Recenze 4K TV LG OLED48C11: černý kůň OLED televizorů?

Pokud chcete to nejlepší, musíte si za to většinou patřičně zaplatit. Naruší tyto zaběhnuté pořádky společnost LG se svojí řadou C? Při pohledu na specifikace totiž nechybí nic podstatného a máme zde i podporu nejmodernějších standardů včetně HDMI 2.1, VRR, HFR.

Korejský gigant LG už roky patří k technologické špičce na poli OLED televizorů a většině konkurentů dodává panely do jejich televizorů. Má tedy všechny předpoklady pro to dělat nejlepší OLED televizory na trhu.

Ostatně řada C si svoje renomé postupně tvoří již několik let. Poprvé jsem měl tu čest s řadou C9, následovala řada CX (C10) a nyní po číselném restartu přichází řada C1. Těm minulým k dokonalosti vždy chybělo velmi málo. Jejich nákup neudělal zásadní díru do rozpočtu a to platí i pro dnes testovaný 48″ model.

LG nabízí aktuálně řady A1, B1, C1, G1 a Z1. Céčková řada je tak někde na pomyslném středu a nejbližší srovnání je s řadou „G“, kde viditelný rozdíl ve vzhledu, avšak ve výbavě nejsou znatelnější rozdíly. Teprve bližším zkoumáním zjistíte, že si LG pro řadu G připravilo „EVO“ panel, který má dovolit vyšší jas a ostrost obrazu.

Řada C se musí spokojit s nižší verzí panelu a nabízena je ve velikostech 48, 55, 65 a 77″. Ceny aktuálně startují okolo hranice 30 000 Kč včetně DPH, což za takto vybavený televizor není špatná cenovka.

Instalace

Vzhledem k menší úhlopříčce je možné televizor sestavit i v jednom, tedy za předpokladu, že občas navštívíte posilovnu. 48″ model není těžký, ale je potřeba jej chytit na vybraných místech, což trochu zvyšuje nároky na vaší sílu.

Nicméně faktem i nadále zůstává, že vybalení a složení OLED televizorů je místy hra nervů. Tenká konstrukce těla ve vás neustále vzbuzuje pocit křehkosti, ale také se takto úzkou hranu špatně vytahuje z balení a nejste daleko od toho, aby vám televize vyklouzla z ruky.

Design a zpracování

Návrháři v LG se umí odvázat a jejich výsuvný OLED model plnil dlouho titulky prakticky všech online magazínů. V případě řady C je to spíše sázkou na jistotu. Přední stranu zabírá po celé ploše panel s minimálním rámečkem v černém provedení. Hliníková lišta, která je součástí mohutného stojanu, je prakticky přes 3/4 délky spodní hrany televizoru.

Zadní strana je designově poměrně strohá a jednolitý povrch narušují pouze ventilační otvory, nebo místa pro všechny vstupy a výstupy. K nám na testy dorazila verze, která je v prodeji na Britských ostrovech (48C16LA) v bílém barevném provedení, ale praktičtější i hezčí mi přijde tmavší verze prodávaná u nás (48C11LB).

Zatím co u některých dražších televizorů se často setkáte s broušeným hliníkovým tělem a minimalistickým designem, tak u dnes testovaného modelu najdete v balení dálkové ovládání, které nepatří k nejhezčím a spíše sází na povedenou ergonomii a dostatek tlačítek.

V horní části jsou to klasické televizní klávesy s numerickou částí, v té spodní pak všesměrový kruh se skrolovacím tlačítkem uprostřed a pod ním sada dedikovaných kláves pro nejpopulárnější služby a hlasové asistenty od Google a Amazonu. Na dálkových ovladačích mi dlouhodobě chybí podsvícení, které bohužel nedodalo ani LG. Tedy kromě tlačítka pro zapnutí, které se rozsvítí při stisknutí jakékoliv jiné klávesy. Místy je to trochu rušivé a je škoda, že LG nejspíš zbylo v rozpočtu jen na jednu LED.

Co se skrývá pod kapotou?

Dominantou celého televizoru je především OLED panel, jak již bylo zmíněno, LG si jej vyrábí ve vlastní továrně. Při 48″ úhlopříčce disponuje rozlišením 3480 x 2160 pixely, 10bit barevnou hlobkou a maximálním jasem až 720 cd/m2. Televizor díky tomu nabízí podporu HLG, HDR10 Pro, Dolby Vision a také Dolby Vision IQ. Tato nejnovější evoluce HDR standardu využívá dynamická metadata obrazu a upravuje je dle aktuálních světelných podmínek v místnosti.

Ostatně s vylepšením obrazu si LG pohrává v mnoha ohledech a sází na čipset z vlastní dílny s označením Α9 Gen4 AI Processor 4K. V pořadí již čtvrtá generace s čtyřmi jádry analyzuje jak obraz, tak audio a provádí řadu úprav. Některé vedou ke zlepšení, u některých naopak způsobují efekty, které působí rušivě. Analýza audio i video stopy a následné vylepšení je nepochybně budoucností a LG v tomto ohledu nezůstává pozadu.

2021 LG OLED l What is α9 Gen4 AI Processor?

V otázce konektorů a podpory moderních standardů je LG prakticky bez kompromisů a jde příkladem ostatním výrobcům. Chcete HDMI s podporou 2.1? Bez problémů a to rovnou čtyřikrát, takže nemusíte přehazovat kabely, když si zrovna půjčíte další herní konzoli. Když už řešíme hraní her, máte k dispozici podporu ALLM, VRR, AMD FreeSync, NVIDIA G-SYNC a do budoucna i Google Stadia.

Třešničkou na dortu je podpora 120 Hz a speciální režim pro hraní her s cílem co nejvíce snížit míru input lagu (zpoždění signálu). Najednou nemáte v pokoji jen další 4K televizi, ale poměrně slušný herní monitor.

Mírným nedostatkem může být absence podpory 802.11ax. Ne však jen kvůli rychlostem, ty už jsou poměrně vysoké na 802.11ac, ale spíše s ohledem na zpracování Wi-Fi signálu, které je v této nejnovější verzi vylepšeno. Ostatně, kdo má doma 5 GHz router alespoň za jednou zdí jistě ví, jak velké propady signálu a následně i rychlosti to může způsobovat.

Obraz a zvuk

LG se svým prvním OLED televizorem vstoupilo na trh v 2010. Dnes máme za sebou tedy přes dekádu vývoje, kdy se postupně podařilo vyřešit prakticky všechny nevýhody této technologie. Nicméně stále je pár míst, která výrobce zatím neumí vyřešit.

Životnost panelu už je výrazně lepší a na vyšší prémiové modely poskytuje výrobce dokonce 5 let záruky. Avšak poměrně agresivní spořič obrazovky naznačuje, že problémy s vypalováním statického obrazu jsou stále přítomné i u řady C1. Ostatně i testovaná Philips 65OLED934 ztmavovala nebo vypínala obrazovku po relativně krátké době nečinnosti.

Další diskutabilní bod je maximální hodnota jasu. První OLED TV měly problém splnit požadavky nastupujících HDR standardů, což již dnes neplatí. Přetrvává však slabší jas, který úplně nezvládá přebít intenzitu okolního světla při slučnečném dni. Konkurenční televizory si v této situaci umí poradit lépe. Nepřidá tomu ani poměrně lesklý povrch displeje, který zejména při slunečném dni vypadá místy skoro jako zrcadlo.

Jakmile se ale trochu setmí, nebo zatáhne, karta se obrací. OLED obrazovka vytáhne svoje trumfy a zejména v kombinaci s HDR získáte parádní obraz s ostrými přechody do černé. Žádné nežádoucí šedivé přechody, žádné prosvítání podsvícení, nebo dokonce mapy na obrazovce. LG má vše vyladěné takřka k dokonalosti.

Kvalitně odladěná je i odezva panelu a input lag, což oceníte především při hraní her. Nicméně LG C1 nezaskočí ani sportovní přenosy, které dokázaly ještě nedávno potrápit OLED obrazovky. V nastavení televizoru lze v záložce TruMotion vybrat z několika představených režimů a případně si lze upravit uživatelský profil.

V oblasti zvukové reprodukce hraje proti OLED televizorům tenká konstrukce těla a ani dnes testovaná řada C1 není výjimkou. Sestava dvou reproduktorů a dvou subwooferů poskládá celkových 40 W. Což by alespoň papírově mělo stačit.

Při reálném použití však narazíte na to, že pokud chcete prokreslit všechny zvukové složky, musíte mít hlasitost poměrně vysoko a i přesto není výsledný zvuk na úrovni, kterou bych od LG očekával. Zvuk zní místy plechově, jakoby reproduktory hrály nejdříve do útrob televizoru a pak teprve nějakou štěrbinou ven.

Na běžné sledování TV to postačí, ale na sledování filmů, nebo poslouchání hudby už bych zvážil doplnit televizor o externí soundbar. Osobně jsem poměrně rychle sáhl po sluchátkách, které můžete připojit díky přítomnosti Bluetooth.

Operační systém WebOS

Aktuálně si lze na trhu s televizory vybrat s tří operačních systémů, přičemž každý má svoje výhody i nevýhody. Nejvíce otevřený je Android TV od Google, který zároveň nabízí nejširší paletu aplikací. Na druhé straně barikády stojí Tizen od Samsungu a webOS od LG. Pokud vám poslední jmenovaný přijde povědomý z jiného segmentu trhu, pak máte pravdu.

WebOS má své kořeny v mobilním systému od již neexistující společnosti Palm, kterou koupilo HP a divizi pro tento systém následně převzalo LG. Operační systém je oproti konkurenci jiný a v řadě míst i lépe vyřešený, tedy do aktualizace na webOS 6.0. S touto poslední verzí se některé vychytávky tak trochu vytratily.

Nejnovější iterace webOS si prošla zásadní proměnou uživatelského prostředí a to jako po stránce vzhledu, tak po stránce chování. V minulosti jste při sledování mohli vysunout od spodního okraje nejdříve nabídku aplikací, vstupů a teprve poté přepnout. Nicméně ve verzi 6.0 jste při zmáčknutí tlačítka „Home“ nebo „Input“ okamžitě přesunuti pryč.

Transportováni jste nejčastěji na domovskou obrazovku, které dominují v horní části dlaždice s počasím, tipy od výrobce a vyhledávání. Podle mě zabírají zbytečně místo a mohly by být výrazně menší. V nastavení jsem ale nenašel možnost jakékoliv úpravy. Následuje pás s „Trending now“ obsahem, který je opět v režii LG. První uživatelsky upravitelná část je až pás s aplikacemi, které buď televizor řadí automaticky dle četnosti používání, nebo si pozici můžete nastavit ručně.

Často důležitější pásy se vstupy, domácí obrazovkou chytré domácnosti a další, jsou schované níže. Jedním z nich je i pás videí z YouTube a ani zde jsem nenašel způsob, jak si přidat či upravit obsah, například připnutím oblíbeného kanálu.

V porovnání s Android TV mi u LG chybělo několik aplikací a ocenil bych větší možnost uživatelských úprav domovské obrazovky. Pokud bych si mohl osobně vybrat, vrátil bych se k předchozí verzi a teprve čas ukáže, zdali se LG vydalo s novým systémem 6.0 tím správným směrem.

Závěrečné zhodnocení

V úvodu nastíněná otázka ohledně ceny versus výbavy není v případě modelu LG OLED48C11 jednoznačná. Za cenu okolo 30 000 Kč totiž dostanete televizor, který v řadě parametrů i reálně měřitelných výsledků podává nadstandardní výkon a především po stránce obrazu zatápí i dražším modelům. Stejně tak je nadstandardní výbava, ve které z pohledu technologií a konektivity nechybí nic.

Dokonalé to však není, první nedostatky se dostavují společně s televizním ovladačem, zde na tom není lépe ani konkurence. V otázce zvuku hodnotím LG C1 jako průměrnou a určitě jsou na trhu kvalitněji hrající televizory. Prostor pro zlepšení je také u maximální hodnoty jasu.

Operační systém webOS 6.0 jsme si detailně zhodnotili v předchozí kapitole. Nejnovější redesign přináší řadu kontroverzních změn, které vám mohou sednout, stejně jako vás můžou štvát. Místy jsem měl pocit, že televizor nestíhá plynule reagovat na moje požadavky, ale to může LG opravit v některé z budoucích aktualizací.

Verdikt pro LG OLED48C11 tedy trochu rozpolcený, kdy velmi kvalitní obrazovku doplňuje slabší audio a nepřesvědčivý operační systém. OLED panel je však natolik dobrý, že nesmí chybět na soupisce kandidátů pro váš budoucí televizor.