Recenze ASUS Zenfone 8 Flip: když chcete otočný fotoaparát

Tchajwanská společnost Asus si v odvětví mobilních telefonů vždy razila vlastní cestu. Zatímco někteří menší výrobci museli k tomuto „receptu na úspěch“ dojít trochu bolestnější cestou (dívám se tvým směrem, Sony), pro Asus to takřka vždy byla jasná volba.

Super AMOLED displej s Full HD+ rozlišením a 90Hz obnovovací frekvencí je skvělý

Otočný fotoaparát budí pozornost náhodných kolemjdoucích

Zamrzí absence bezdrátového nabíjení a 3,5mm jacku

Vyrábět telefony pro úzkou skupinu uživatelů se zkrátka vyplácí, o čemž svědčí také nejnovější vlajková loď Asus Zenfone 8 Flip, navazující na loňský model Zenfone 7, byť otočným fotoaparátem odkazuje spíše na Zenfone 7 Pro. Telefon vstoupil do prodeje už včera za akční cenu 15 990 korun, která potrvá až do konce měsíce. Poté se již bude prodávat za standardní cenu 18 490 korun. Jak moc se model s otočným fotoaparátem meziročně zlepšil? Máme pro vás také recenzi klasického Zenfone 8, který láká na špičkovou výbavu a kompaktní tělo.

Design a konstrukce

Asus Zenfone 8 Flip by se dal charakterizovat jedním slovem – cvalík. Rozměry 165 x 77,3 x 9,5 milimetrů a hmotnost 230 gramů z něj dělají opravdu solidní těžítko, které je v kapse i v ruce rozhodně poznat. Právě k úchopu mám první zásadní výtku. Zenfone 8 Flip se v ruce nedrží příliš dobře, velmi těžko lze ovládat jednou rukou, hodně rychle se pronese a kvůli skleněným zádům také nepříjemně klouže. To nicméně pomůže vyřešit plastové pouzdro v balení, které má navíc i aktivní záklopku, jenž zabraňuje nechtěnému vyklopení fotoaparátu.

Design jako takový se nicméně Asusu povedl, ale pokud jste už někdy viděli předchozí Zenfone 7 Pro, asi vás nic nepřekvapí. Gradient nahradila jednotná barva na zádech s nádechem do šedé barvy a která se kvůli použitému sklu trpí na otisky prstů – hadřík na leštění pro jistotu mějte vždy po ruce. Přední strana je plochá a má minimální rámečky, což rozhodně chválím, stejně jako absenci výřezu. Díky otočnému fotoaparátu totiž není potřeba. Příjemně mě potěšil také detail v podobě modrého vypínacího tlačítka či notifikační LED na spodní straně, kterou rozhodně nepřehlédnete.

Na první pohled na sebe Asus Zenfone 8 Flip nestrhává nežádoucí pozornost a v davu jej poměrně snadno přehlédnete. Kvalitní materiály a dobré řemeslné zpracování nicméně novopečeného majitele potěší a nenechají jej na pochybách, že své peníze utratil dobře. Výklopný fotoaparát je poté frajeřina, se kterou posadí na zadek každého, kdo by chtěl o Zenfonu 8 Flip říci, že se jedná o nudný telefon.

Parametry a funkce

Displej je bezesporu jedním z hlavních taháků telefonu. Super AMOLED panel od Samsungu dostal velikost 6,67″ (zabírá 92 % přední strany), rozlišení 1 080 x 2 400 pixelů (395 ppi), HDR 10+, maximální jas 1 000 nitů, 110 % barevného prostoru DCI-P3 a obnovovací frekvenci 90 Hz. Za mě je displej Asusu Zenfone 8 Flip naprosto bez chybičky. Obnovovací frekvence bohatě dostačuje, maximální jas je dostatečný i na přímém slunečním světle, barvy jsou prvotřídní (barevný profil si lze v nastavení upravit), stejně jako pozorovací úhly.

Pod kapotou najdeme osmijádrový procesor Qualcomm Snapdragon 888 vyrobený 5nm technologií, který doplňuje grafika Adreno 660, 8 GB LPDDR5 RAM a 256 GB UFS 3.1 vnitřního úložiště s možností rozšíření o microSD karty. Z AnTuTu si tato kombinace odnesla 800 331 bodů, což sice není nejvyšší možné skóre, ale zase si s touto hodnotou vystačíte hezkých pár let. Telefonu nedělá problémy prakticky nic, od náročných her až po sledování 8K videa.

Hardwarové parametry Asus Zenfone 8 Flip Systém: Android 11 Rozměry: 165 x 77,3 x 9,5 mm , Hmotnost: 230 gramů Čipset: Qualcomm Snapdragon 888, octa-core, 1x 2,84 GHz Kryo 680, 3x 2,42 GHz Kryo 680, 4x 1,80 GHz Kryo 680 RAM: 8 GB , Interní paměť: 256 GB , Pam. karta: Displej: Super AMOLED, 6,67", Full HD+, 1080 × 2400 px Hlavní fotoaparát: 64 Mpx, f/1.8, 26mm, 1/1.72", 0.8µm, PDAF, OIS Druhý fotoaparát: 8 Mpx, f/2.4, 80mm, PDAF, OIS, 3x optický zoom, teleobjektiv Třetí fotoaparát: 12 Mpx, makro , Přední kamera: hlavní kamerka (otočná, motorizovaná konstrukce) Bluetooth: 5.0 , Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax , NFC: , GPS: , Konektor: USB-C Baterie: 5000 mAh Li-Pol , Rychlé nabíjení: , Bezdrátové nabíjení: Kompletní specifikace

Z ostatní výbavy nechybí nic podstatného. Telefon je připraven na provoz na sítích 5G, k dispozici má rovněž Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 (s podporou apt-X), všechny myslitelné polohové systémy, USB-C, NFC, stereo reproduktory či notifikační diodu na spodní hraně. Kdo by namítal, že je špatně umístěná a snadno se přehlédne, musím jej ubezpečit, že blikající LED na Zenfonu 8 Flip lze přehlédnout jen stěží.

Za zmínku stojí také čtečka otisků prstů, která je ukryta pod displejem. Ta je velmi rychlá a spolehlivá a subjektivně se oproti minulé generaci zlepšila. Na co už se nedostalo, je 3,5mm jack, který bude chybět především audiofilům a staromilcům. Chybí také zvýšená odolnost proti vodě a prachu, což se vzhledem ke konstrukci dá pochopit, nicméně nadšený z toho nejsem.

Výdrž na baterii a nabíjení

Asus Zenfone 8 Flip dostal dnes už skoro standardní kapacitu baterie 5 000 mAh, která jde ruku v ruce s rychlým 30W nabíjením. Nabíječka podporující tyto hodnoty je rovnou v balení, takže nemusíte nic dokupovat zvlášť. Fanoušky bezdrátového nabíjení rovnou zklamu – ani letos se nedostalo na cívku podporující standard Qi, což je rozhodně velká škoda. Tak třeba příště.

Na jedno nabití zvládne Zenfone 8 Flip pracovní den bez větších obtíží, dva dny jsou ale příliš. Pokud sáhnete po úsporných opatřeních, jako je nižší jas, vypnutý Always-on displej či nepoužívání výklopného fotoaparátu, můžete se dostat na den a půl. O moc více ale nečekejte.

Nabíjení s dodávaným adaptérem je rovněž velmi rychlé, z 0 na 60 procent se dostanete za zhruba 34 minut, přičemž do plna se bude Zenfone 8 Flip nabíjet asi hodinu a půl. Při přehrávání Full HD videa na maximální jas po dobu jedné hodiny klesla baterie o 10 procent, což je veskrze standardní hodnota.

Operační systém

Asus Zenfone 8 Flip běží na Androidu 11 s nadstavbou ZenUI. Ta se vyznačuje důrazem na jednoduchost, snadné ovládání a dobrou optimalizaci. To vše v Zenfonu 8 Flip pochopitelně najdeme. Asus si do své nadstavby připravil také několik vychytávek.

Jednou z nich je možnost nastavit si vlastní barevný profil displeje, včetně přepnutí do černobílého módu. Přizpůsobit si můžete také styl písma, jeho barvu či tvary ikon, nezapomnělo se ani na takové drobnosti, jako je změna ikon na vypínací obrazovce. Always-on režim je naopak mírné zklamání – vybrat si můžete jen ze tří stylů hodin a nastavit si, kdy bude režim aktivní. Osobně bych čekal trochu více.

Samozřejmostí je také čtecí režim filtrující modré světlo, noční režim či speciální herní režim. V telefonu najdete taktéž pouze několik předinstalovaných aplikací od výrobce, které lze až na výjimky odinstalovat. Proč se nelze zbavit Netflixu nechápu. Během používání jsem nenarazil na žádný problém v rámci systému, vše běželo plynule a bez sebemenších záseků či zaváhání.

Fotografování a záznam videa

Fotoaparáty jsou alfou a omegou každého moderního smartphonu a Zenfone 8 Flip není výjimkou. Asus se rozhodl vsadit na kombinaci tří fotoaparátů, tedy hlavního, teleobjektivu a širokoúhlého objektivu, který lze použít také jako makro snímač. Hlavní fotoaparát Sony IMX686 dostal rozlišení 64 Mpx, světelnost f/1.7, velikost čipu 1/1.72″, velikost pixelů 0.8µm, PDAF a elektronickou stabilizaci obrazu.

Teleobjektiv nabídne 8 Mpx, světelnost f/2.4, ohnisko 80 mm (3x optický zoom), PDAF a elektronickou stabilizaci obrazu. Širokoúhlý senzor (který rovněž podporuje makro) Sony IMX363 dostal 12 Mpx a světelnost f/2.4. Natáčet lze maximálně v 8K při 30 fps nebo můžete sáhnout po nižším rozlišení 4K s 60 snímky za sekundu. Fotoaparáty jsou dle specifikací víceméně stejné jako u předchozí generace, což s sebou nese všechny plusy i minusy. Bohužel se tentokrát nedostalo na optickou stabilizaci obrazu, nicméně ta elektronická odvádí dobrou práci.

Hlavní fotoaparát je nejsilnější z celé trojice. Za dobrých světelných podmínek mu není takřka co vytknout – prosvětlení snímků je dostatečné, HDR není příliš agresivní, barevné podání je trochu živější oproti realitě, ale vypadá pořád dobře, fotografie jsou rovněž ostré a plné detailů. Fotoaparátu nedělá problém ani protisvětlo či složitější scény. Při krajích jsou fotky trochu rozmazané, ale to jsou skutečně jen drobné výtky.

Širokoúhlý objektiv je trochu slabší než hlavní snímač, pořád ale za dobrých světelných podmínek odvede kvalitní práci. Podání barev je trochu jiné oproti hlavnímu fotoaparátu (více saturované), ale rozdíly nejsou na první pohled tak markantní. Při krajích jsou snímky možná až příliš rozmazané a chtělo by to trochu té softwarové úpravy. Jako makro jsem snímač využíval paradoxně nejméně, neboť měl potíže se správným zaostřením z větší blízkosti.

Teleobjektiv je nejslabším článkem celé sestavy. Trojnásobný zoom trpí nejvíce na ztrátu detailů, nízký kontrast, občasné špatné zaostření či šum ve stinných oblastech fotky. Nenechte se ale zmást – stále se jedná o velmi povedený objektiv, po kterém rádi za dobrých světelných podmínek sáhnete.

Za zhoršených světelných podmínek jde kvalita fotografií rapidně dolů. Teleobjektiv pro jistotu nelze v nočním režimu vůbec použít, širokoúhlý snímač doporučuji jen na vlastní nebezpečí. Snímky z širokáče trpí na množství šumu, ztrátu detailů, nepřesné vyvážení bílé a obtížně se vypořádávají s protisvětlem. Hlavní fotoaparát je na tom ve všech zmíněných oblastech lépe, nicméně potřebuje opravdu silný zdroj pouličního světla, aby výsledek alespoň zdánlivě odpovídal cenové kategorii.

Tip: všechny snímky v plném rozlišení si můžete prohlédnout/stáhnout zde

Ačkoli ZenFone 8 Flip může natáčet až v 8K, v praxi se mi příliš nepozdávalo. Ve vyšším rozlišení měl sice fotoaparát dobré podání barev, se změnou scén si poradil příkladně a nechyběly mu ani detaily, nicméně ostření mělo tendenci občas zazmatkovat, stejně jako expozice, která při rychlejším pohybu nedokázala najít tu správnou hodnotu.

Co mě nepříjemně překvapilo, je občasné zamrznutí natáčení při kvalitě 8K. Z ničeho nic na mnou testovaném kusu zamrzl obraz, přičemž po několika sekundách telefon opět pokračoval v natáčení. S nejvyšší pravděpodobností se jedná o softwarovou chybu, která bude v prodejních kusech již odstraněna.

Ve 4K při 60 snímcích za sekundu je video na špičkové úrovni. Plynulost a kvalita odpovídá cenové hladině telefonu, ostření nezmatkuje, vyvážení bílé odpovídá realitě, barvy jsou syté a videím nechybí dostatečné množství jasu, které si poradí i s rychlejší změnou scény. Se zvukem je to o něco horší, větší vítr dělá telefonu potíže i přes aktivovaný režim, který se snaží vítr kompenzovat. Nicméně v bezvětří nahrává zvuk čistě a jasně.

Asus ZenFone 8 Flip: camera test (8K, 30 FPS)

Watch this video on YouTube

V noci jde kvalita bohužel rychle dolů. Přepínat mezi všemi fotoaparáty lze jen ve Full HD a 30 snímcích za sekundu, při vyšších rozlišeních se musíte spolehnout na jeden objektiv, a to ten hlavní, respektive využít můžete také širokoúhlý, ale pouze do rozlišení 4K při 60 fps. Noční videa jsou plná šumu, mají potíže s vyvážením bílé, zmateně přeostřují a neporadí si tak dobře s rychlou změnou scény. Natáčení v noci je jednou z největších slabin Asusu Zenfone 8 Flip.

Kouzla s otočným foťákem

Tím nejzajímavějším na celém telefonu, s čímž budete oslňovat zástupy zvědavců, je otočný mechanismus fotoaparátu. Asus se chlubí, že vylepšený systém pro fotoaparáty vydrží až 300 000 přetočení. Pokud byste každý den s fotoaparáty otáčeli sto padesátkrát (což opravdu nebudete), měl by mechanismus vydržet déle než 5 let. Rozhodně se tedy nemusíte obávat, že by tohle řešení bylo Achillovou patou.

Přetočení modulu do selfie režimu trvá zhruba jednu vteřinu, což rozhodně není moc. Fotoaparát lze naklonit do prakticky jakékoli pozice, stačí jen potáhnout prst z ikony pro přetočení nahoru či dolů. K dispozici jsou také rychlé volby, kdy můžete bleskově vyklopit fotoaparát do jednoho ze tří úhlů. Asus myslel i na náhodné pády zařízení – pokud je modul vyklopený a telefon detekuje pád, velmi rychle jej zaklapne zpátky do těla zařízení.

Potěšil mě rovněž fakt, že motorek neklade žádný odpor a vy tak můžete s modulem otáčet i ručně bez obavy z toho, že byste jej poškodili. Při ručním zaklapnutí nicméně modul fotoaparátu nedrží na místě a je nutné využít automatického zaklopení v aplikaci fotoaparátu. Pakliže je fotoaparát blokován, prakticky ihned vám vyskočí hláška na displeji. Vyklopení se v rámci jedné sekundy zastaví, čímž zabraňuje nechtěnému poškození.

Výklopný fotomodul využívá Asus kreativně, například pro ultraširoký panoramatický záběr, který může být i automatický. Pochopitelně si můžete úhel fotoaparátu nastavit i vlastní, jak se to zrovna v dané situaci hodí. Jednoduše stačí prstem posouvat po dedikované ploše na displeji, čímž ovlivníte úhel záběru. Atypické natočení modulu lze využít i pro různé kreativní záběry. Nechybí ani ostření na pohybující se objekt a separátní nastavení zaostření a expozice.

Závěrečné hodnocení

Asus Zenfone Flip 8 je bezesporu velmi zajímavé zařízení, které nabourává „tradiční“ podobu chytrých telefonů díky svému otočnému fotoaparátu, který je hlavním tahákem smartphonu od tchajwanské značky. Asus opět ukázal, že netradiční konstrukci zvládá na jedničku, nicméně vylepšení oproti předchozí generaci je méně, než bych čekal.

Předností Zenfonu 8 Flip je prvotřídní displej, vysoký výkon s podporou 5G, netradiční otočný fotoaparát, skvělé snímky a videa za dobrých světelných podmínek, rychlé nabíjení a dobrá výdrž na baterii či odladěná nadstavba ZenUI. Zamrzí absence bezdrátového nabíjení, horší fotografie a videa v noci, chybějící alespoň základní odolnost proti vodě a prachu, vynechaná optická stabilizace obrazu, vyšší rozměry a hmotnost a jen málo změn oproti předchozí generaci.

Pokud jste příznivci netradičních konstrukcí či značky Asus, je pro vás Zenfone 8 Flip jako stvořený. Majitelé předchozí generace bohužel nemají mnoho důvodů k přechodu na letošní model. Za akční cenu 15 990 korun (akce trvá pouze do konce měsíce, poté se Zenfone 8 Flip bude prodávat za 18 490 korun) se jedná o zajímavou alternativu k vlajkovým lodím jiných výrobců, nicméně pokud si nepotrpíte na výklopný fotoaparát, není špatnou volbou ani Asus Zenfone 8, který i samotný tchajwanský výrobce považuje za svou vlajkovou loď.