Recenze AEG BlackEdition: také pračka a sušička mohou být chytré

Většina výrobců elektroniky si už dávno uvědomila, že pojem chytrá domácnost neznamená jen zařadit do portfolia chytré žárovky nebo uživatelům na dálku umožnit zapnout vysavač. Postupem času chytré funkce a možnost vzájemně komunikovat s ostatními zařízeními začaly přibývat i u spotřebičů, u kterých byste to ještě před deseti lety rozhodně nečekali. A i když zatím ještě situace na trhu není ideální a řada produktů funguje pouze s vlastní aplikací výrobce bez možnosti integrace s Google Home, Apple HomeKit či Home Assistant, věřím, že se situace bude postupně zlepšovat.

Společnost AEG loni na trh uvedla pračky a sušičky, které je možné ovládat i skrze mobilní aplikaci My AEG Care. Nejlevnější pračka s chytrými funkcemi stojí zhruba 17 tisíc Kč, v případě sušičky je to 21 tisíc Kč. Já jsem pro potřeby testování měl k dispozici nejvybavenější modely ze série AEG BlackEdition (9000), které navíc zaujmou originálním designem. Cena tohoto setu se pohybuje okolo 52 tisíc Kč, ale je samozřejmě možné je koupit i samostatně. Nicméně chytré funkce dávají největší smysl právě v případě, že máte k dispozici celý set.

Design: zaujme na první pohled

Série AEG BlackEdition ukazuje, že pračka ani sušička nemusejí vypadat nudně a obyčejně. Jejich design kombinuje černé prvky (buben a horní panel) s bílým tělem. V případě, že máte v místnosti dostatek prostoru, můžete je používat vedle sebe. Stejně tak je lze umístit na sebe, čímž ušetříte místo. Jen v tomto případě nezapomeňte dokoupit spojovací mezikus, který vyjde zhruba na 1 600 Kč. Praktické je, že tento díl v sobě zároveň má vysouvací polici na prádlo.

Kromě výrazných černých dveří je nejzajímavějším designovým prvkem horní ovládací panel. Otevírání dvířek u sušičky lze mimochodem poměrně snadno předělat na druhou stranu. U pračky v jeho levé části najdete dávkovač na prášek a aviváž, u sušičky nádobu na zachycený kondenzát. Ten je po každém sušení nutné vylít, na což vás sušička umí upozornit i skrze mobilní aplikaci, ale věřte mi, že po čase to začne být otravné. Naštěstí je možné kondenzát po připojení hadičky (je součástí balení) odvést přímo do odpadu a pak už se o nic nemusíte starat.

Uprostřed panelu se nachází kruhový volič pro přepínání režimů, napravo pak displej s nejrůznějšími stavovými ikonami (vše je v češtině), ukazatelem hmotnosti prádla a času, který praní či sušení na vybraný program zabere. Sympatické rovněž je, že jakmile pračku či sušičku zapnete, rozsvítí se uvnitř bubnu světlo.

ProSense, ProSteam a další inovace

Jak parní pračka, tak sušička pojmou maximálně 9 kg prádla. Pračka spadá do energetické třídy A, sušička se dokonce může pyšnit označením A+++. Oba modely nabízejí celou řadu programů podle typu prádla a sympatické je, že pračka díky technologii ProSense a řadě senzorů před zahájením zjistí množství prádla a následně podle jeho množství upraví celkové množství vody i délku pracího programu, což ve výsledku přináší vyšší energetickou úspornost i větší šetrnost k prádlu.

V případě, že prádlem zaplníte celý buben, počítejte s maximální délkou programu, ale pokud do pračky dáte třeba jen pár triček a jedny kalhoty, pračka tomu program uzpůsobí. V průměru počítejte se spotřebou okolo 50 litrů vody na jedno praní a spotřebou 49 kWh na 100 cyklů.

Pračka rovněž využívá technologii ProSteam, která ve spodní části ohřívá malé množství vody, čímž dochází ke vzniku páry. Ta se následně skrze otvory dostane do bubnu, což ve výsledku eliminuje zmačkaní prádla. A v kombinaci s vložením do sušičky pak u většiny oděvů prakticky odpadá nutnost žehlení. V případě potřeby je po vyprání možné aktivovat parní program samostatně a použít se dá také pro rychlé odstranění pachů z prádla (bez nutnosti praní).

Za zmínku stojí i technologie SoftWater pro změkčení vody, kterou pračka využívá k odstranění minerálů a nečistot. Stará se o to speciální iontový filtr, který zároveň napomáhá vyšší účinnosti pracího prášku a aviváže. Je totiž všeobecně známo, že každá látka po dlouhodobějším praní ztrácí na kvalitě, což tento filtr pomáhá eliminovat.

Neznamená to samozřejmě, že po 70 vyprání bude tričko stále vypadat jako nové, ale rozhodně na tom bude lépe, než kdyby se technologie SoftWater nepoužívala. Pračka se rovněž stará o to, aby prací prášek i aviváž do bubnu dorazily rozpuštěné. Z tohoto důvodu se oba prostředky nejprve promíchají s vodou a až poté putují do bubnu.

Technologie SoftWater: Již žádné blednutí barev

Watch this video on YouTube

Sušička disponuje technologií 3DScan, která snímá vlhkost i uvnitř náplně pomocí vysokokapacitního senzoru, který vysílá paprsky a měří vlhkost. Na základě získaných hodnot program následně upravuje dobu sušení. Díky tepelnému čerpadlu lze využít i sušení při nižších teplotách. Hlučnost sušičky je maximálně 63 dB, spotřeba je 1,69 kWh na sušení. U pračky i sušičky navíc AEG nabízí desetiletou záruku na invertorový motor, je ale potřeba spotřebič zaregistrovat na webu výrobce.

Chytré funkce a mobilní aplikace

Odborné hodnocení kvality vypraného a usušeného prádla po mně raději nechtějte, nicméně manželka je z obou modelů nadšená a i já musím uznat, že kvalita vypraného a vysušeného prádla je skvělá, a především jsme téměř přestali používat žehličku. Překvapila mě také extrémní tichost pračky – při odstřeďování při 1400 otáčkách za minutu dosahuje hluk 72 dB, takže ji můžete spouštět i v noci. I když výrobce u sušičky papírově uvádí nižší hlučnost (63 dB), přijde mi, že sušení prádla je podstatně hlučnější než praní a ždímání.

Pračka ani sušička standardně nejsou zařízení, kterým bych v domácnosti věnoval nějakou zvláštní pozornost, nicméně jakmile jsem měl možnost otestoval modely, které lze propojit s mobilní aplikací, zbystřil jsem a byl zvědavý, co oba produkty nabídnou.

Výhody aplikace My AEG care

Watch this video on YouTube

Nejprve je nutné si stáhnout mobilní aplikaci My AEG Care. Ta bohužel nemá příliš dobré hodnocení (2/5 na App Store a 1,9/5 na Google Play) a i mé zkušenosti potvrzují, že tady má výrobce ještě co vylepšovat. Já jsem aplikaci testoval jak na Androidu (Samsung Galaxy Z Flip 3), tak na iPhonu 13 Pro Max, kde je problém s optimalizací na menší výřez v displeji nových iPhonů 13.

Díky tomu je téměř nemožné kliknout na ikonky Zpět a Nastavení, které se v horní části aplikace zobrazují (jsou totiž příliš blízko horní stavové lince a povede se mi to jednou z 10 pokusů), navíc zde nefunguje ani pohyb gesty, takže se mi několikrát stalo, že jsem zůstal zaseknutý v nějaké nabídce a nemohl se dostat zpět – pomohlo až kompletní ukončení aplikace. Stejný problém měl na iPhonu 13 také Instagram, ale ten zhruba po 2 dnech vydal opravnou aktualizaci. Na starších iPhonech se tento neduh neobjevuje.

Zastaralý design aplikace

Vylepšit by si zasloužil i grafický kabátek aplikace, který působí poněkud zastarale. Zvláště v kontrastu s povedeným vzhledem pračky a sušičky by doprovodná aplikace určitě měla vypadat lépe. Samotné propojení spotřebiče není nijak složité. Stisknutím dvou tlačítek u pračky i sušičky aktivujete Wi-Fi modul a následně počkáte, než se v aplikaci objeví.

Na hlavní obrazovce vidíte všechny přidané spotřebiče, v mém případě tedy pračku a sušičku. Abyste je mohli z aplikace ovládat, je vždy nutné je zapnout fyzickým tlačítkem, jinak se aplikace nedokáže připojit. Abyste aktivovali vzdálené ovládání skrze aplikaci, je nutné po zapnutí na spotřebiči zmáčknout tlačítko Wi-Fi a následně tlačítko Start. V opačném případě by se spotřebiče zhruba po 10 minutách nečinnosti sami vypnuly.

Občas rovněž chvíli trvá (někdy i minutu), než se v aplikaci objeví, že je produkt zapnutý. Zároveň u něj vždy vidíte aktuální stavovou informaci (nepřipojeno, připraven k použití, probíhá praní/sušení, cyklus dokončen…). Po rozkliknutí se dostanete na výběr pracích či sušicích programů a zároveň lze z aplikace upravit ty samé parametry, které najdete přímo na spotřebiči. Jinými slovy, mobilní aplikace slouží jako jakási prodloužená ruka.

Po výběru programu na displeji vidíte informace o délce programu, teplotě a v případě pračky i otáčkách. V případě potřeby máte u pračky možnost upravit teplotu (20 až 95 °C, studená voda), otáčky (tichý, 400 až 1400) či nastavit extra máchání, předpírku nebo šetrnější praní proti pomačkání. Stejně tak lze aktivovat odložený start či zkrátit dobu pracího programu.

Po skončení praní vás na to aplikace upozorní notifikací a v případě, že využíváte set se sušičkou, rovnou vám doporučí, jaký program nastavit a případně kdy je nutné vylít kondenzát (pokud jej rovnou nenapojíte do odpadu, jako jsem to udělal já). Stejně tak se spotřebiče umějí připomenout s údržbou (například když je potřeba doplnit sůl do pračky).

Praktický průvodce

Součástí aplikace je rovněž průvodce, který vám podle štítků na oblečení doporučí vhodný program pro praní i sušení. To je fajn pomůcka zejména pro muže (minimálně já ji ocenil), ale je škoda, že symboly z oblečení je nutné zadávat ručně. Mnohem lepší by bylo, kdybyste skrze aplikaci štítek vyfotili, software by údaje automaticky rozpoznal a rovnou doporučil vhodný program.

Závěrečné hodnocení

Ruku na srdce, bez mobilní aplikace a chytrých funkcí se v případě pračky i sušičky dokážete obejít, nicméně manželka si možnost spouštění programů z pohodlí obýváku poměrně rychle oblíbila. Neznamená to, že by ve sto procentech případů pračku a sušičku ovládala z mobilu (už kvůli potřebě vždy nejprve spotřebič zapnout, aby s telefonem vůbec komunikoval), ale například konfigurace dodatečných parametrů pracích či sušicích programů je pohodlnější z obrazovky telefonu než přes fyzická tlačítka na spotřebiči.

Pračky a sušičky AEG Black Edition

Watch this video on YouTube

Vhod přijde i zasílání notifikací v případě dokončení praní. Pokud jste například na zahradě, kde pračku neslyšíte a potřebujete mít po vyprání prádlo co nejdříve suché, na hodinkách vám cinkne notifikace, že je „hotovo“, a vy je hned můžete přendat do sušičky.

Je škoda, že oba produkty není možné začlenit do systémů pro chytrou domácnost, jako je již zmíněný Google Home či Apple HomeKit. Výrobce by rovněž mohl zapracovat na designu mobilní aplikace, zvláště když samotné produkty působí prémiově a jejich cena také není zrovna lidová.