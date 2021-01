Pero nebude jediná věc, kterou si řada S21 vypůjčí od série Note. Na některých trzích nabíječka v balení bude

Už za dva týdny Samsung oficiálně představí novou vlajkovou řadu Galaxy S21, o které už ale nyní víme téměř vše – na internet totiž s předstihem unikly tiskové snímky, hardwarové parametry i oficiální video a reálné fotografie. Hojně se také hovoří o tom, že Samsung po vzoru Applu (a nově i Xiaomi) do balení nebude přidávat nabíjecí adaptér.

Další novinkou u řady Galaxy S21 bude podpora pro ovládací pero S Pen, které bylo doposud výsadou smartphonů Galaxy Note. Pero ale nebude jediná věc, kterou si letošní novinky od série Note vypůjčí. Tou druhou, a bohužel ne příliš pozitivní, je absence slotu na paměťovou kartu – ten má chybět u všech třech modelů. Samsung Galaxy S21 a S21+ nabídnou 256GB interní úložiště, zatímco Galaxy S21 Ultra by měl disponovat 512GB pamětí.

Vadila by vám při koupi nového telefonu chybějící nabíječka v balení? ano, rozhodně

ne, nevadila Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...

Alespoň to tvrdí leaker Roland Quandt, který se postaral o zveřejnění specifikací i tiskových snímků řady Galaxy S21 (a loni to samé udělal u série Galaxy S20). Roland dále tvrdí, že na vybraných trzích Samsung telefony bude nabízet včetně adaptéru, nicméně seznam zemí zatím neznáme. V anketě můžete hlasovat, zda pro vás absence nabíječky je problém, nebo vám to nevadí?