OnePlus se spojuje s Oppo. Jak to bude s platformou OxygenOS?

Společnost OnePlus v minulém týdnu oznámila výraznější sblížení s firmou Oppo, byť detaily tohoto sblížení nám prozatím zůstaly utajeny. Na internet se nicméně dostaly interní materiály, které některé oblasti tohoto spojení objasňují.

Začněme nejprve u spoluzakladatele a současného ředitele OnePlus. Pete Lau se nově stal produktovým ředitelem společnosti Oppo, přičemž z tohoto křesla bude dohlížet na produktové strategie obou značek. Ty by i přes společné zázemí měly působit i nadále samostatně, takže koncový uživatel by neměl pocítit žádné změny; na trzích, kde aktuálně operují obě značky, seženete i „po sloučení“ telefony Oppo i OnePlus. Proces slučování je teprve na začátku, firma očekává, že hotovo bude na konci letošního roku.

Just received these talking points on the new relationship between Oppo and OnePlus. Might help to clear up some confusion. pic.twitter.com/mIVyjcmeKD

— Evan Blass (@evleaks) June 18, 2021