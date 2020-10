Recenze Apple Watch SE: dostupná vstupenka do světa chytrých hodinek

V oblasti nositelné elektroniky bez debat dominuje Apple a jeho hodinky Apple Watch. S příchodem modelu s číslovkou šest ale přišel ještě jeden model, který cílí především na majitele starších Apple Watch a na uživatele, kteří do jablečného ekosystému teprve pronikají – Apple Watch SE. Jak odlehčený model s přijatelnou cenou obstál v naší recenzi?

Design a konstrukce

Asi nebude žádným překvapením, že po konstrukční stránce se jedná o prvotřídní kus hardwaru. Hliníkové tělo, keramické dýnko a zakřivené sklo na displeji působí velmi dobrým a prémiovým dojmem, stejně jako digitální korunka s haptickou odezvou. Tu doplňuje ještě nenápadné tlačítko a mikrofon, na druhém boku pak reproduktor.

Součástí balení je kromě bezdrátové 2W nabíječky (nabíjecí kostka chybí) také silikonový řemínek ve dvou velikostech. Apple stále sází na vlastní řešení uchycení, takže vlastní hodinkové řemínky nevyužijete. K tomu si ještě musíte dát pozor, pro jakou velikost Apple Watch jsou řemínky uzpůsobeny, neboť ty pro 44mm verzi nepadnou na menší 40mm tělo. Naštěstí je mechanismus kompatibilní s předchozími generacemi hodinek.

Čtvercový design je sám o sobě záležitostí vkusu. Osobně si myslím, že hodinky by zkrátka měly mít kulatý ciferník, ale vzhledem k tomu, že Apple Watch nejsou hodinky v pravém slova smyslu, čtvercový design mi vůbec nevadí. Právě naopak – chytré hodinky vycházejí z potřeb chytrých telefonů a čtvercový design je v tomto ohledu praktičtější.

Dodávaný silikonový řemínek je velmi kvalitní a ani po delší době používání jsem s ním neměl žádný problém. Hodinky jsem nosil takřka neustále a až po několika dnech ustavičného využívání jsem pocítil mírný diskomfort – stačilo ale hodinky nechat přes noc v nabíječce a zase jsem si rychle zvykl.

Celkově je vidět, že Apple má design a ergonomii zvládnutou na jedničku. Mají přijatelné rozměry jak v 44mm, tak ve 40mm verzi, přičemž ta menší se hodí spíše pro dámskou ruku. Konkrétní rozměry jsou 44 x 38 x 10,4 mm a 36,4 gramu v případě 44mm verze, naopak 40mm varianta se pyšní 40 x 34 x 10,4 mm a hmotností 30,5 gramu.

Parametry a funkce

Tím hlavním je samozřejmě displej Retina LTPO (nízkoteplotní polykrystalický oxid) OLED o velikosti 1,78″ a rozlišení 448 x 368 pixelů. Ten umí měnit dynamicky obnovovací frekvenci na škále 1 až 60 Hz. Rastr zde opravdu nehledejte, stejně jako zkreslení při pohledu z úhlu. Displej v Apple je jednoduše jeden z nejlepších, jaký můžete na chytrých hodinkách najít. Tomu pomáhá i svítivost 1 000 nitů, která si poradí i s přímým sluncem. Tady žádné ústupky nehledejte.

Uvnitř hodinek tepe dvoujádrový procesor Apple S5, který doplňuje grafický čip PowerVR, 1 GB RAM a 32GB vnitřní úložiště, které se využívá na aplikace a třeba váš oblíbený playlist. Díky přítomnosti GPS a GLONASS totiž můžete vzít hodinky na běhání bez nutnosti brát si s sebou iPhone.

Skrze Bluetooth 5.0 si ještě můžete spárovat vaše sluchátka a můžete vyrazit. S hodinkami můžete vyrazit i na bazén díky vodotěsnosti do 50 m dle normy ISO 22810:2010, ale pro jistotu se věnujte jen rekreačnímu plavání, neboť Apple neuznává záruku v případě vniknutí vody do zařízení.

S hodinkami si pochopitelně můžete také zavolat, ale pouze v případě, že máte iPhone v dosahu. Varianta LTE s eSIM bohužel v našich končinách není dostupná. Krátké hovory můžete snadno odbavit ze zápěstí – kvalita je velmi dobrá a zřetelná, protistrana si během hovoru na nic nestěžovala ani v případě, když jsem se pohyboval venku.

S sebou si nemusíte brát ani platební kartu – NFC čip uvnitř hodinek slouží k placení skrze aplikaci Wallet, která funguje prvotřídně. Pochopitelně nechybí ani akcelerometr, gyroskop, druhá generace měřiče srdečního tepu, barometr, aktivní výškoměr či kompas. Detekci pádu a s tím související tísňové volání zde najdete taky. To by ale bylo to, co Apple Watch SE podporují. Důležitější možná ale je, kde se vlastně šetřilo.

Měření EKG byste hledali marně, stejně jako novinku v podobě senzoru měřícího okysličení krve. Na funkci Always-on displeje taktéž zapomeňte. Rychlejší nabíjení, jako v případě Apple Watch 6, zde taky není. Pokud vám procesor Apple S5 něco říká, tak tušíte správně – vnitřnosti jsou stejné, jako u Apple Watch 4 a 5. S tím souvisí i dostupnost barevných variant vesmírně šedá, stříbrná a zlatá – na nové extravagantní barvy zapomeňte.

Operační systém

V Apple Watch SE běží operační systém WatchOS ve verzi 7 – bez debat se jedná o jedno z nejlepších softwarových řešení pro chytré hodinky. Zatímco omezení operačního systému mi v telefonech od Applu vadí, v hodinkách je to jiné kafe. Apple Watch SE fungovaly po celou dobu testování vždy a okamžitě, tak jako bych očekával od klasických hodinek. Ty totiž také buďto ukazují čas, nebo jej neukazují – není nic mezi tím.

Základním způsobem, jak si Watch SE přizpůsobit, jsou ciferníky. Kromě již známých modulárních klasik či Mickey Mouse jsou k dispozici i nové ciferníky a možnosti pro vývojáře přidávat další. Ciferníky s názvy Proužky, Typograf či Umělecký vypadají na první pohled zajímavě, mě ale naopak zaujaly varianty memoji, GMT či Odpočet.

Memoji ciferník obsahuje pouze datum, čas, počasí a samotné memoji jako hlavní prvek. Je lhostejno, zda to bude vaše podobizna, koala či Tyranosaurus Rex. Ciferníky GMT a Odpočet jsou varianty klasických diverů od firem Rolex či Omega. Obzvláště GMT inspirovaný hodinkami Rolex GMT Master s typickými „Pepsi“ barvami na mě působil velmi dobře a elegantně.

Spodním tlačítkem stále vyvoláte poslední spuštěné aplikace, dvojklikem platební kartu a podržením hodinky vypnete. Digitální korunku lze využít jak pro pohyby v aplikacích, tak kliknutími můžete otevřít menu aplikací (to může mít podobu plástve či klasického seznamu), rychle se přepínat mezi dvěma posledními aplikacemi či se vrátit zpátky na ciferník. Podržení poté aktivuje hlasovou asistentku Siri.

V nabídce aplikací se toho zase až tolik nezměnilo. Najdete zde jak klasické funkce v podobě kruhů Aktivity, diktafonu, dýchacích cvičení, hledáčku fotoaparátu či kalkulačky, tak relativní novinky, jako je měření hluku. Novou aplikací je sledování cyklů, která poslouží především ženám, nebo spánek, která pomáhá měřit délku spánku. Stejně jako v předchozích verzích i zde si můžete zapnout funkci správné mytí rukou.

V tomto případě jsem mírné zklamán – kromě délky vašeho spánku a možnosti nastavení večerky se nic moc nedozvíte a pro komplexnější měření spánku musíte sáhnout po alternativách třetích stran. Zajímavou aplikací jsou také zkratky, které jsou dostupné také na iPhonu. Možnosti automatizace ve spojení s hodinkami tak dostávají nový rozměr.

Správa notifikací je na dobré úrovni – upozornění chodí hned a lze na ně odpovědět jak předdefinovanými texty, tak třeba pomocí diktování hlasem. To funguje také v češtině a jedná se o velmi spolehlivou metodu zadávání. Z mé zkušenosti hodinky fungovaly spolehlivě v 98 % případů, zbylá dvě procenta byly jen drobné nepřesnosti.

Z hodinek se dozvíte povětšinou jen omezené množství informací. Pokud jich chcete více, musíte sáhnout po iPhonu a doprovodné aplikaci Watch, případně Zdraví. Tohle se podle mě trochu Applu nepovedlo – ačkoli jsou aplikace samy o sobě dobré, sjednocení především v oblasti nastavení by nebylo na škodu. Roztříštění mezi iPhone aplikaci a Watch, kdy některé volby musíte dělat tam, jiné naopak skrze Watch, mě doslova vytáčely.

Doprovodná aplikace

Pro správné fungování Apple Watch SE se neobejdete bez doprovodných aplikací Watch a Zdraví. Skrze aplikaci Watch měníte a nahráváte do hodinek ciferníky, nastavujete komplikace, spravujete oznámení, upravujete možnosti zpřístupnění a přistupujete k nastavení všech aplikací v hodinkách. Ciferníků máte na výběr několik desítek, takže si jistě vyberete. A pokud nevíte co s hodinkami, pomůže vám nápověda v sekci Objevujeme.

Druhou důležitou aplikací je Zdraví. Zde najdete veškeré tabulky a grafy týkající se aktivity, cvičení, chůze, srdečního tepu a spánku. Zpočátku jsem se v tom množství údajů ztrácel, ale jakmile jsem si zvykl, ocenil jsem nejen množství, ale také doporučení, která mi aplikace Zdraví dávala. Škoda jen té promarněné příležitosti v případě sledování spánku, ale to do budoucna jistě Apple vylepší.

Měření sportovní aktivity

Nejsem žádný velký sportovec, ale pár aktivit jsem skrze Apple Watch SE naměřil. Spuštění a ovládání některé z předem daných aktivit v rámci Cvičení je snadné a přehledné, ocenil jsem také možnost rychle ovládat přehrávanou hudbu. Vzhledem k tomu, že korunku lze využít také pro ovládání hlasitosti, nemusel jsem pokaždé klepat něco na displeji.

Výhodou je také automatické spuštění cvičení, pokud hodinky detekují, že delší dobu vykonáváte nějakou sportovní činnost. Měření kroků i srdečního tepu je vcelku přesné, stejně jako GPS. Tady mají Apple Watch SE oproti různým konkurentům navrch – spousta hodinek totiž využívá GPS z telefonu, která obzvláště při cvičení není zrovna vzor přesnosti. Apple Watch SE si poradily i v husté městské zástavbě.

Pokud hledáte spolehlivého parťáka na cvičení i běžné měření, nemohou vás Apple Watch SE zklamat. Náruživějším sportovcům pak doporučím Nike edici hodinek, která nabídne speciální řemínek a pár ciferníků navíc. Není to nic velkého, ale sportovci jistě tyhle drobnosti ocení. V aplikaci Cvičení máte na výběr desítky druhů fyzických aktivit – od Barre, přes lakros až po zápas.

Výdrž na baterii

Plnohodnotné chytré hodinky v otázce výdrže znamenají jediné – na plné nabití dáte jeden den a večer musí chtě nechtě na nabíječku. S tímto přesvědčením jsem přistupoval i k Apple Watch SE a naštěstí jsem se mýlil. Apple Watch SE totiž na baterii vydrží více, než se zdá. Jen tu kapacitu baterie vám bohužel nesdělím, neboť Apple ji nikde oficiálně neuvádí.

Důležitější než číslo je ale praxe. Při střídmém používání, kdy jsem dostal zhruba 20-30 notifikací denně, přičemž polovinu z nich jsem odbavil pomocí diktování hlasu, využíval jsem ovládání hlasitosti a přepínání skladeb a sem tam jsem použil i nějakou aplikaci, mi hodinky vydržely neuvěřitelné dva dny a dvě noci (s měřením spánku a ranním budíkem). Na nabíječku musely jít až třetí den ráno.

Střední používání, tedy cca 50 notifikací a většina z nich odbavena přímo z hodinek, občasné využití Siri, jedno sportovní měření o délce 30 minut a sem tam nějaká ta aplikace mi vyšťavila hodinky za den a půl i s měřením spánku. Pokud chcete z Apple Watch SE udělat jednodenní hodinky, nezbývá vám, než je využívat více než telefon.

Co mě potěšilo méně, je nabíjení. To probíhá skrze 2W bezdrátovou nabíječku a je neuvěřitelně pomalé. Pokud dobíjíte hodinky po drobných úsecích, například během sprchování či jiných činností, tak je to veskrze snesitelné. Pakliže ale vybijete hodinky do mrtva a takřka z nuly chcete nabít Watch SE do plna, zabere vám to něco přes dvě hodiny. Nejsou tedy žádným rychlíkem. Dodávaná nabíječka má navíc USB-A, tedy pokud vlastníte modernější iPhone, musíte s sebou tahat ještě jednu nabíjecí kostku. Nebo koupit novou nabíječku s USB-C konektorem.

Čím se liší 40mm verze od 44mm varianty?

Apple Watch SE je k dispozici ve dvou variantách, což neznamená pouze rozdíl co se týče fyzické velikosti a kompatibility řemínků. Hlavním rozdílem je velikost displeje a jeho rozlišení, které je v případě 40mm verze 1,57″ a 394 x 324 pixelů.

Do menšího těla se vešla také menší baterie – ve všech scénářích je v praxi výdrž baterie o půl dne nižší. V zásadě se tak obě velikosti příliš neliší.

Závěrečné hodnocení

Jak jsem již řekl v úvodu – Apple Watch jsou jedny z nejlepších chytrých hodinek na trhu, ne-li ty nejlepší. Varianta s označením SE se snaží srazit cenu dolů jak jen to jde, přičemž musela sáhnout k opodstatněným kompromisům. Ty naštěstí nejsou natolik drakonické, aby vyřadily Apple Watch SE ze hry.

Předností Apple Watch SE je fantastický displej a perfektně odladěný WatchOS 7. V kombinaci se skvělým tělem, pohodlnými řemínky, dobrou ergonomií a celou plejádou aplikací se jedná o symfonii mezi hardwarem a softwarem. Vše je rychlé a plynulé, zkrátka tak jak to má být. Pomyslnou korunkou je dobrá výdrž na baterii. Nic zásadního hodinkám nechybí, proto výčet nedostatků je spíše jen kosmetickou záležitostí.

Mezi nedostatky patří chybějící měření EKG a okysličení krve, absence Always-on displeje, starší procesor, pomalejší 2W nabíjení a absence nových barevných variant. Funkce měření spánku je trestuhodně nevyužitá, plnohodnotné funkcionality se jistě v souladu s filosofií Applu dočkáme až za pár let. Vzhledem k zacílení a důrazu na co nejnižší cenu se ale jedná o přijatelné kompromisy, bez kterých se v běžném životě obejdete. Velkou škodou je, že hodinky stále fungují pouze s iPhony, ale třeba se jednou dočkáme i podpory pro Android.

Apple Watch SE se na českém trhu prodávají za cenu 7 990 korun za 40mm verzi, respektive za 8 790 korun za 44mm variantu. Na jednu stranu se to může zdát jako moc, na druhou je potřeba vnímat cenu v kontextu Applu. Novinka cílí na majitele 3. generace a nováčky, kteří nechtějí utratit mnoho – pro ně dávají Apple Watch SE velký smysl. Apple Watch 6 naproti tomu začínají na 11 490 korunách za 40mm verzi.

Pakliže vlastníte iPhone, nemá smysl o jiných hodinkách než o Apple Watch uvažovat. Jako takové nemají spolehlivou konkurenci a vzhledem k tomu, že s operačním systémem Android nefungují, nemá smysl se pokoušet je porovnávat s jinými hodinkami konkurenčních výrobců. Model SE vhodně doplňuje levnější iPhone SE 2020 a společně s ním dávají Applu do rukou silný argument, proč byste měli přejít právě do jejich náruče.