Recenze 8K TV Samsung QE75Q950T: zaujme výbavou i designem, ale stojí jako nová motorka

Jsou budoucností 8K televizory a jak se s tím vypořádal Samsung? Co nabídne obří 75palcový model s cenou, za který si s přehledem pořídíte například novou motorku?

Nástup nové technologie je vždy provázen vždy spekulacemi. Dává ještě smysl? Nestačí nám již, to co máme? V nedávné minulosti se takto hodně diskutovalo u 4K, 3D zobrazení nebo HDR. Některé technologie se uchytily, jiné skončily neúspěchem. Před stejnou otázkou nyní stojí 8K televizory.

O novém standardu 8K jsme více rozepsali v tomto článku. Nicméně dovolím si drobnou rekapitulaci. Ještě do nedávna bylo obecným standardem Full HD s rozlišením 1920 x 1080 px a dnes pomalu přebírá trh 4K s 3840 x 2160 px. Nejnovější 8K pak disponuje neuvěřitelnými 7680 x 4320 px. S každou generací se tak jemnost obrazu zvedá 4 násobně.

To s sebou nese své výhody i nevýhody. Výrobci televizorů si mohou dovolit větší úhlopříčky při zachování kvality obrazu, naopak tvůrci obsahu mají zase o starost navíc, neboť musí natáčet a stříhat pro několik formátů. S 8K se také výrazně zvyšuje tlak na kvalitu videoobsahu, je vidět prakticky jakákoliv chyba, kterou nezachytili v postprodukci.

Jak se současnými nástrahami 8K vypořádal Samsung si ukážeme na jeho vlajkovém modelu pro letošní rok, modelová řada Q950TS je doslova napěchovaná tou nejmodernější technikou a patří na vrchol QLED televizorů. Za to nejlepší si nechá technologický gigant patřičně zaplatit. Ceny se aktuálně pohybují v rozsahu 150 až 300 tisíc korun za 65 až 85″ modely.

Instalace

Výlety pro televizor do vašeho oblíbeného elektra se s příchodem 8K televizorů nejspíše stanou minulostí, protože takto velké úhlopříčky už většina osobních automobilů nejspíše nepobere. Situaci nezlepší hmotnost balení 65 kg. Převoz a instalaci tedy doporučuji svěřit specializované firmě a to i dalších důvodů, které si vysvětlíme níže.

I když totiž tohoto obra donesete do obývacího pokoje, vaše nesnáze nekončí, spíše naopak. Kritizoval jsem to u minulé recenze Philips 65OLED934 a ještě horší to bylo u Samsungu, balení je totiž absolutně nepromyšlené co do vybalení a i dva statní technici měli co dělat, aby televizi dostali z balení, není ji totiž absolutně za co chytit. Plochá záda bez jakýchkoliv madel a stojan, který lze namontovat nejlépe tak, že si tento obří televizor položíte obrazovkou na nejbližší rovnou plochu, tedy například pohovku v obýváku.

Zdá se to jako drobnost, přeci jen instalace zabere jen pár minut, nicméně celou dobu držíte v ruce techniku za 200 000 Kč a chtě nechtě ji musíte držet za obrazovku. Televizor je navíc velmi tenký a při přenášení se doslova vlní po své délce. Rozumím snaze udělat tenký „sexy“ televizor, ale občas by si sami designéři měli vzít hotové balení a televizor si sami sestavit.

Design a zpracování

Jakkoliv jsem měl z instalace rozporuplné pocity, tak po vybalení bylo vše jinak. Uprostřed obývacího pokoje nyní stojí majestátní televizor se špičkovým designem, kterému prakticky není co vytknout. Každý úhel pohledu dává najevo, že před sebou máte exkluzivní kus techniky.

Vše podtrhuje obrazovka, která má naprosto minimální rámečky a tím pádem je přední plocha naprosto jednolitá. Při pohledu z boku asi každý zastaví nad nesmírně tenkým profilem, tloušťka televizoru je pouhých 15 mm.

Novinkou je lehký záklon televizoru na dodávaném stojanu, konkrétně 3,5 ° od svislé roviny. Alespoň ze začátku je tato pozice trochu podivná až nepříjemná, nicméně poměrně rychle si na ni zvyknete. Dle Samsungu tak lépe uvidíte na celou obrazovku. Na případné „vyrovnání“ stojanu podložením jsem si netroufl a varuje před ním i samotný výrobce.

Dálkový ovladač je jednoduchý, přehledný a padne dobře do ruky. Tělo z hliníku má své přednosti v podobě luxusního vzhledu, ale na druhou stranu na něm časem budou vidět škrábance a také pády. Pružný plast dokáže odpustit mnohem více.

Některá dedikovaná tlačítka jako Prime Video nebo Rakuten TV se v našich končinách asi nebudou těšit takové popularitě a bylo by dobré, kdyby Samsung dovolili jejich přemapování na jiné aplikace jako Spotify, YouTube, HBO GO a podobně.

Co se skrývá pod kapotou?

Jak již bylo zmíněno v úvodu, je tento model vybaven 75″ QLED obrazovkou s rozlišením 7680 x 4320 px vlastní výroby. Panel disponuje 10bit barevnou hloubkou, přímým LED podsvícením v celé ploše a jasem až 4000 cd/m2. Díky těmto parametrům splňuje požadavky na všechny aktuální HDR standardy. Nicméně má to jeden háček, neboť televizory Samsung nepodporují Dolby Vision a místo toho tlačí vlastní HDR10+. Jaké to má následky si povíme v závěrečném ortelu.

Hardwarová výbava čítá všechny myslitelné moderní technologie a vzhledem k tenkému profilu televizoru se vše přestěhovalo do externího boxu, který si svou velikostí nezadá s malým počítačem. Obě zařízení jsou spojena jediným kabelem, který kromě přenosu dat zajišťuje i napájení. Vše je postaveno okolo čipsetu společnosti MediaTek, konkrétně se jedná o 4jádrový Cortex-A73 v kombinaci s grafickou částí Mali-G52.

Podporováno je nejnovější Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 4.2 a nejpodstanější HDMI 2.1, které jako jediné disponuje podporou plnohodnotného 8K. Nechybí eARC, HFR, VRR nebo AMD FreeSync. Mírným zklamáním je fakt, že byť jsou na boxu celkem 4 HDMI porty, tak pouze jeden je ve verzi 2.1. Pokud měl být televizor připravený na budoucnost a například nastupující herní konzole, nebo moderní herní grafiky, pak je jeden port trestuhodně málo.

Obraz a zvuk

Testovat novou technologii je vždy komplikované a nejinak je tomu u 8K. Na trhu totiž aktuálně není dostatek obsahu, který by dovolil možnosti obrazovky patřičně otestovat. Naprostá většina nových filmů má svůj master (originální záznam) ve 4K a pokud už tedy na internetu něco najdete, jedná se většinou o upscale. Samsung na to má připraveno vlastní řešení, ale o tom až za chvíli.

Oproti minulému roku přibyla podpora pro video kodek AV1 a díky tomu můžete spustit 8K video z YouTube. Pokud se vám ve změti obsahu podaří najít opravdový 8K záznam, neboť řada autorů v názvech podvádí, rozpoutá se v obývacím pokoji něco neuvěřitelného. Pokud máte dojem, že 4K bude stačit všem, počkejte si, dokud neuvidíte 8K na vlastní oči. Míra detailu na obří obrazovce je dechberoucí. V kombinaci s HDR si připadáte jak ve vlastním kinosále a kvalita obrazu vám změní žebříček hodnot.

Výše jmenované však platí pouze pokud máte k dispozici 8K. Pokud si totiž pustíte nižší než nativní rozlišení, přebírá hlavní slovo umělá inteligence, která pomocí neuronových sítí porovnává snímky a snaží se odhadnout, na co se konkrétně díváte. Podle toho pak následně chytře „doškálovat“ obraz do nativního rozlišení. Jsou situace, kdy vše funguje na výbornou a to především u 4K/2K záznamu, avšak pod 1080p měl algoritmus rozporuplné výsledky.

Nechci technologii primárně kritizovat, neboť jsou neuronové sítě zatím na samém začátku. Na druhou stranu jsem očekával lepší výsledky. Dopočítávání obrazu bude u 8K naprosto zásadní, neboť majorita obsahu dosahuje sotva 1080p. Svou roli bude hrát i to, jak „agresivně“ výrobci nastaví upscalovací algoritmy. Aby nám místo kvalitně rekonstruovaného obrazu nezobrazovali nereálné omalovánky.

Tímto se oslím můstkem dostávám k obrazovým režimům, kdy byl po vybalení aktivní režim Dynamický, který mi při prvních sekundách videa s bílým pozadím málem svou intenzitou zapálil obývací pokoj. Chápu snahu výrobců vylepšit podání obrazu, ale všeho s mírou. Zrovna Samsung má s přepálenými barvami bohaté zkušenosti napříč celým spektrem svých produktů. Rozhodně si tedy přepněte na režimy Přirozený nebo Filmmaker, které už jsou o poznání umírněnější a věrnější realitě.

Zastavím se také u podsvícení, které je sice pod celou obrazovkou, ale mnohem zásadnější je způsob, jakým jej televizor ovládá. Respektive na kolik zón je obraz rozdělen a lze v nich nezávisle zhasínat a rozsvěcet podsvícení. Konkrétně u tohoto 8K modelu funguje velmi dobře, ale samotný Samsung u některých jiných 8K modelů počet zón osekal (např. 65Q800T má pouze 224 namísto 480) a to má za následek, že se podsvícení nestíhá úplně držet krok s obrazovkou a kolem objektů může vznikat určitá forma záře. Na to si dejte při nákupu pozor.

Zvuk je u většiny televizorů často na druhé koleji a finální ránu mu v posledních letech zasadila honba za tenkými obrazovkami. Bohužel ani řada Q950 toho není ušetřena. Samsung osadil sestavu 4.2.2 o výkonu 70 W (RMS) s funkcí OTS+, která sleduje objekty na obrazovce, upravuje projev celé sestavy a měla by navodit pocit prostorového zvuku.

Výsledný zvukový projev modelu QE75Q950T je i přes velmi tenké tělo televizoru překvapivě dobrý. Vše je relativně čisté, basy nejsou jen do počtu a pokud se obrazovce odehrává dialog, nemusíte hned sahat po ovladači, abyste postavám rozuměli. Zvukoví inženýři se nejspíše pořádně zapotili.

Je však zvukový projev úměrný pořizovací částce? Jakkoliv jsem byl unešený z obrazových schopností, tak v případě zvuku jsem spíše zklamaný. Jsem už možná po předchozích zkušenostech příliš skeptický, ale z takto tenkého těla prostě nic zásadního nevykouzlíte. Zvuk se opět odehrává spíše v blízkosti obrazovky, než u vás na sedačce. Televizoru zcela jednoznačně chybí soundbar a je škoda, že ho Samsung u nejvyšší řady rovnou nepřibalil.

Operační systém: pod taktovkou Tizenu

Samsung si vždy razí vlastní cestu a stejně jako představil alternativu OLED obrazovkám a cizím HDR standardům, tak i v případě operačního systému nejede na vlně Android TV, ale již poměrně dlouho vyvíjí vlastní operační systém Tizen. Každá mince má dvě strany a to platí i v případě software šitého na míru vlastnímu hardware.

V porovnání s Androidem mi Tizen přijde vždy o něco rychlejší, přeci jen nemusí podporovat širší škálu čipsetů a Samsung jej může lépe optimalizovat. Na druhé straně jsou zde limity, které uživatelé konkurenční platformy neznají. Zejména nabídka aplikací je omezenější a pokud jste například zvyklí na Kodi, máte smůlu. Stejně tak neoslnil integrovaný přehrávač videa, který odmítl přehrát 8K video od NASA.

Nejpopulárnější aplikace jako Netflix, HBO GO, YouTube či Prime video v obchodu naleznete, ale u těch méně známých či lokálních už můžete narazit.

Závěrečné hodnocení

Dnešní recenze není tak úplně testem jednoho vybraného modelu, ale spíše konceptu 8K jako takového. Poměrně často totiž slýchám, že 8K už je nesmysl a 4K bude stačit všem. Po pár týdnech testování jsem přesvědčený o něčem jiném. Shazovat přínos 8K může jen ten, kdo jej nikdy neviděl na vlastní oči.

Aktuálně jsou 8K televizory velmi drahé, ale to byly i předchozí 4K a před nimi první Full HD. Prakticky každá technologie časem zlevní a to stejné lze čekat i u 8K. S nárůstem rozlišení se pozvolna zvyšuje i úhlopříčka, kterou si lidé pořizují domů. Dnes si přibližně 20 % trhu drží 55-65″ modely a tato kategorie postupně rok od roku narůstá.

Do pár let se tedy 70-75″ modely mohou ocitnout ve stejné situaci a upřímně, kdo by ve svém domě nebo větším bytě nechtěl vlastní kinosál? Při takových rozměrech by už ale současné 4K nemuselo stačit a právě v tu dobu by mohlo 8K využít naplno svůj potenciál.

Samsung se toho v případě modelové řady Q950 zhostil velmi dobře po stránce obrazu a jakkoliv mám výhrady k nastavení panelu, nebo dopočítávání obrazu, tak stačí zapnout kvalitnější 4K/8K záznam a máte ode mne na zbytek dne pokoj. Pokud budete mít čas, zastavte se při příští návštěvě elektra v sekci 8K modelů a poté mi napište svůj dojem do diskuze pod článek.

Kde naopak naopak Samsung nezabodoval je zvukový projev. Sestava reproduktorů hraje dobře, ale nikoliv výborně. K takto špičkové televizi je audiosestava trestuhodně poddimenzovaná.

Za zapůjčení televize na test děkujeme společnosti Samsung

Největší hřích je však absence HDR standardu Dolby Vision. Netuším, co přesně se stalo, že jej Samsung nepodporuje, ale jediný, kdo to nakonec odnese, je majitel televizoru. V našich končinách velmi populární Netflix je tímto prakticky zbaven pokročilejšího HDR obsahu a stejně tak jakýkoliv film, který vyjde na Blu-ray a nebude umět HDR10+. Můžeme vést polemiku, zdali poznáme rozdíl mezi základním HDR10, které Samsung podporu a Dolby Vision, nicméně u vlajkového modelu jsou tyto umělé překážky spíše na škodu.

8K je aktuálně pro většinu z nás nedosažitelné, ale svůj smysl má. Nejen, že dovolí vyrábět větší obrazovky při zachování detailního obrazu, zlepší upscalovací algoritmy, ale také postupně donutí tvůrce obsahu točit videa ve vyšším rozlišení. Schválně si na tuto recenzi vzpomeňte, až budete za pár let vysvětlovat svojí drahé polovičce, že ta čerstvě zlevněná 75″ 8K televize je jednoznačně potřeba a na stěnu obývacího pokoje se ještě s „přehledem“ vejde.