Plánujete koupi nového televizoru? Získejte k němu i Galaxy S21 jako bonus

Pokud si do 11. dubna (nebo do vyprodání zásob) předobjednáte televizor z letošních modelových řad Neo QLED 4K TV, získáte mobilní telefon Galaxy S21 5G jako bonus. Nabídka platí pro 4K modely QN95A, QN91A, QN90A a QN85A zakoupené skrze e-shop www.samsung.cz. Zde si také pomocí kamery vašeho telefonu můžete vyzkoušet prostřednictvím rozšířené reality to, jak bude nový televizor vypadat u vás doma (příklad). Bonusový telefon Galaxy S21 5G je šedé barvy, s vnitřní pamětí 8+128 GB a jeho doporučená maloobchodní cena je 22 490 Kč.

Čím nové Neo QLED TV vynikají?

Letošní modelové řady televizorů Neo QLED jsou vybaveny novým světelným zdrojem Quantum Mini LED, která dostává technologii QLED na novou úroveň. O precizní práci obrazovky se stará technologie Quantum Matrix a výkonný obrazový procesor Neo Quantum Processor optimalizovaný přímo pro modely Neo QLED. Diody Quantum Mini LED dosahují jen 1/40 výšky běžné LED diody. Místo obvyklé technologie, kdy se světlo rozptyluje čočkou a každá dioda je připevněná samostatně, využívá systém Quantum Mini LED tenoučkých mikrovrstev pro větší počet diod současně.

Technologie Quantum Matrix pak umožňuje jejich samostatné precizní ovládání, takže nedochází k přezáření a obraz zcela odpovídá záměru filmových tvůrců. Technologie Neo QLED umožňuje ovládat jas v 12bitové hloubce v 4096 krocích, čímž se rozšiřuje oblast mezi nejtmavším a nejsvětlejším bodem a sledování obrazu v HDR kvalitě je opravdovým zážitkem.

Další skvělou součástí celého systému je výkonný obrazový procesor Neo Quantum Processor s výjimečnými schopnostmi upscalingu neboli převodu obrazu do vyššího rozlišení. Procesor využívá 16 odlišných neuronových sítí s umělou inteligencí, vesměs specializovaných na upscaling a hluboké strojové učení, a bez ohledu na kvalitu zdroje tak dokáže obraz konvertovat do rozlišení 4K, případně 8K u nejvyšších modelových řad. Doporučená maloobchodní cena televizorů začíná od 47 990 Kč.