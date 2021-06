Populární hra Jetpack Joyride míří do předplatného Apple Arcade

Kalifornský gigant Apple věnoval své službě Arcade, která v sobě sdružuje přes 150 herních titulů za 139 korun měsíčně, poměrně velkou pozornost. Ačkoli se zpočátku mohlo zdát, že služba má velkou budoucnost, v poslední době trochu stagnuje. Apple se ji nicméně nechystá hodit přes palubu, o čemž vypovídá zařazení nového titulu do nabídky.

Tím je legendární hra Jetpack Joyride, za kterou stojí vývojářské studio Halfbrick a která spatřila světlo světa už v roce 2011. Hra spadá do žánru endless runner, ve kterém máte za úkol unikat z laboratoře za pomoci raketového batohu tak dlouho, jak jen budete moci. I když se nejedná o nejnovější počin, jeho kvalitám se často neblíží ani většina modernějších titulů.

Apple se snaží do své služby Arcade přidávat nejen nové tituly, ale také ty starší, které dostatečně prověřil čas. Jetpack Joyride doplní klasiky Fruit Ninja a Cut the Rope, které se do Apple Arcade dostaly zkraje letošního roku. Prozatím není jasné, kdy přesně se Jetpack Joyride ve službě objeví, nicméně se očekává, že se tak stane brzy.