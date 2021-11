Pixel 6 má pomalou čtečku otisků prstů. Podle Googlu to není vada, ale funkce

Smartphony Google Pixel 6 a 6 Pro jsou na papíře velmi dobře vybavená zařízení, ovšem jejich první majitelé začínají narážet na menší či větší chyby, kterých se Google při návrhu a výrobě dopustil. Některé nedostatky budou vyřešené softwarovými aktualizacemi, na jiné si ale uživatelé budou muset zvyknout.

Do druhé kategorie nedostatků například spadá pomalá čtečka otisků prstů, na kterou si stěžují nejen majitelé telefonů, ale i většina recenzentů. Pokud jste však očekávali, že Google tuto nepříjemnost opraví softwarovou aktualizací, musíme vás zklamat. Google naopak chování čtečky omlouvá tím, že nový senzor nejen vyžaduje přímější kontakt prstu se senzorem, ale také využívá vylepšené bezpečnostní algoritmy, které mohou zpracovávat data o něco déle.

We're sorry for the hassle. The Pixel 6 fingerprint sensor utilizes enhanced security algorithms. In some instances, these added protections can take longer to verify or require more direct contact with the sensor. Try troubleshooting steps: https://t.co/uTbifE5Uyo. Thanks. ^Levi

— Made By Google (@madebygoogle) November 6, 2021