Přijdou vám AirPods Max moc drahá? Apple údajně pracuje na levnější variantě

Když Apple na konci loňského roku představil svá nová sluchátka AirPods Max, mnohé potenciální uživatele od jejich koupě odradila poměrně vysoká cena 16 490 Kč. Nyní se zdá, že bychom se mohli dočkat i levnější varianty.

Na twitteru @LeaksApplePro se objevila informace, dle které by nová sluchátka měla stát 349 USD, což odpovídá ceně zhruba 7 400 Kč bez DPH. Aby se Apple dostal na tuto cenu, musel by použít levnější materiály.

The “cheap” AirPods Max are still a thing.

However, I haven’t got a date for it, what I can tell you is that they are working on them, price will be 349 and they will be made out of plastic.

