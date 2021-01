První vyrobený Mac Pro z roku 2019 má překvapivého majitele. Uhádnete jeho jméno?

Mac Pro z roku 2019 je nejdražším počítačem, který kdy Apple vyrobil; v konfigurátoru si můžete naklikat výbavu klidně i za 1,6 milionu. Apple tento počítač vyrábí v americkém Austinu, což nejvíce kvitoval s povděkem bývalý americký prezident Donald Trump; ten by nejraději přesunul do USA výrobu všech jablečných zařízení.

Donald Trump poměrně často komunikoval s Timem Cookem, šéf Apple mu dokonce několikrát poskytoval cenné rady. Dokonce jej pozval do zmíněné továrny v Austinu, aby mu ukázal výrobní prostory. Na konci této návštěvy mu věnoval vůbec první Mac Pro (model 2019) vyrobený v této továrně, a zřejmě i na celém území USA.

Check out the gifts that people –– including the CEOs of @Boeing, @Ford and @Apple –– gave Trump. (from his final financial disclosure report, released today) https://t.co/nJYwiIxvAB pic.twitter.com/WiZP5HZ3EJ

— David Enrich (@davidenrich) January 21, 2021