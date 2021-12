Oppo chystá překvapení: příští týden ukáže fotomobil s vysouvací optikou

Společnost Oppo příští týden pořádá akci Inno Day 2021, na které odhalí několik nových technologií. Loni jsme na této akci viděli konceptuální rolovací smartphone, letos se pro změnu dočkáme novinek v oblasti fotoaparátu. Alespoň to tak vypadá podle oficiální upoutávky.

Společnost Oppo je ve vývoji technologií fotoaparátu poměrně aktivní; z jejích laboratoří jsme se v minulosti dočkali spousty novinek v čele s periskopickou přibližovací kamerou nebo výsuvnými selfie kamerami z těla telefonu. Výsuvný fotoaparát dostane i příští konceptuální zařízení, byť v tomto případě na to půjde výrobce poněkud jinak.

Most pop-ups are annoying…

But not our self-developed retractable camera! 😉

Explore more in INNO WORLD on 14/12.#OPPOINNODAY2021 pic.twitter.com/33hgJSw8If

— OPPO (@oppo) December 7, 2021