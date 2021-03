Porovnání CMS 2021: nejoblíbenější systémy managementu obsahu

Když chcete na svoji stránku přitáhnout co nejvíce návštěvníků a udržet si je, potřebujete atraktivní obsah: Texty, obrázky, videa a grafika nejen dodávají hodnotu čtenáři a uživateli, ale jsou registrované i vyhledávači. Udržování kvalitního obsahu znamená jeho neustálé obnovování; publikování, aktualizování a management obsahu poutavým způsobem. Management obsahu větších web stránek je gigantická úloha, sotva zvládnutelná bez použití systému managementu obsahu (CMS). Tento průvodce nabízí přehled nejdůležitějších požadavků na CMS a porovnání nejoblíbenějších open source řešení.

Definice systému managementu obsahu (CMS)

Systém managementu obsahu je software, který umožňuje uživatelům bez programátorských znalostí tvořit, upravovat a zveřejňovat webový obsah, např. text či multimediální prvky, hromadně prostřednictvím grafického uživatelského rozhraní.

Správná volba

Výběr perfektního CMS je velmi náročný, protože je snadné ztratit se ve spleti možností, když hledáte tu nejlepší. V současnosti je na trhu dostupných 250 – 350 různých programů. Možnosti jsou nekonečné, od jednoduchých nástrojů až po rozsáhlé podnikové systémy. Musíte si nejprve položit otázku, jaké požadavky musí CMS splňovat, aby nejlepším možným způsobem podpořil Váš plánovaný online projekt.

Přehled druhů aplikací

V podstatě existují tři základní druhy aplikací pro systémy managementu kvality. Při výběru softwarového řešení pro nový online projekt by mělo být Vaše rozhodnutí založené na tom, která oblast je nejdůležitější pro vývoj Vašeho projektu. Základní rozdělení je mezi webovým systémem managementu obsahu, publikováním blogů/zpráv a publikováním zaměřeným na sociální sítě/komunity.

Tip: Když chcete najít nejlepší CMS pro Váš projekt a využít jeho výhody, potřebujete jednoznačně rozumět obsahu a cílům Vašeho projektu.

Webový systém managementu obsahu

U tradičního webového systému managementu obsahu se klade důraz na tvorbu a správu online obsahu. Většinou je potřeba, aby mělo více editorů přístup do back-endu, což si vyžaduje komplexní metody sdílení. Je důležité, aby systém poskytoval optimalizované procesy určené web stránce s multimediálním obsahem. Další významné faktory zahrnují management uživatelských práv, schopnost fulltextového vyhledávání, efektivní systém spravování novinek a schopnost prezentovat obsah ve více než jednom jazyce.

Publikování blogů/zpráv

Tento typ aplikace, jak už naznačuje její název, se zaměřuje zejména na blogování. Příprava obsahu, komplexní linky, rozumná kategorizace a také schopnost vytvářet odkazy na sociální média a jiné funkce webu 2.0 jsou obzvláště důležité. Schopnost interakce se čtenářem a kontroly načasování zveřejnění příspěvků patří také mezi vlastnosti, které je potřeba zvážit. Rychlá a jednoduchá tvorba obsahu je stejně tak důležitá, ne-li důležitější – ideální je, když je vykonatelná přímo prostřednictvím mobilního zařízení.

Publikování zaměřené na sociální sítě/komunity

Rozvoj online komunit a jejich dostupnost rozsáhlejším skupinám uživatelů si vyžaduje mnohem širší rozsah funkcí než u jednoduchého blogu. Je tomu tak hlavně proto, že online komunity se zaměřují na aktivní skupiny uživatelů, a ne na pasivní čtenáře. Nejlepší je, když obsah netvoří jen provozovatel stránky, ale i členové komunity (obsah vytvářený uživateli). Základní systém řešení zaměřených na sociální sítě a komunity je z hlediska designu většinou modulární a když je to potřeba, může být doplněný o některé funkce webu 2.0.

Bez ohledu na to, které řešení si vyberete, každý online projekt začíná od vhodné domény. Když chcete zjistit, zda je Vaše plánované jméno domény dostupné, můžete jednoduše použít Domain Checker a zadat do něj vybraný název.

Proprietární software vs. open source

Početná řešení managementu obsahu od významných projektových komunit jsou dostupná jako open source. Označují se jako open source software. U open source CMS jsou systém a kód programu volně dostupné a zdrojový kód může vidět v podstatě každý. Uživatelé mohou dělat změny, zlepšení, rozšíření a také přizpůsobovat CMS individuálním požadavkům.

Opakem open source softwaru je proprietární software. V tomto případě je CMS vyvinutý konkrétní společností a šířený jako komerční projekt. Používání proprietárních systémů managementu je většinou spojeno s nabytím platné licence. Zdrojový kód není přístupný pro uživatele.

Open source software je zase většinou přístupný bez licenčních nákladů. Taková řešení jsou tedy pro společnost obzvláště atraktivní z hlediska ekonomické perspektivy. Z hlediska technologického vývoje nejsou zaběhnuté open source CMS systémy horší než proprietární řešení. Vysoce kvalitní komunity vývojářů stojí za některými slavnými projekty, jakými jsou např. WordPress nebo TYPO3. Rozsáhlá dokumentace a transparentní procesy vývoje taktéž zaručují, že chyby softwaru a bezpečnostní mezery jsou řešeny promptně.

Jak vysoký je však podíl open source aplikací na globálním trhu v porovnání s proprietárními řešeními na provoz web stránek?

Softwarová řešení na provoz web stránek v globálním porovnání

Zdaleka nejoblíbenější řešení na rychlé a nákladově efektivní publikování obsahu je WordPress. Podle BuiltWith W3Techs, který analyzuje používání CMS, více než 35 % web stránek na celém světě používá open source CMS. Další open source projekty mezi desítkou nejoblíbenějších softwarových řešení na provoz web stránek jsou Joomla!, Drupal a TYPO3.

Open source systémy managementu obsahu dostupné uživatelům v bezplatných komunitních verzích jsou konkurencí i zavedeným HTML editorům jako Adobe Dreamweaver.

Tržní podíl jednotlivých systémů managementu obsahu (k únoru 2021):

Open source řešení jsou podle statistiky oblíbené po celém světě. Mnoho online obchodů vkládá důvěru do e-commerce platforem Magento, Shopify nebo francouzského softwaru pro e-shopy PrestaShop. Úspěch těchto systémů dokazuje, že open source produkty dokážou obstát v porovnání se standardními řešeními v oblasti provozování komerčních web stránek. Tvůrci web stránek od komerčních poskytovatelů jsou v některých případech také velmi oblíbení.

Úspěch open source softwarových projektů vnímáme jako příležitost k tomu, abychom Vám představili nejoblíbenější open source CMS řešení a porovnali jejich základní funkce. V tabulkovém porovnání Vám představíme funkce produktů WordPress, TYPO3, Joomla!, Drupal, Contao a Neos a zaměříme se na tyto oblasti:

Instalace a nastavení

Správa uživatelů

Provoz a tvorba obsahu

Optimalizace vyhledávání a responzivní design

Bezpečnost a služby

Nejoblíbenější CMS systémy zblízka

Open source systémy WordPress, TYPO3, Joomla!, Drupal, Contao a Neos momentálně patří mezi nejpopulárnější standardní řešení pro profesionální provozování web stránek. Samozřejmě, ne každý systém je vhodný ke všem účelům stejně. Na tomto místě sumarizujeme hlavní funkce, druhy aplikací a systémové požadavky na různé systémy managementu obsahu. Naše tabulky s výhodami a nevýhodami by Vám měli pomoct při rozhodování.

WordPress

S více než 18 miliony instalací je WordPress nejpoužívanější open source CMS na světě. Původně byl vyvinutý jako blogovací systém, ale dnes má k základní verzi dostupných několik rozšíření, díky kterým je možné software vylepšit na plně funkční systém managementu obsahu.

WordPress: Blogovací software s CMS funkcemi / Zdroj: wordpress.org

Fakta

Více než 50 000 rozšíření a široká škála šablon návrhů zdarma

„5minutová instalace“ přes průvodce

URL adresy příznivé vůči vyhledávačům

Nástroje na publikování a správu vhodné pro mobilní řešení

Systémové požadavky na WordPress 5.3.2

Webový server : Každý server s podporou PHP a MySQL/MariaDB (doporučené: Apache nebo NGINX)

: Každý server s podporou PHP a MySQL/MariaDB (doporučené: Apache nebo NGINX) Middleware : PHP 7.3 nebo vyšší

: PHP 7.3 nebo vyšší Databáze : MySQL 5.6 nebo vyšší/MariaDB 10.1 nebo vyšší

: MySQL 5.6 nebo vyšší/MariaDB 10.1 nebo vyšší Další doporučení: Podpora HTTPS

Rozsáhlá komunita uživatelů softwaru si může vybrat z obrovské zásoby témat, zásuvných modulů a ovládacích prvků. Kritici však tvrdí, že tento systém je nejen příliš komplexní, ale také matoucí a těžkopádný při používání. WordPress má ty samé problémy jako všechny úspěšné produkty softwarového vývoje: Kvůli vysoké návštěvnosti je oblíbeným cílem hackerů. Proto si musí uživatelé poměrně pravidelně aktualizovat svůj WordPress software kvůli bezpečnostním aktualizacím. Tyto aktualizace vycházejí rychle po výskytu bezpečnostních problémů, nejsou však vždy kompatibilní se všemi rozšířeními, která jsou nezbytná pro efektivní používání softwaru. V konečném důsledku tedy mohou být softwarové aktualizace spojené se značnou administrativní námahou, obzvlášť v případě velkých projektů.

Díky své nenáročně, jednoduché instalaci je WordPress vhodný pro malé a jednoduše strukturované web stránky. WordPress je efektivní CMS s intuitivním webovým rozhraním zejména pro blogery, kteří chtějí nabídnout svým čtenářům často se měnící obsah v atraktivní struktuře. S rostoucí složitostí online projektu se však značně snižuje jeho uživatelská přívětivost. Teoreticky se v něm dají implementovat i velké podnikové projekty, ale v takovém případě nevyhnutelně provází široký rozsah funkcí nárůst administrativní náročnosti.

Když se snažíte o stabilní provoz webu, WordPress má relativně vysoké nároky na server při zvyšování návštěvnosti Vaší stránky. Uživatelé, kteří chtějí rozvíjet komplexní, multidoménové a vícejazyčné projekty, by si měli na svoje účely vybrat namísto WordPressu spíše CMS podobné jako TYPO3.

Tip: Pro začátečníky s WordPressem je instalace na jedno kliknutí součástí spravované balíčkem WordPress hostingu. Když si vyberete tuto možnost, provozovatel webu přenechá všechny technické a serverové administrativní povinnosti na prodejci a může se plně soustředit na obsah.

Máte zájem o přední CMS program? Více informací o oblíbeném blogovacím programu najdete v našem článku o základech WordPressu.

Joomla!

S téměř 5% tržním podílem je Joomla! druhým největším hráčem na trhu s CMS. Tento software je zaměřený jak na začátečníky, tak i na pokročilé uživatele, ale jeho používání je náročnější než u WordPressu. Na rozdíl od lídra na trhu jsou komplexní CMS funkcionality součástí programu bez nutnosti instalovat rozšíření. Bonusem pro lajky bez odborných znalostí v oblasti IT je kvalitní dokumentace ve formě komunitou podporovaných online příruček a aktivních uživatelských fór.

Fakta

V současnosti přibližně 8000 dostupných rozšíření

Objektově orientovaný management obsahu

Podpora komunity uživatelů přes fóra

Systémové požadavky na Joomla! 3.x

Webový server : Apache HTTP Server 2.0 (doporučený 2.4) s mod_mysql, mod_xml, a mod_zlib; Nginx 1.0 (doporučený 1.8 nebo vyšší); MS IIS 7

: Apache HTTP Server 2.0 (doporučený 2.4) s mod_mysql, mod_xml, a mod_zlib; Nginx 1.0 (doporučený 1.8 nebo vyšší); MS IIS 7 Middleware : PHP 5.3.10 (doporučený 7.3 nebo vyšší)

: PHP 5.3.10 (doporučený 7.3 nebo vyšší) Databáze: MySQl 5.1 s podporou InnoDB (doporučený 5.5.3 nebo vyšší); MS SQL server 10.50.1600.1 (doporučený 10.50.1600.1 nebo vyšší); PostgreSQL 8.3.18 (doporučený 9.1 nebo vyšší)

Joomla! je vývojovým stádiem open source CMS Mambo. Tento systém je obzvlášť oblíbený v USA a je charakteristický plně objektově orientovaným designem softwaru založeném na samostatném MVC rámci. To umožňuje uživatelům systému Joomla! tvořit vlastní rozšíření a sdílet je v rámci komunity, pokud chtějí, prostřednictvím katalogu rozšíření Joomla!, odkud se dají prostřednictvím back-endu rozšíření snadno odinstalovat. Pomocí Joomla! modulů mohou být vytvářené šablony kombinováním předdefinovaných prvků obsahu.

Joomla! dělí rozšíření na zásuvné moduly, prvky a moduly. Mohou být používané v back-endu a také ve front-endu, což někdy mohou uživatelé považovat za otravné. Správa přístupových práv a procesy schvalování jsou občas považovány u velkých projektů za nedostatečné. Rozšíření jsou nápomocná, nejsou však vždy dostupná zadarmo.

Tip: Kvůli složitosti se doporučuje používat software Joomla! prostřednictvím poskytovatele hostingu. Technická infrastruktura a pravidelné aktualizace poskytuje přímo poskytovatel s Joomla! hostingem, díky čemuž je správa CMS mnohem jednodušší.

Drupal

Modulární CMS Drupal byl původně vyvinutý jako komunitní studentské řešení, dnes je však dostupný jako plnohodnotný open source CMS. Software nabízí extrémně štíhlou základní instalaci, která se dá značně rozšířit moduly. Dnes tkví síla projektu v komunitě jeho uživatelů. Už základní modul disponuje četnými funkcemi webu 2.0 a komunitními funkcemi, např. weblogy, fóry a cloudy klíčových slov.

Drupal: CMS zaměřený na komunitu / Zdroj: https://www.drupal.org/

Fakta

Velmi flexibilní, modulární uspořádání

Štíhlá základní instalace s více než 36000 rozšiřovacími moduly

Zaměření na publikování v sociálních médiích a komunitní projekty

Více než 1100 distribucí tvoří kompletní řešení pro typické aplikace

Systémové požadavky na Drupal 8

Webový server: Apache, Nginx, MS IIS nebo jiný webový server s podporou PHP

Apache, Nginx, MS IIS nebo jiný webový server s podporou PHP Middleware : PHP 7.0 (doporučený 7.2 nebo vyšší)

: PHP 7.0 (doporučený 7.2 nebo vyšší) Databáze: MySQL 5.5.3, MariaDB 5.5.20, Percona server 5.5.8 nebo vyšší (PDO vyžaduje úložné zařízení kompatibilní s InnoDB); PostgreSQL 9.1.2 nebo vyšší (s PDO); SQLite 3.7.11 nebo vyšší

CMS Drupal nabízí široké možnosti pro personalizaci díky svému modulárnímu uspořádání. Uživatelé, kteří přesně vědí, co chtějí, jsou ušetřeni manuálního sestavování softwarových prvků. U mnoha scénářů jsou dostupné přednastavené distribuce založené na rámci Drupal.

Při svém zaměření na publikování v sociálních médiích je Drupal obzvlášť vhodný na malé a středně velké komunitní projekty. Široké spektrum rozšíření umožňuje implementaci firemních stránek se složitými multidoménovými strukturami. Spravování CMS jádra s komplexními rozšířeními si však vyžaduje expertízu a instinkt. Pokud základní funkce softwaru nestačí, musí být doplňkové moduly nainstalované manuálně přes FTP. Tento proces může být složitý. Aktualizace rozšíření je někdy náročná, protože ne vždy jsou kompatibilní s back-endem.

Centrální aplikace Drupalu je vhodně uspořádaná pro publikování v sociálních médiích a komunitní platformy. Tento CMS se pyšní flexibilním, modulárním systémem pro vysoce dynamické platformy založené na obsahu vytvářeném uživateli.

Poznámka: Bezpečnost údajů má nejvyšší prioritu zvláště tehdy, kdy se Drupal používá jako komunitní platforma pro uživatele. Drupal hosting od IONOS-u tomu pomáhá, poskytuje nezávislý přístup k CMS, a navíc toho všeho lze dosáhnout pomocí instalace na jedno kliknutí.

TYPO3

TYPO3 je po WordPressu druhým nejoblíbenějším open source CMS. Tento softwarový projekt je podnikový systém managementu a je neustále aktualizovaný a technicky inovovaný týmem zkušených vývojářů. TYPO3 je výborné řešení pro velké firemní portály a e-commerce platformy.

TYPO3 / Podnikový systém managementu obsahu pro podnikatelské využití / Zdroj: typo3.com

Fakta

Podnikový systém managementu obsahu

Široká škála funkcí

Rozsáhlá integrovaná správa práv

Jednoduchá integrace ostatních systémů, např. CRM nebo ERP řešení

Systémové požadavky na TYPO3 CMS 9 LTS

Webový server : Apache (doporučený), MS IIS, NGINX

: Apache (doporučený), MS IIS, NGINX Middleware : PHP 7.2 nebo vyšší

: PHP 7.2 nebo vyšší Databáze : MySQL 5.5 nebo vyšší / /MS SQL Server 2000 / /PostgreSQL 7.x and 8.x / /Oracle 8, 9, 10, a 11 / /Firebird 1.5.2

: MySQL 5.5 nebo vyšší / /MS SQL Server 2000 / /PostgreSQL 7.x and 8.x / /Oracle 8, 9, 10, a 11 / /Firebird 1.5.2 Hardware : Minimálně 256 MB RAM

: Minimálně 256 MB RAM Další doporučení: GraphicsMagick nebo ImageMagick; GDlib; Freetype; ylib; pokud používáte Apache server: mod_gzip, mod_deflate, mod_rewrite; PHP cache (např. APCu, PHP akcelerátor, OPcache, nebo Zend akcelerátor); jednotlivá rozšíření mohou vyžadovat dodatečný software

TYPO3 má rozsáhlou komunitu uživatelů, která nabízí rychlou a jednoduchou pomoc začátečníkům, kteří mají technické problémy nebo otázky. Existuje i mnoho profesionálů, kteří se specializují na podporu TYPO3 a poskytují zprostředkování uživatelům z řad podnikatelů.

Profesionální používání vysoce výkonných CMS vyžaduje expertní znalosti. S nimi mohou být dobře implementované i komplexní stránky s vícejazyčným obsahem. Značný rozsah funkcí zajišťuje profesionální management práv na podnikatelské úrovni a poskytuje rozhraní pro klasické obchodní aplikace jako např. CRM a ERP systémy. Na druhou stranu však kritici poukazují na potřebu dlouhého období odborné přípravy a relativně vysoké administrativní nároky.

V podstatě je možné díky obrovskému spektru funkcí nabízených produktem TYPO3 implementovat jakýkoliv druh online projektu. Na oplátku je však potřeba vynaložit značné náklady na instalaci, konfiguraci a údržbu. Významné postavení a dobrá reputace softwaru přispívají k jeho oblíbenosti mezi relativně malými web stránkami. V tomto případě uživatelé většinou vynakládají více úsilí, než by bylo potřeba. Pokud totiž nepotřebují celé spektrum funkcí, kterými disponuje tento podnikatelský CMS, obecně by jejich provozovatelům lépe posloužil modulární software s jednoduchou základní verzí. V případě složitých projektů spravovaných zkušenými IT specialisty je však TYPO3 optimálním základem jejich úspěšného online působení.

Pokud se TYPO3 používá na rozsáhlé a složité projekty, instalace by měla proběhnout v rámci hostingového balíčku.

Contao

CMS Contao je přehledné a uživatelsky přívětivé řešení managementu obsahu. Tento systém je charakteristický intuitivním, vícejazyčným back-endem a přehledně strukturovanou administrativní úrovní. Software klade zvláštní důraz na kompatibilitu s webovými standardy a poskytuje neomezený online obsah v HTML 5.

Fakta

Uživatelsky přívětivý CMS se širokou škálou funkcí

Více než 1400 dostupných rozšíření pro Contao 4 a vyšší verze

Back-end v mnoha jazycích

Online demo

Dvou-faktorové ověření (od Contao 4.6)

Systémové požadavky na Contao 4.4

Webový server : Apache nebo IIS s podporou PHP a MySQL

: Apache nebo IIS s podporou PHP a MySQL Middleware : PHP 5.6.0

: PHP 5.6.0 Databáze : MySQL 5.0.3

: MySQL 5.0.3 Další doporučení: Pokud chcete využívat plnou škálu funkcí, potřebujete následující PHP rozšíření: GD, Imagick nebo Gmagick; DOM; intl; mbstring; mcrypt

Systémové požadavky na Contao 4.8

Webový server: Apache, NGINX nebo IIS s podporou PHP a MySQL

Apache, NGINX nebo IIS s podporou PHP a MySQL Middleware: minimálně PHP 7.1

minimálně PHP 7.1 Databáze: minimálně MySQL 5.5.7 s InnoDB a aktivovaný innodb_large_prefix

minimálně MySQL 5.5.7 s InnoDB a aktivovaný innodb_large_prefix Další doporučení: Pokud chcete využívat plnou škálu funkcí, potřebujete následující PHP rozšíření: GDLib, DOM, Phar.

Základní nastavení softwaru disponuje komplexní škálou funkcí, které se dají pomocí více než 1900 rozšíření flexibilně přizpůsobit individuálním potřebám. CMS systém totiž také nabízí integrovaného správce témat. Díky tomu se dá individuálně nastavit design a uspořádání web stránky přes Contao pomocí předpřipravených modulů. Majitelé web stránek mají navíc na výběr profesionální témata pro různé druhy aplikací a sektorů prostřednictvím web stránky Contao. Tato témata jsou však za poplatek.

Software je známý vysokými bezpečnostními standardy. LTS verze CMS má čtyřroční záruku. Během tohoto období jsou opravované chyby v LTS verzi a dochází v ní k bezpečnostním aktualizacím, ale nejsou k ní přidávány nové prvky. LTS verze je stabilní a doporučuje se pro aktivní web stránky.

Navíc existuje i vývojová verze, ke které se na období šesti měsíců poskytují opravy chyb a bezpečnostní aktualizace a obsahuje také nové prvky, které nejsou součástí aktuální LTS verze – budou zahrnuté do budoucí. Tato verze je vhodná pro každého, kdo chce testovat nové prvky.

Online demo a rozsáhlá dokumentace zabezpečí rychlé seznámení s tvorbou web stránek. Kompatibilita serveru je zajištěná prostřednictvím prvku Contao Check.

Tento flexibilní CMS je vhodný pro web stránky všech velikostí. Poskytuje uživatelům robustní architekturu systému, kterou lze přizpůsobit různým požadavkům na profesionální provozování web stránek pomocí rozšíření. Intranetové riešenia, e-commerce platformy, podnikové portály či mikro stránky mohou být všechny uvedené v činnost a všechny požadavky se dají splnit – dokonce i pokud jde o optimalizaci vyhledávače či webové analýzy.

Pouze víceúrovňové pracovní postupy se nedají implementovat přes Contao ve standardní konfiguraci.

Neos CMS

Vedle TYPO3 je Neos opravdovým open source podnikovým systémem managementu obsahu, se speciálním zaměřením na editory a vývojáře. Nejdůležitější je, že editoři dokážou tvořit obsah v opravdovém editoru WYSIWYG a že vývojáři dostávají nejmodernější systém s projektovanými rozšířeními, stylistickými příručkami a atomovým designem. Neos je ideální systém pro propojování obsahu se systémy třetích stran (ERP, CRM, obchody atd.).

Fakta

Open source podnikový systém managementu obsahu

Opravdový editor WYSIWYG (inline editování)

URL adresy příznivé vůči vyhledávačům

Nástroje na publikování a správu vhodné pro mobilní řešení

Projektovaná rozšíření k propojování s jinými systémy jako jsou obchody, CRM nebo ERP řešení

Systémové požadavky na Neos CMS 5.x:

Webový server : Apache, NGINX#

: Apache, NGINX# Middleware : PHP >= 7.1.0 (PHP CLI musí mít stejnou vývojářskou verzi)

: PHP >= 7.1.0 (PHP CLI musí mít stejnou vývojářskou verzi) PHP moduly: mbstring, tokenizer, pdo_mysql, imagick alebo gmagick

PHP funkce: exec(), shell_exec(), escapeshellcmd() a escapeshellarg()

Databáze : Oficiálně podporované: MySQL > 5.7.7, MariaDB > 10.2.2 a PostgreSQL > 9.4

: Oficiálně podporované: MySQL > 5.7.7, MariaDB > 10.2.2 a PostgreSQL > 9.4 Volitelné: Oracle, Microsoft SQL Server, SAP Sybase SQL Anywhere, SQLite, Drizzle

Hardware : minimálně 256 MB RAM

: minimálně 256 MB RAM Další doporučení: Jednotlivá rozšíření mohou vyžadovat dodatečný software.

“Nejlepší volba pro obsah ” není jen motto projektu Neos, ale i to, čeho chce každý den dosáhnout. Hned od začátku byl Neos navržený jako mimořádně uživatelsky přívětivý program. Je zaměřený na takzvané inline editování: opravdový WYSIWYG editor. V porovnání s jinými, tradičními systémy managementu obsahu, nemusí v tomto případě editoři vyplňovat desítky políček ve formulářích, např. nadpisy, hlavičky apod., aby získali hrubý přehled nového obsahu prostřednictvím tlačítka pro náhled. Namísto toho editují obsah přímo ve webovém rozložení pozdější stránky.

To samé platí pro rozličné formáty zobrazení, například jako na tabletu či smartphonu, nebo pro zobrazení v rámci výsledků vyhledávání přes Google. Uživatelé mohou jednoduše přepínat mezi zobrazeními, aniž by museli odejít ze stránky. takto může být obsah jednoduše a rychle optimalizovaný pro různé komunikační kanály.

Další specifickou funkcí jsou takzvané “Obsahové dimenze.” Jde tu především o to, že editoři mohou vytvořit libovolný počet verzí obsahu pro jednotlivé cílové skupiny. Obsah není dostupný pouze v několika jazycích, ale i pro různé cílové skupiny (podle pohlaví, kultury, země, regionu atd.). Marketingové kampaně také mohou být řízené cíleným způsobem. Provozování obrovských množství multistránek v systému Neos je také součástí jeho standardního repertoáru.

Nový obsah ve společnostech často prochází mezi tvorbou a zveřejněním několika procesy kontroly a schvalování. Prostřednictvím využívání uživatelských a skupinových pracovních prostorů podpořených flexibilním managementem práv se Neos s lehkostí integruje do existujících procesů.

Navzdory svému zaměření na obsah není Neos „jen“ CMS. Neos byl vyvinutý kvůli integraci a možnosti uplatňovat rozšíření. Jde o robustní CMS, se kterým je spojený stejně silný PHP rámec – Flow. Vývojáři mohou projektovat Neos takovým způsobem, jaký potřebují. Uživatelská komunita nazývá Neos “Platformou pro aplikaci obsahu.” Už z toho je jasné, že předností tohoto CMS je, kromě tvorby klasických web stránek, že uživatelé mají možnost tvořit složité projekty. Integrace se softwarem třetích stran, připojení na externí systémy (ERP, CRM atd.), e-shopové integrace a mnoho dalších věcí – všechno je dosažitelné s projektem Neos. Existující rozšíření se dají snadno nainstalovat prostřednictvím funkce Composer (např. Google Analytics, IBM Watson, Elasticsearch atd.).

Nic také nestojí v cestě samostatným rozšířením. Neos 4.0 zavedl Assets API. To umožňuje přímý přístup k externím médiím (Google Drive, Dropbox, OwnCloud, etc.). Můžete také bez námahy používat služby pro fotografie jako např. Fotolia nebo Unsplash k úpravě Vašich obrázků, aniž byste museli opustit stránku.

Možnost aplikace rozšíření v rámci projektu Neos má sotva nějaké hranice. Například cena “Neos Award 2018” byla udělená projektu, který dokáže exportovat online obsah vydavatele z Neosu na vytisknutelnou šablonu InDesign – včetně speciálních značek používaných před zveřejněním obsahu. To eliminuje potřebu zadávat a kontrolovat obsah dvakrát.

Po právě ukončené revizi uživatelského rozhraní v rámci funkce React aktuálně vývojáři pracují na integraci strojového učení nebo opětovné implementaci úložiště obsahu Neosu s CQRS a EventSourcing. Díky poslednímu uvedenému je Neos obzvlášť zajímavý pro banky, pojišťovny a orgány veřejné správy, protože dokáže ukládat revize obsahu z pozdějších změn.

Dreamweaver: Webdesignový software nástroje Creative Cloud

Při pohledu na statistiky od W3Tech vyniká jedna alternativa k systémům managementu obsahu založených na zdrojích: Mnoho majitelů webů raději buduje své stránky od základu při použití HTML editoru Dreamweaver. Tento webdesignový software, původně vyvinutý firmou Macromedia a nyní šířený prostřednictvím Adobe Systems, je dostupný uživatelům nástroje Creative Cloud (CC) jako proprietární produkt pro macOS a Windows.

Pro grafickou úpravu web stránek a obsahu dostupného na mobilních zařízeních Dreamweaver kombinuje WYSIWYG editor s vysoce výkonným šifrováním. Díky tomu jsou rozličné funkce jako např. zvýrazňování syntaxe, automatická integrace kódu, validace a náhled prohlížeče v reálném čase dostupné vývojářům. U HTML 5 a CSS software podporuje webové standardy jako PHP, Java, JavaScript, ASP či XML, a také CSS preprocesory SASS, Less a SCSS. Moderní, responzivní webdesign může být implementovaný pomocí integrovaného CSS rámce Bootstrap.

Díky široké škále funkcí a relativně vysokým nákladům na uživatelskou licenci je tento vysoce výkonný software určený primárně profesionálním uživatelům.

Porovnání nových systémů managementu kvality

Vedle velkých, dobře známých CMS byly v posledních letech vyvinuty systémy, které nejsou natolik rozšířené, ale stojí za nimi aktivní komunita uživatelů. Pro některé projekty nebo přístupy k tvorbě obsahu mohou být tyto CMS to pravé – i když nemusí být zajímavé pro většinu uživatelů. Navíc, níže představená CMS mohou nabídnout důležité funkcionality, užitečné i pro velké společnosti.

Craft

Systém managementu kvality Craft byl vyvinutý v roce 2012, stále však patří mezi úzce specializované systémy. Je tomu tak ze dvou důvodů: Prvním je, že pro nové produkty je extrémně náročné uplatnit se na vysoce konkurenčním trhu. Druhý důvod nemusí být nevýhodou: WordPress se zaměřuje na jednoduchost používání a umožňuje i úplným začátečníkům zveřejnit atraktivní blog již za pár minut, ale Craft mnohem více přitahuje profesionální vývojáře.

Zatímco se jiné CMS spoléhají na předpřipravená témata, aby bylo navrhování stránky co nejjednodušší pro začátečníky, Craft předpokládá, že profesionálové si svůj HTML a CSS kód raději napíšou sami. Díky tomu je celý systém velmi přehledně uspořádaný. Kód web stránky je tak velmi úhledný a struktura uložených souborů je stejně tak logicky uspořádaná: Namísto používání chronologicky uspořádaných souborů uživatelé Craftu definují pravidla, na základě kterých dané typy souborů patří daným adresářům.

Craft také disponuje přehledným back-endem, ve kterém se dokážou editoři obsahu velmi jasně vyznat a zveřejňovat nové články. Pro tento štíhlý CMS také byly vyvinuté samostatné výsuvné moduly, které rozšiřují jeho škálu funkcionalit. Skutečnost, že tento CMS byl vyvinutý pro profesionální vývojáře, je zohledněna v ceně: Pokud tvoříte web stránku pouze pro sebe, dostanete licenci zadarmo. Pokud však chcete vyvíjet web stránky i pro jiné uživatele, budete si muset koupit licenci.

Grav

Systémy managementu kvality jsou obecně založené na databázích. Při návštěvě web stránky se otevře přístup k odpovídajícímu záznamu v databázi. Jen pár CMS porušuje tento zvyk a obejde se bez databáze. Takové systémy ukládají veškeré důležité informace do souborů a ty se potom ukládají do odpovídající struktury adresářů. Jedním z těchto CMS bez databáze je Grav, u kterého potřebujete pouze webový server s dostatečně velkým úložným prostorem a verzi PHP minimálně 5.5.9.

Pro Grav má velkou hodnotu rychlost, ale nezapomíná ani na estetický aspekt. Na oficiální stránce najdete údaje pro instalaci (malý ZIP archiv) i individuální témata, která se dají použít k personalizaci designu. Funkčnost se dá rozšířit více než 300 zásuvnými moduly, pomocí kterých můžete například nastavit back-end pro administrativu. Pokud nechcete řešit všechny nastavení a rozšíření sami, můžete využít i skeleton: Přednastavený balíček, který obsahuje šablony web stránek.

Kirby

Flat file CMS, jako Kirby z Německa, jsou také víceméně bez databází. Z tohoto důvodu se CMS bez databáze a flat file CMS systémy uvádějí často jedním dechcem a rozdíl mezi těmito produkty není jednoznačně definován. Flat file CMS systém sestává hlavně z jednoduchých souborů. Znamená to, že na pozadí neběží žádný komplexní nebo relační databázový systém jako MySQL nebo MariaDB. Namísto toho je tento druh CMS systémů založený na struktuře složek, které obsahují jen takzvané flat files (jednoduché soubory), které neodkazují jeden na druhý. Takto mohou být integrované i jednoduché databáze.

Podobně jako u systému Grav, i u Kirby stačí, že si uživatelé na server stáhnou jen několik souborů ze startovacího balíčku (Apache 2, NGINX, LiteSpeed, Caddy). Potřebná je pouze dostupnost PHP. V podstatě není ani potřeba disponovat administrátorským rozhraním s WYSIWYG editorem. Obsah se dá jednoduše tvořit pomocí textového editoru a potom natáhnout na server do správné složky nebo použít panel Kirby – s jednoduchým a přehledným back-endem.

Pico

Další flat file systém, obzvlášť populární mezi fanoušky čistých řešení, se nazývá Pico. Tento CMS se zaměřuje na jednoduchost a rychlost – a dělá tak nejen bez databáze, ale také zcela bez pohodlného back-endu. Stránky se tvoří pomocí markdown souborů, které jsou následně roztříděné do adresářové struktury na serveru. Markdown je jednoduchý značkovací jazyk, pomocí kterého se dá formátovat text. Proto je relativně snadné napsat stránku pro systém Pico v textovém editoru a upravit ji pomocí značkovacích prvků.

Vzhledem k tomu, že tento CMS nemá back-end a proto ani odpovídající WYSIWYG editor, není vhodné odevzdat tvorbu obsahu týmu editorů. Na druhou stranu, pro vývojáře bude práce výrazně usnadněná, protože tento systém neobsahuje žádná nastavení skrytá ve složitých databázích. Všechny nastavení jsou umístěné v textových souborech. Díky tomu je tento flat file CMS velmi vhodný pro malé projekty. Pico a jeho škála funkcí se dá rozšířit o různá dostupná témata a zásuvné moduly.

Bolt

Dalším systémem v kategorii lehké váhy mezu CMS je Bolt. Vývojářský přístup spočívá v tom, že se vytvoří rychlý systém, který je velmi přehledný a nabízí jen to, co uživatelé potřebují. Neznamená to však, že s Boltem máte k dispozici jen omezeny rozsah funkcí. S potřebným know-how a za použití rozšíření se s ním dají realizovat i komplexnější online projekty.

Původní vývoj se začal v holandské marketingové společnosti, která vytvořila CMS Bolt na tvorbu web stránek pro své zákazníky. Dnes je už tento open source projekt podporovaný i z jiných stan. Bolt je však stále zaměřený na tvůrce webových stránek – na samotnou tvorbu stránek jako i na jejich dodatečnou konfiguraci. Bolt disponuje přehledným back-endem, ve kterém mohou editoři tvořit obsah. Práce s tímto CMS však není tak intuitivní a zjednodušená, jako je tomu například u WordPressu.

Očekávání a požadavky v souvislosti s CMS

Předtím, než se rozhodnete pro jeden z mnoha dostupných systémů managementu obsahu, je nezbytné definovat ci cíl Vašeho plánovaného online projektu. Odpovězte si na následující otázky:

Jaký typ obsahu plánujete nabízet?

Kdo je poskytovatelem obsahu?

Jaké jsou cílové skupiny?

Jakými zdroji disponujeme na provoz web stránky?

Je také důležité odhadnout, kolik lidí by mělo pracovat s CMS zároveň a jaké pracovní postupy se budou používat. Je CMS určený pro jediného blogera v rámci online komunity nebo má tvorbu obsahu na starost celý redakční tým či dokonce samotní návštěvníci webu?

Vaše priority v oblasti náročnosti na instalování a konfiguraci, používání, správu a funkcionality musí být u plánovaného projektu zohledněny. Zatímco pro některé je důležitá jednoduchost používání či napojení na jiné systémy, jiní se zaměřují na SEO, bezproblémový přístup k online obsahu nebo vysokou úroveň zabezpečení.

Při výběru vhodného CMS systému byste se měli ujistit, že obrovská šířka nejrůznějších funkcí odpovídá Vašim individuálním požadavkům. Protože ty se liší v závislosti na uživateli, pomůže pouze přímé porovnání. Použijte porovnávací tabulky, když chcete zjistit, které typy aplikací nejlépe vyhovují představeným řešením a který systém Vám poskytne hladký provoz.

Implementace, instalace a nastavení

První překážkou na cestě k implementaci online projektu přes CMS je instalace zvoleného softwarového řešení. Čím náročnější je systém, tím dražší je jeho instalace a údržba. Joomla! a WordPress to ulehčují pomocí průvodce instalací, což výrazně snižuje čas potřebný k instalaci. Malé webové projekty mohou být přístupné online již po několika minutách. Drupal také nabízí uživatelům štíhlý proces instalace základní verze. Mnoho funkcí však vyžaduje doplňkové moduly, které se dají nainstalovat jen mnohem komplikovaněji, pomocí FTP.

Instalace autonomního podnikového systému managementu obsahu TYPO3 je také složitá. Je primárně určený uživatelům, kteří chtějí implementovat rozsáhlé online projekty, jakými jsou např. stránky firem nebo platformy pro nakupování na internetu. Provozovatelé web stránek by měli disponovat širokými znalostmi o instalování, konfiguraci a administraci softwaru.

Všechny open source řešení v našem porovnání CMS jsou založené na programovacím jazyku PHP. Uživatelé TYPO3 by také měli být zběhlí v používání databázového jazyka SQL a skriptovacího jazyka na straně klienta JavaScript. Provozovatelé web stránek, kteří chtějí tvořit nebo personalizovat svoje vlastní šablony, musí mít znalost PHO, pokud chtějí používat programy Joomla!, WordPress, Drupal a Contao. Uživatelé programu TYPO3 se budou muset naučit používat jeho vlastní šablonový jazyk, Fluid.

Rozšiřitelnost prostřednictvím zásuvných modulů, rozšíření, modulů či ovládacích prvků (widgetů) je dostupná v každém z níže představených systémů managementu obsahu. Mnohé funkce jsou využitelné pouze prostřednictvím rozšíření. To, které prvky jsou nativní a které si vyžadují dodatečné instalace, je znázorněno v této porovnávací tabulce.

Správa uživatelů

Všechny open source řešení v našem porovnání CMS jsou založené na systému mnoha uživatelů. Tyto systémy s sebou nevyhnutelně nesou otázku: Kdo má oprávnění k jakým činnostem? To, které funkcionality CMS mají podléhat správě uživatelů, by mělo být základním výběrovým kritériem, když je stránka dostupná vícero uživatelům v tom stejném čase. Následující tabulka ukazuje, že téměř všechny systémy z našeho CMS porovnání nativně podporují základní funkce v rámci správy uživatelů. Víceúrovňové pracovní postupy jsou jedinou oblastí, pro kterou potřebujete u CMS Contao rozšíření, vzhledem k tomu, že se zaměřuje primárně na středně velké společnosti.

Provoz a tvorba obsahu

Provozovatelé web stránek se u tvorby a zveřejňování obsahu spoléhají na CMS systémy. Dobrý CMS systém nabízí funkcionality, které umožňují uživatelům tvořit a spravovat obsah web stránek i bez programátorských schopností. Hlavní kritéria při volbě CMS jsou: intuitivní WYSIWYG editor s funkcí náhledu a kontroly pravopisu, schopnost importu pro netextové prvky jako jsou např. videa, interaktivní animace typu flash nebo zvukový obsah a také funkce fulltextového vyhledávání.

S cílem zabezpečit návštěvníkům web stránky navigaci na relevantní obsah by měl CMS disponovat i dostupným systémem označování, pomocí kterého může být obsah uspořádaný podle smysluplných klíčových slov.

Pokud je hlavním účelem CMS zveřejňování informací, měl by podporovat blogovací funkcionality, které umožňují propagaci nového obsahu prostřednictvím webových kanálů a poskytují dostupné možnosti pro zpětnou vazbu čtenářů, jakými jsou např. knihy návštěv nebo možnosti pro komentování. Uživatelé, kteří chtějí implementovat mezinárodní projekty, by se měli ujistit, že se dá obsah zveřejňovat v několika jazykových verzích.

Optimalizace vyhledávání (SEO) a responzivní design

Vysoce kvalitní obsah je klíčem k úspěšné web stránce. Provozovatelé web stránek, kteří chtějí dobýt první příčky v žebříčcích vyhledávačů, musí také vyhovět určitým technickým požadavkům. Ty souvisí s URL strukturou online projektu, designem metadat a orientací zobrazení na mobilních zařízeních.

Všechny open source řešení v tomto CMS porovnaní nabízí uživatelům možnost přepsat parametrizované URL adresy do ‘mluvícího’ schématu URL , který dokáží interpretovat jak lidé, tak i vyhledávače. Ne každý CMS podporuje tuto funkci nativně, bez rozšíření.

Významný vliv na pořadí ve vyhledávačích mají metadata, například název a popis web stránky. Ty se zobrazují uživatelům spolu s URL jako úryvek ve výsledcích vyhledávání a slouží jako teasery, povzbuzující uživatele ke kliknutí. Všechny představené open source systémy nabízejí uživatelům možnost manuálně si vytvořit jednotlivá metadata pro podstránky online projektů.

Rostoucí počet mobilních zobrazení změnil požadavky uživatelů na internetové prezentace. Provozovatelé, kteří mají zobrazení zaměřené výhradně na počítačové zobrazení, ztrácejí potenciální návštěvníky a klesají jejich pozice ve vyhledávačích. U nových online projektů by mělo být prioritou kvalitní zobrazování na mobilních zařízeních. CMS systémy v podstatě působí proti uživatelům tím, že striktně oddělují obsah od prezentace. U všech představených řešeních se dají nalézt šablony, které automaticky přizpůsobují velikost zobrazení různým zařízením uživatelů v rámci responzivního designu. Dejte si však pozor: ne všechny jsou dostupné zdarma.

Bezpečnost a služby

Služby a podpora jsou rozhodující faktory při výběru CMS. Zvlášť malé a střední podniky si nemohou dovolit zaplatit za služby profesionálních agentur při tvorbě koncepce, implementace a provozu webu.

Pro bezpečný provoz je důležité, zda open source CMS disponuje potřenými daty a zdroji ve formě témat, zásuvných modulů a pravidelných aktualizací. V našem porovnání CMS se zaměřujeme výhradně na systémy, které mají širokou základnu uživatelů a vývojářů a poskytují uživatelům všechny potřebné informace na bezpečné nasazení webu ve formě detailní projektové dokumentace. Všechny projekty nabízejí zveřejněné plány vydávání verzí, pravidelné aktualizace softwaru a transparentní bezpečnostní protokoly.

Studie od německého federálního bezpečnostního úřadu z roku 2013 potvrdila, že open source software může být ve skutečnosti z hlediska bezpečnosti konkurenceschopný vůči drahým proprietárním programům. Studie se mimo jiné týkala systémů jako Joomla!, TYPO3, WordPress a Drupal. CMS Contao byl jediný, který nebyl zahrnut do této studie. Závěry auditorů: Ve všech zkoumaných open source řešeních byla implementace bezpečnostních procesů na nejvyšší úrovni, v některých případech dokonce lepší než u komerčních produktů vyvíjených v podmínkách časového tlaku. Jejich použití u profesionálního provozu webu je vysoce doporučené.

Závěr

Naše porovnání CMS ukazuje, že každé představené řešení si zakládá na uvedených cílech softwarového vývoje, které mají rozhodující vliv na zaměření projektu. Hledání perfektního systému managementu obsahu, který stejně dobře plní všechny požadavky na provoz web stránky, je marná práce. Naše závěry neurčují jasného vítěze – namísto toho poukazují na výhody a nevýhody a slabé stránky různých systémů ve vztahu k jednotlivým projektům a jejich specifickým požadavkům.

Zatímco WordPress se zaměřuje převážně na blogery a má-li sloužit jako CMS, potřebuje rozšíření, systém jako TYPO3 nabízí rozsáhlé spektrum funkcí u základní instalace – u malých online projektů je to však zřídka potřeba.

Modulární CMS Drupal začínal jako komunitní projekt, ale dnešním uživatelům nabízí širokou škálu funkcí na úrovni webu 2.0. Pokud je však nepotřebujete, potom byste si měli vybrat jiný CMS – například Joomla!. Tento systém také nabízí uživatelům na výběr mnoho rozšíření, která ho dokáží přizpůsobit konkrétním okolnostem.

Když je Vašim cílem uživatelsky přívětivý provoz a neomezený přístup k online obsahu, je dobrým řešením Contao. Protože jde o nejmenší ze zde představených projektů, uživatelé se budou muset smířit s tím, že i jeho komunita uživatelů je nejmenší. V porovnání s jinými projekty nenabízí mnoho rozšíření a uživatelé dostanou na výběr jen z úzké nabídky profesionálních témat.