nemusíte starat. Je pravda, že balení by mohlo obsahovat český manuál, ale jinak nabízí vše potřebné.

Líbí se mi i nadčasový moderní design a kvalitní zpracování. Samotná aplikace je vcelku přehledná a nabízí všechny funkce, které od ní očekávám. Záznam videa je výborný a detekce objektů je většinou hodně spolehlivá. Siréna se zdá být praktická, avšak pokud by nedej bože náhodou přišel k našim dveřím zloděj, nemyslím si, že by bylo zrovna moudré ho plašit sirénou. Mnohem smysluplnější mi proto přijde nákup chytré kamery Netatmo bez sirény, která je navíc o značných 1 200 Kč levnější.

Reflektor je dalším velkým plusem této kamerky. Nejenže je díky němu kamerka nenápadná, ale osvětlení je velice silné a dokáže osvítit velký prostor. Intenzita se dá navíc regulovat a rozsvícení reflektoru je plně automatické a funguje bez chybně. Infračervený noční režim je také povedený a je díky němu i v noci bez rozsvíceného reflektoru dobře vidět.

Pochválit musím i další chytré funkce, včetně podpory HomeKitu a Google Assistanta nebo možnosti vyznačení výstražných zón. Jak poznamenal můj kolega: chytrou ledničku každý nevyužije, ale chytré zabezpečení domu se hodí každému. Nicméně za design a pokročilé funkce si Netatmo nechá pořádně zaplatit. Venkovní chytrá kamera Netatmo se sirénou vás vyjde na 9 199 Kč a za verzi bez sirény zaplatíte 7 999 Kč včetně DPH. Je tak čistě na vás, zdali vám chytré zabezpečení domu za tuto cenu stojí.