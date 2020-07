Realme se chce ukázat. Přijede představovat své novinky do Berlína na IFA

Veletrh IFA bude první větší technologickou akcí, která se po velkém koronavirovém útlumu odehraje. Na rozsah jako v minulých letech musíme zapomenout, akce se odehraje s vyloučením veřejnosti a omezeno bude i množství vystavovatelů. Tradiční účastník, korejský Samsung, již poslal do Berlína svoji omluvenku, přihlásili se však někteří nováčci; jedním z nich je například čínské Realme.

Get exicted for @realmemobiles! We're welcoming the growing smartphone brand for the first time in #Berlin at #IFA20 Special Edition! pic.twitter.com/OJ8b9y5PS2

— IFA Berlin (@IFA_Berlin) July 13, 2020