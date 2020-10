Poslední dvě Nokie získávají Android 10, HMD může pomalu připravovat Android 11

Smartphony Nokia od finské společnosti HMD Global se těší nadstandardní softwarové podpoře, dva roky systémových aktualizací dostávají i ty úplně nejlevnější modely z její nabídky. I když byla distribuce aktualizací v letošním roce o něco pomalejší než v předchozích letech, nakonec se finské firmě podařilo aktualizovat všechny plánované smartphony na Android 10. Jako poslední se v těchto dnech dočkávají modely Nokia 5.1 a 3.1.

The #Android10 roll out for #Nokia3dot1 is here! Access all of the new features and upgrade your phone experience. Head over to our Community Forum for more details and availability by country: https://t.co/nQmhVAChmj @NokiaMobile pic.twitter.com/mF7LJrH4bq

— Juho Sarvikas (@sarvikas) October 7, 2020