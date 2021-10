Pixel 6 a 6 Pro oficiálně: návrat mezi elitu poháněný vlastním čipsetem

Smartphony Google Pixel nikdy nebyly mainstreamovou záležitostí. Google s nimi necílil na široké publikum, ale chtěl poskytnout fanouškům systému Android maximální souznění softwaru, hardwaru a umělé inteligence, podobně jako tak činí Apple se svými iPhony. Letošní generace na to jde podobně, avšak netají se tím, že by si chtěla ukousnout i trochu z toho mainstreamu.

Google Pixel 6 a 6 Pro: neobvyklý fotomodul zaujme

Nové Pixely umí zaujmout designem, což v dnešní době není vůbec jednoduché. Zepředu vypadají všechny dnešní telefony stejně, takže pokud se chcete odlišit, musíte vymyslet originální záda. A to se Googlu bezezbytku podařilo. U obou telefonů se přes záda táhne vystouplý horizontální pruh v černé barvě, do kterého jsou umístěny čočky fotoaparátů.

Takto řešený fotomodul má oproti konkurenci nezanedbatelnou výhodu v tom, že se telefon ležící na stole nijak nekymácí. Kromě toho tento pruh tvoří předěl mezi horní a spodní částí telefonu, které se barevně vzájemně liší, byť ta horní je výrazně menší než spodní. Na zádech také poprvé nevidíme čtečku otisků prstů, Google ji po vzoru konkurence přesunul přímo do displeje.

Menší Pixel 6 disponuje 6,4“ zobrazovačem s Full HD+ rozlišením a obnovovací frekvencí 90 Hz, větší Pixel 6 Pro pak má 6,7“ displej s Quad HD rozlišením a obnovovací frekvencí 120 Hz. Displej Pixelu 6 Pro je po stranách mírně zakřivený a je obalený výrazně tenčími rámečky. Navíc v případě Pixelu 6 Pro hovoříme o LPTO panelu, který dokáže obnovovací frekvenci měnit dynamicky podle potřeby mezi 10 až 120 Hz, což by se mělo pozitivně projevit na výdrži. V obou případech se jedná o AMOLED panel s podporou HDR10+ obsahu. O ochranu displeje se v obou případech stará odolné sklo Gorilla Glass Victus, odolnost vůči vodě a prachu je pak ohodnocena krytím IP68.

Poprvé s periskopickým teleobjektivem

Kromě velikosti od sebe nové Pixely rozeznáte také podle počtu čoček fotoaparátu. Menší Pixel je vybaven:

základním 50Mpx snímačem s optickou stabilizací a světelností f/1.85

12Mpx širokoúhlou kamerou s úhlem záběru 114° a světelností objektivu f/2.2

Pixel 6 Pro navíc ještě přihazuje periskopický teleobjektiv s rozlišením 48 megapixelů a 4násobným optickým přiblížením (až 20násobným Super Res zoomem).

Google slibuje působivé fotografie a video, a to nejen díky novým fotočipům, ale i díky dedikovanému obrazovému procesoru, který je součástí čipu Google Tensor. Hlavní fotoaparát má zachytit až o 150 procent více světla než u Pixelu 5, širokoúhlá kamerka zase dokáže snímat prostředí ve větším úhlu.

Google se chlubí bleskurychlým ostřením na rychle se pohybující objekty a realistickými portréty, u nichž nové Pixely zohlední i drobné nuance v odstínech pleti. A pokud se vám náhodou nepodaří vyfotit ostrý obličej, nová funkce Face Unblur jej dodatečně doostří. Novinkou je také funkce Magic Eraser, která dokáže z fotografií odstranit nežádoucí osoby či předměty.

Oba telefony se liší selfie kamerkou – menší Pixel 6 má v průstřelu displeje 8Mpx snímač, větší Pixel 6 Pro disponuje 11,1Mpx fotoaparátem.

Google Tensor vládne všem

O tom, že to Google myslí se svými smartphony vážně, svědčí i nasazení vlastního čipsetu Tensor. Po letech tak nový Pixel nepohání žádný Snapdragon od Qualcommu, ale vlastní 5nm čipset, který vznikl ve spolupráci s korejským Samsungem. Google slibuje vysoký výkon (oproti Pixelu 5 až o 80 procent vyšší procesorový a o 370 procent vyšší grafický výkon), nízkou spotřebu a díky bezpečnostnímu čipu Titan M2 i vysokou míru zabezpečení.

Čipset disponuje osmijádrovým procesorem, oproti konkurenci však vůbec poprvé využívá dvou ultravýkonných jader ARM-Cortex-X1 s taktem 2,8 GHz. Sestavu pak doplňují dvě výkonná jádra Cortex-A76 s taktem 2,25 GHz a čtveřice efektivních jader Cortex-A55 s taktem 1,8 GHz. O grafické operace se stará čip Mali-G78.

Chybět nemá ani pokročilá podpora umělé inteligence, která najde využití na spoustě míst, například při zpracování fotografií a videa nebo v instantním překládání mezi jazyky přímo v prostředí fotoaparátu bez nutnosti připojení k síti; vše bude probíhat přímo na zařízení. Součástí čipsetu je plnohodnotná bezdrátová konektivita – 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5 a NFC.

Kabelem i bezdrátově

Čipset je svázán s 8 GB v případě Pixelu 6, a 12 GB RAM u Pixelu 6 Pro, vnitřní úložiště bude nabízeno ve variantách 128, 256 GB a 512 GB (pouze Pixel 6 Pro). Úložiště je bohužel konečné, podpora paměťových karet chybí, stejně tak na telefonu nenajdete sluchátkový jack. Jediným fyzickým portem je USB-C sloužící primárně k dobíjení baterie; menší Pixel 6 dostal do vínku akumulátor s kapacitou 4614 mAh, větší model 5003mAh baterii. Je podporováno nabíjení výkonem až 30 Wattů, s nímž lze dosáhnout poloviny kapacity za 30 minut, nabíječku si však musíte obstarat vlastní.

Druhou možností je pak využití bezdrátového nabíjení, podporováno je i reverzní bezdrátové nabíjení. Google společně s novými Pixely představil vlastní nabíjecí stanici Pixel Stand druhé generace, která v případě některých Pixelů zvládá dobíjení výkonem až 23 Wattů, ostatní zařízení pak dobíjí výkonem 15 Wattů (3 W pro sluchátka Pixel Buds). Nabíječka obsahuje aktivní chlazení a při jejím použití se telefon přepne do některého ze speciálních módů – fotorámeček, Google Assistant, Alarm, ovladač chytré domácnosti apod.

Operačním systémem je pochopitelně nový Android 12 s několika funkcemi ušitými na míru přímo smartphonům Pixel. Jednou z těchto funkcí je například Live Space, která přidává do widgetu At Glance podporu zobrazení palubních lístků do letadel. Těšit se také můžete na bleskurychlý přechod na Pixel z jiného telefonu, a to díky funkci Quick Switch. Google navíc poskytne novým Pixelům nečekaně dlouhou softwarovou podporu, garantovány jsou 4 roky nových systémů a 5 let bezpečnostních aktualizací.

Cena a dostupnost

Nové Pixely mají opravdu velmi dobře našlápnuto stát se mainstreamovými smartphony, které budou obávanou konkurencí, bohužel tyto cíle hatí poměrně omezená dostupnost; telefony zakoupíte pouze v USA, Velké Británii, Austrálii, Kanadě, Německu, Francii, Japonsku a na Tchaj-wanu. Ceny jsou přitom nastaveny velmi příznivě: menší Pixel 6 bude v USA začínat na 599 dolarech (asi 13 100 korun bez DPH), větší Pixel 6 Pro přijde na 899 USD (asi 19 700 korun bez DPH). Bezdrátová nabíječka Pixel Stand druhé generace má cenu stanovenou na 79 USD (asi 1 700 korun bez DPH).