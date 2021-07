Přísné požadavky Windows 11? Kutilové systém rozjeli na Lumii 950 a Raspberry Pi

Microsoft na začátku tohoto týdne vydal první preview systému Windows 11, ovšem tentokráte to Insideři nemají s testováním tak jednoduché – kvůli zvýšeným hardwarovým požadavkům nelze „jedenáctky“ oficiálně nainstalovat na celou řadu zařízení. Ovšem pak se objeví kutilové, kteří jdou na věc neoficiální cestou.

Windows 11 fungují i na Lumii 950 XL

Jedním z minimálních požadavků na chod „jedenáctek“ je displej o úhlopříčce alespoň 9 palců. Nad tím však mávnul rukou kutil Gustave Monce a jako cílové zařízení pro Windows 11 zvolil smartphone Microsoft Lumia 950 XL z roku 2015.

A (very) quick (and rushed) look at Windows 11 running on a Lumia 950 XL after a day of work

Gustave Monce už dříve slavil úspěchy s Windows 10, tudíž instalace Windows 11 pro něj nebyla žádný velký oříšek; koneckonců oba systémy jsou si velmi podobné. Díky původním ovladačům a knihovnám z Windows 10 Mobile se mu dokonce podařilo naučit Windows 11 telefonovat.

In case you got doubts, yes, it does do calls lol pic.twitter.com/Vs1wS1Xvaf — Gustave Monce (@gus33000) June 29, 2021

Pochopitelně na každodenní používání to není, berme to spíše jen jako důkaz „že to jde“. To ostatně můžeme potvrdit i my, neboť jsme na Lumii 950 XL před dvěma lety vyzkoušeli Windows 10 na vlastní kůži.

Úspěch i na Raspberry Pi

Podobně úspěšně dopadla i instalace Windows 11 na mikropočítači Raspberry Pi 4, kterou provedl kutil vystupující na YouTube pod nickem Etaprime. Na Raspberry Pi 4 běží pod Windows 11 většina systémových aplikací, jde přehrávat video na YouTube (byť při vyšším rozlišení dochází ke ztrátě obrázků), dokonce se podařilo rozjet i Minecraft.

WIndows 11 On The Raspberry Pi 4!

Ani v tomto případě se nejedná o řešení vhodné ke každodennímu nasazení, ale je působivé sledovat, čeho všeho je Raspberry Pi schopné.