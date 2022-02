Oppo Find X5 Pro: v hlavní roli nejnovější Snapdragon a fotoaparáty Hasselblad

Společnost Oppo před malou chvílí představila nové smartphony řady Find X5. Jedná se o nástupce loňské modelové řady Find X3, avšak kvůli asijskému strachu z čísla 4 (nazývanému tetrafobie) se čínský výrobce rozhodl tuto číslovku přeskočit. To ale rozhodně neznamená, že řada Find X5 je pouze iterační, právě naopak. Oppo do svých novinek nainstalovalo to nejlepší, co mělo po ruce, a díky tomu se budou smartphony řady Find X5 řadit mezi nejlépe vybavené telefony letošního roku.

Oppo Find X5 Pro: keramická záda a vysoká odolnost

Po designové stránce se představené novinky oproti loňským modelům příliš neliší. Výrobce opět vsadil na netradičně vypadající modul fotoaparátu vystupující z levého horního rohu zad, ovšem letos jej ještě více ozvláštnil – namísto pravidelného čtverce se zaoblenými rohy nyní do prostoru vystupuje zaoblený pravoúhlý lichoběžník.

Změnil se i materiál zad, kdy odolné sklo nahradila ještě odolnější keramika, přičemž telefon můžete mít buď v bílé nebo černé barvě. Potěšující je, že výrobce zachoval zvýšenou odolnost vůči vniknutí vody a prachu, telefon se totiž pyšní krytím IP68. Rozměry telefonu jsou 63,7 × 73,9 × 8,5mm, hmotnost činí 218 gramů.

Zepředu telefon ničím nepřekvapí, přes značnou část plochy se rozpíná 6,7“ AMOLED displej, který se pyšní Quad HD+ rozlišením a vysokou obnovovací frekvencí, která se může adaptivně měnit mezi hodnotami 1 až 120 Hz. Panel má rovněž nabídnout přesné barvy, podporována je 10bitová barevná hloubka, pokrytý je 100% gamut DCI-P3. Jas displeje lze vybudit až do hodnoty 1 300 nitů, hráče mobilních her pak potěší obnovovací frekvence dotykové vrstvy 1 000 Hz.

Součástí displeje je i čtečka otisků prstů a otvor pro 32Mpx selfie kamerku se světelností f/2.4. Oppo v jejím případě využívá snímač Sony IMX709 s dodatečným bílým subpixelem (RGBW), díky kterému má být fotoaparát schopný zaznamenávat až o 60 procent více světla. Selfie kamerka umí přepínat mezi úhly záběru 80 a 90° podle počtu lidí před ní.

Hlavní fotoaparát na zádech tvoří celkem tři samostatné kamerky s následujícími parametry:

50Mpx snímač s optikou o světelnosti f/1.7 a pokročilou optickou stabilizací, která umí korigovat chvění ruky až do 3°

Širokoúhlá 50Mpx kamerka s clonovým číslem f/2.2 a úhlem záběru 110°

13Mpx teleobjektiv s 2× optickým (5× hybridním) zoomem a světelností f/2.4

O zpracování fotografií se stará vlastní čip MariSilicon X, který zabezpečuje redukci šumu a vylepšuje barvy; Oppo tvrdí, že díky tomuto čipu lze v režimu 4K Ultra Night Video zaznamenávat HDR video při dynamickém rozsahu 120 dB, což je čtyřikrát více než zvládal Oppo Find X3 Pro.

Fotoaparát disponuje i režimem Pro, v němž se naplno projeví spolupráce se značkou Hasselblad, která byla dosud exkluzivní pouze pro smartphony OnePlus. Díky funkci Hasselblad Natural Color Calibration se fotoaparáty mohou opřít o 13kanálový snímač barev, který nahradil 5kanálový snímač z Oppo Find X3. Kromě toho dostaly fotoaparáty OnePlus Find X3 Pro skleněnou čočku z nového materiálu, který má zlepšovat přesnost barev a snižovat chromatickou aberaci.

Výkon telefonu dodává čipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, spekulovaná edice s čipsetem MediaTek 9000 5G se (zatím) nepotvrdila. O chlazení čipsetu se stará výparníková komora, která je ve srovnání s minulou generací o 75 procent větší. Telefon bude překvapivě dostupný pouze v jedné paměťové variantě, a to s 12 GB RAM a 256GB úložištěm. Jeho kapacita je konečná, slot na paměťové karty chybí, stejně tak na jeho těle nenajdete port na sluchátka. Milovníky hlasité hudby by nicméně mohly potěšit alespoň stereoreproduktory s certifikací Dolby Atmos.

Bezdrátovou konektivitu zastupují 5G (telefon je dual SIM), Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 a NFC. Kabelové spojení se světem obstarává port USB-C sloužící především k dobíjení interní 5 000mAh baterie. Díky technologii SuperVOOC s výkonem 80 wattů ji lze dobít do 50 procent za pouhých 12 minut. K dispozici je rychlé bezdrátové nabíjení AirVOOC s výkonem 50 wattů, v jeho případě trvá úplné dobití telefonu pouhých 47 minut.

Aby nedocházelo k rychlé degradaci akumulátoru, dostal telefon sadu opatření Battery Health Engine, díky kterému má baterie přežít až 1 600 nabíjecích cyklů než její kapacita poklesne na 80 procent. Životnost telefonu má rovněž prodloužit 3D grafenová folie, která pokrývá cívku a základní desku, a pomáhá chránit od tepla displej a jeho čipy.

Operačním systémem telefonu je Android 12 zahalený do nadstavby Color OS 12.1.

Oppo Find X3: levnější bráška

Druhým představeným smartphonem dnešního dne je základní Oppo Find X5, který se od svého sourozence liší v mnoha aspektech. Rozdílný je například materiál zad; výrobce vyměnil keramiku za odolné sklo. Menší je i odolnost vůči vodě a prachu, krytí je v tomto případě pouze IP54.

Rozdílná je i velikost 160,3 × 72,6 × 8,7 mm, za což může nasazení menšího 6,55“ displeje. Opět se jedná o 120Hz AMOLED panel s plnou podporou gamutu DCI-P3, má však nižší rozlišení Full HD+. Čtečka otisků je rovněž zabudována v displeji, stejně tak v jeho horním rohu nacházíme 32Mpx selfie kameru. Není však postavená na RGBW snímači, ale na obyčejnějším čipu IMX615. Maximální úhel záběru činí jen 81°.

Modul hlavního fotoaparátu vypadá podobně jako u verze Pro, prakticky stejná je i jeho výbava. Jediným rozdílem je menší světelnost u hlavního objektivu (f/1.8) a méně efektivní optická stabilizace. Jinak zde máme opět 50Mpx klasickou kameru, 50Mpx širokoúhlou kameru a 13Mpx teleobjektiv s 2× optickým přiblížením.

Potěšující je, že i v tomto případě použil vlastní čip na zpracování obrazu MariSilicon X a ladění od značky Hasselblad, takže schopnosti fotoaparátu by měly podobné jako v případě varianty Pro.

Na pozici čipsetu Oppo nasadilo předloňský Snapdragon 888, který stále poskytuje dostatek výkonu i plnohodnotnou bezdrátovou konektivitu. Čipset je spárován s 8 GB RAM, úložiště má kapacitu 256 GB bez možnosti dodatečného rozšíření. Akumulátor v těle telefonu má kapacitu 4 800 mAh, jeho nabíjecím maximem je 80 wattů kabelem a 30 wattů bezdrátově. Podporováno je i reverzní dobíjení. Operačním systémem je Android 12 s nadstavbou Color OS 12.1.

Cena a dostupnost

Smartphone Oppo Find X5 Pro dorazí na globální trh 14. března (předobjednávky startují dnes). Cena pro evropský trh je stanovena na 1 299 eur (asi 32 500 korun s daní). Základní Oppo Find X5 bude k mání ve stejný den za cenu 999 eur (asi 25 000 korun s daní). Za 50W bezdrátovou nabíječku AirVOOC zaplatíte 79 eur (asi 2 tisíce korun s daní), dostupná bude v polovině března.

Oppo v tiskové zprávě zároveň zmiňuje, že jeho nové telefony budou mít přístup k prémiovému mezinárodnímu servisu, který lze využít v 62 zemích světa ve více než 2 500 servisních střediscích.