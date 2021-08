Pádný argument pro očkování: v hlavním městě USA za ně dostanete AirPody

Minulý a letošní rok jen máloco poznamenalo více než virus COVID-19. Jeho šíření vyústilo v celosvětovou pandemii, ze které se lidstvo stále ještě nevzpamatovalo. Jednou z cest, jak dostat pandemii pod kontrolu, je očkování. Zatímco v České republice se vláda snaží občany přesvědčit pomocí soutěže o iPhone 12 či tenisky Converse, ve Spojených státech jsou o krok dále.

Starostka hlavního města USA Washingtonu, D. C. Muriel Bowserová na to šla vcelku přímočaře – každé dítě mezi 12–17 lety, jež se nechá očkovat proti viru COVID-19, dostane zdarma sluchátka AirPods nebo dárkový poukaz v hodnotě 51 dolarů (cca 1 100 korun). Zároveň budou naočkované děti zařazeny do soutěže o studijní stipendium v hodnotě 25 000 dolarů (cca 540 000 korun) nebo iPad se sluchátky. Vše platí pochopitelně pro ty, kteří ještě na očkování nebyli a přijdou v doprovodu rodiče či zákonného zástupce.

Ačkoli data z Johns Hopkins University ukazují, že více než 70 procent obyvatel hlavního města Spojených států je již plně naočkováno, virus se i nadále šíří. Právě proto přistoupila starostka Washingtonu, D. C. k tomuto kroku. Rozdávání sluchátek zdarma ale není nic proti tomu, jak odměny za vakcinaci uchopil guvernér státu Západní Virginie Jim Justice. Ten výměnou za očkování slíbil peníze, náklaďáky, a dokonce také střelné zbraně.