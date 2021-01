Ostuda jménem Trump: o svůj účet na Twitteru přišel, přesto zkoušel štěstí na vládních účtech

Zdá se, že Donald Trump se s blokací svého účtu na Twitteru nechce smířit. Jen několik hodin poté, co byl umlčen jeho původní účet @realdonaldtrump, začal přispívat na účet @POTUS, který mu taktéž patří. Poté, co Twitter smazal i tyto příspěvky, Trump přešel na další účet @TeamTrump. Asi není žádným překvapením, jak tento pokus dopadl. Ano, účet byl také zablokován.

Zablokovaný účet má nyní i šéf digitální oblasti Trumpovy kampaně Cody Gary, takže je možné, že Trump zkoušel přispívat i z dalších účtů lidí kolem sebe.

Twitter se v těchto případech drží své politiky, která je poměrně jasná. Pokud je některý účet využit k obcházení blokace jiného účtu, může být i tento účet zablokován.

The threaded tweets from @POTUS that were almost immediately deleted have since been released as a statement to pool reporter @HansNichols pic.twitter.com/PWL1NCBqrF

— Ben Jacobs (@Bencjacobs) January 9, 2021