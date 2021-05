Philips Hue: chytré osvětlení, které oživí každou domácnost, terasu i zahradu

Chytré technologie pozvolna prostupují téměř všemi aspekty lidského života. Týká se to i domácího osvětlení, které umí v mnoha ohledech usnadnit a zpříjemnit pobyt v domácnosti, domě či ve venkovních prostorách, jako jsou zahrady, pergoly nebo příjezdové cesty. Ať už toužíte ovládat všechna světla v domácnosti jedním kliknutím nebo chcete jednoduše měnit režimy svícení bez ohledu na to, zda odpočíváte po náročném dni v práci či se díváte na svůj oblíbený film, neobejdete se bez chytrého osvětlení.

Připravili jsme pro vás proto nový redakční seriál, kde se budeme komplexně věnovat chytrému osvětlení řady Philips Hue, které patří k tomu nejlepšímu, co si můžete pořídit. Limitem možnosti využití světel je pouze vaše fantazie (a peněženka) a my vám ukážeme, že nákupem chytrých žárovek to nekončí. Naopak…

Vstupenka do světa chytrého osvětlení

Pod systémem Philips Hue se ukrývá široká nabídka různých typů osvětlení, s nimiž vybavíte celou domácnost i venkovní prostory. V nabídce naleznete základní chytré žárovky, které snadno našroubujete do jakéhokoliv lampy či lustru, vkusná interiérová i exteriérová světla i LED pásky, které ocení nejen zapálení hráči videoher.

Portfolio výrobce uzavírá celá řada příslušenství – od bridge (mozek celého systému), bez kterého se při větším počtu světel/chytrých žárovek neobejdete, přes chytrou zásuvku, dálkové ovládání, pohybové čidlo či venkovní senzory. Rozhodně je tedy z čeho vybírat.

Právě pořízení chytré žárovky je ideálním prvním krůčkem do světa inteligentního osvětlení. Chytrou žárovku jednoduše našroubujete do většiny svítidel, spárujete s mobilní aplikací Hue a okamžitě ji můžete začít používat. Žárovku můžete zakoupit samostatně, nebo v kombinaci s praktickým bezdrátovým vypínačem (Hue Dimmer Switch), který světlo umí nejen vypínat a zapínat, ale také regulovat jeho intenzitu či barvu – některé žárovky nabízejí víceúrovňové bílé světlo, jiné umějí hrát všemi barvami.

Světelné pásky: ve jménu praktičnosti i dekorace

Interiérové osvětlení můžete oživit instalací chytrých světelných pásků, které lze podle potřeby tvarovat, krátit a prodlužovat, abyste je mohli pohodlně přizpůsobit jakémukoliv prostoru v domě, ať už se jedná o kuchyňskou linku či schodiště. Světelné pásky jsou k dispozici v několika provedeních – interiérové, exteriérové a tzv. Gradient, který umožňuje synchronizaci světel s dějem na obrazovce TV. Pásky skvěle poslouží pro dekorační i funkční účely, neboť se mohou pochlubit vysokým světelným výkonem až 1600 lumenů.

Bodová světla do domácnosti i na zahradu

Systém Philips Hue nabízejí kromě funkcí spojených s chytrým osvětlením také elegantní design, takže skvelě doplní jakýkoliv interiérový prostor, ať už dáváte přednost moderně vyhlížejícím stolním svítidlům, nebo nenápadným zapuštěným bodovkám. A věřte mi, že vím, o čem mluvím. Když jsem do své domácnosti nainstalovat „bodovky“ s logem Philips Hue, které nahradily obyčejná světla, která v domě zanechal developer, místnosti nádherně prokoukly.

A není třeba se omezovat pouze na interiér. Philips Hue je k dostání také ve formě venkovního osvětlení, které lze umístit například na stěnu či upevnit do země jako stojan nebo sloupek, třeba pro osvětlení příjezdové cesty či terasy.

Díky tomu, že se jedná o chytrá světla, můžete je snadno integrovat do ekosystému vaší chytré domácnosti, případně si vytvořit nejrůznější automatizace. Pokud například přijíždíte z práce a venku je šero, automaticky dojde k rozsvícení světel na příjezdové cestě. Možnosti využití jsou v tomto případě prakticky neomezené.

Integrace do chytré domácnosti

Řada produktů Philips Hue spolupracuje s širokým spektrem dalších platforem, asistentů a chytrých zařízení, čímž vhodně dotváří ekosystém komplexně fungující chytré domácnosti. Snadno je integrujete do HomeKitu od Applu, Google Home, Alexy, ale třeba i Home Assistanta.

Chytrá světla Philips Hue můžete ovládat více způsoby. V případě, že nemáte bridge, je nejsnazší cestou připojení přes Bluetooth, s nímž můžete v jedné místnosti pohodlně ovládat libovolnou žárovku Philips Hue. Žárovky můžete ovládat přímo v mobilní aplikaci Hue Bluetooth, která umožňuje ovládat až deset různých světel.

Personalized smart lighting throughout your day

Watch this video on YouTube

Chcete-li mít pod kontrolou osvětlení v celé domácnosti a využít chytrá světla na maximum, rozhodně se neobejdete bez již zmíněného Hue Bridge, se kterým snadno vytvoříte síť propojených zařízení skrze bezdrátovou komunikační technologii Zigbee. S jedním bridgem lze propojit až 50 světel Philips Hue.

Hue Bridge lze chápat jako centrálu veškerého inteligentního osvětlení, které máte doma. Právě zde se uchovávají uživatelská nastavení, která můžete pohodlně měnit a ovládat prostřednictvím doprovodné mobilní aplikace Philips Hue. V případě, že to s chytrým osvětlením myslíte vážně, rozhodně doporučujeme sáhnout po bridge, se kterým získáte možnost vzdáleně ovládat vaše světla v domácnosti. I zde se nabízí možnost vytvoření nejrůznějších automatizací – například pravidelného rozsvěcení světel v případě, že nejste doma, což by mohlo odradit případné zloděje.

Naopak pokud doma chcete mít jen pár chytrých světel, vystačíte si s technologií Bluetooth, nicméně v takovém případě budete moci světla ovládat pouze pokud budete v dosahu Bluetooth.

Hlasové ovládání

Chytrá světla můžete jednoduše ovládat hlasem, stačí je připojit k chytrému asistentovi. Philips Hue se domluví s Alexou od Amazonu, se Siri od Applu i hlasovým asistentem od Googlu. Hlasem můžete ovládat jednotlivá zařízení pomocí jejich názvů nebo více žárovek najednou a například tak vypnout všechna světla v domě bez nutnosti vstávat z postele či gauče.

Philips Hue potěší i hráče

Osvětlení Philips Hue plně využijete i v hráčském doupěti. Ovšem pouze za předpokladu, vlastníte-li příslušenství od Razeru, se kterým lze světla synchronizovat v mobilní aplikaci Razer Synapse 3. Chytrá světla Philips Hue můžete spárovat s LED příslušenstvím Razer Chroma, čímž dosáhnete synchronizovaného propojení světelných efektů mezi herním příslušenstvím a světly v místnosti.

Široká kompatibilita

Světla Philips Hue nabízí poměrně široké možnosti kompatibility, takže je snad integrujete do chytré domácnosti. Mezi podporované služby patří například IFTTT (If This Then That), s níž můžete vytvářet řetězce příkazů na základě činnosti jiných aplikací.

Díky tomu je možné například nastavit, aby světla Hue začala blikat modře, jakmile za okny začne pršet. Případně vás světelný signál může upozornit třeba na příchozí poštu v Gmailu. Já si například vytvořil automatizaci, která mi v obývacím pokoji několikrát problikne bodovým světlem v případě, že mi čidlo naměří vyšší hodnotu oxidu uhličitého – to je pro mě signál, abych vyvětral.

Philips Hue si rozumí také s inteligentními televizními ovladači od Logitechu, s nimiž můžete sladit světelnou atmosféru v pokoji s vaším oblíbeným filmem či fotbalovým utkáním.

Osvětlení Hue můžete dále spárovat i s aplikací Samsung SmartThings, která slouží ke správě veškerých podporovaných chytrých zařízení v domácnosti. Světelný signál vás tak může například upozornit na otevřené okno.

Chytré vypínače Friends of Hue

Úvodní článek o produktech řady Philips Hue zakončíme jedním užitečným tipem, který dříve či později bude řešit každý, kdo do chytrého osvětlení investuje.

Sestavu chytrých světel od Philipsu lze kromě standardně dodávaných ovladačů doplnit také o speciální vypínače řady Friends of Hue, kterou dnes ve svém portfoliu má většina renomovaných výrobců vypínačů (ABB, Legrand…). Jen pozor, nejsou zrovna levné, ale elegantně řeší jednu nepříjemnou vlastnost.

Pokud si koupíte jakékoliv chytré světlo, je nutné, aby bylo neustále pod napětím (tedy ve standby režimu). Pokud jej zapnete přes klasický vypínač, tento stav bude splněn a následně jej můžete bez problémů ovládat z mobilního telefonu nebo skrze bezdrátový ovladač Philips Hue. Jakmile ale světlo „natvrdo“ vypnete obyčejným vypínačem na zdi, odstřihnete jej od napájení.

Smarter Home application – Friends of Hue smart switch

Watch this video on YouTube

Ideální stav by tedy byl takový, aby i po „vypnutí“ skrze vypínač na zdi světlo neustále bylo pod napětím. A právě to řeší vypínače řady Friends of Hue, které se navenek tváří jako klasické „hloupé“, ale v reálu fungují spíše jako přepínač, nikoliv vypínač v pravém slova smyslu.

Vypínače řady Friends of Hue jsou bezdrátové a nepotřebují žádné napájení či baterii. Fungují na technologii Zigbee Mesh v pásmu 2,4 GHz, která na krátké vzdálenosti umí propojit nízkoenergetická bezdrátová zařízení. Vypínače jsou programovatelné, takže kromě rozsvěcování a zhasínání světel s nimi můžete nastavovat barevné scény či podle potřeby měnit intenzitu osvětlení pokoje.

Philips Hue Wall Switch

V průběhu léta by se na český trh měl dostat také nový modul Philips Hue Wall Switch, který lze umístit do klasického hloupého vypínače. Rozměry modulu jsou velice kompaktní – 43,3 x 38 x 10,2 mm. Oproti vypínačům řady Friends of Hue ale vyžaduje napájení, které zajišťuje klasická knoflíková baterie, se kterou Philips slibuje výdrž okolo 5 let. Cena je ale oproti Friends of Hue vypínačům poloviční.

Napájení přímo z rozvodů v krabičce by bylo příjemnější, nicméně to by se údajně negativně projevilo na celkové velikosti modulu. V praxi tedy bude nutné po několika letech obměnit baterie ve všech takto instalovaných modulech pod vypínači.

Chytré osvětlení Philips Hue nabízí celou řadu různých typů osvětlení do interiéru i exteriéru. Nespornou výhodou je jejich široká kompatibilita s chytrou domácností i pohodlné možnosti ovládání, které vám dokáží usnadnit a zpříjemnit život. Některé potenciální zájemce však může odradit vyšší pořizovací cena, kvůli které se budou poohlížet po levnějších variantách. Ty ale často postrádají pokročilé chytré funkce, které u Philips Hue najdete.

A to nemluvím o propracované a skvěle fungující mobilní aplikaci, kterou si podrobněji představíme v některém z dalších dílů našeho seriálu. Už příští týden se můžete těšit na druhý díl, ve kterém se podíváme na chytrá světla pro venkovní využití.