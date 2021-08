Řada Samsung Galaxy S22: první únik odhalil klíčové parametry

Není to tak dlouho, kdy Samsung v rámci akce Unpacked odhalil ohebné telefony Galaxy Z Fold 3 a Z Flip 3. Někteří designéři se takřka obratem začali soustředit na vytváření renderů s odhadovanou podobou příštích smartphonů z řady Galaxy S22 a nyní to vypadá, že se tímto směrem začali orientovat také leakeři.

Známý čínský leaker Ice Universe nelení a na sociální síť Weibo už nyní přidal první várku specifikací, kterou se mu podařilo získat z několika zdrojů. Stejně jako v případě řady Galaxy S21, také v nastupující řadě se dočkáme rovnou tří chytrých telefonů. Jaké budou jejich specifikace?

Základní Samsung Galaxy S22 by měl být osazen 6,06″ LTPS Full HD+ displejem s obnovovací frekvencí 120 Hz, 50Mpx hlavním fotoaparátem s velikostí čipu 1/1.55″, 12Mpx širokoúhlým objektivem, 12Mpx teleobjektivem s 3x optickým zoomem a baterií s kapacitou 3 800 mAh. Větší varianta Galaxy S22+ je na tom v případě fotoaparátů stejně jako menší sourozenec, navíc ale dostane větší displej, konkrétně 6,55″ LTPS s rozlišením Full HD+ a obnovovací frekvencí 120 Hz a také větší baterii s kapacitou 4 600 mAh.

Samsung Galaxy S22 Ultra na tom bude o něco lépe, než jeho menší souputníci. Ultra dostane displej o velikosti 6,81″ typu LTPO s rozlišením Quad HD+ a 120Hz obnovovací frekvencí, 108Mpx hlavní fotoaparát, 12Mpx širokoúhlý fotoaparát, 12Mpx teleobjektiv s 3x přiblížením, 12Mpx teleobjektiv s 10x přiblížením a baterii o kapacitě 5 000 mAh.

CPU/GPU

Exynos 2200 with AMD mRDNA GPU (low yield, available in select markets) – Samsung 4LPE (=5LPP)

Snapdragon 898 with Adreno GPU (available in most markets) – Samsung 4LPX

Identical to the S21 Series

