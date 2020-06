OnePlus Nord dostane selfie kameru, jakou žádný jiný model značky neměl

Už příští měsíc bude představen smartphone OnePlus Nord, který nabídne výbavu vyšší střední třídy za patrně velmi konkurenceschopnou cenu. Telefon sice dostane o něco slabší čipset a horší fotoaparát než úřadující vlajkové modely OnePlus 8 a 8 Pro, v jedné oblasti ale všechny dosavadní modely značky předčí – v selfie kameře.

OnePlus Nord: poprvé s duální selfie kamerou

V posledních třech letech měly všechny smartphony OnePlus 16Mpx selfie kamerku, která se přesouvala z výřezu displeje, přes vysouvací mechanismus až do aktuálního otvoru v levém horním rohu. Podle informací serveru AndroidCentral dostane OnePlus Nord zcela jiné řešení, a to duální kameru v konfiguraci 32 + 8 megapixelů umístěnou do otvoru v levém horním rohu. Čelní strana OnePlus Nord by tak mola připomínat například současné telefony Huawei z řady P40.

OnePlus Nord by měl jinak do výbavy dostat čipset Qualcomm Snapdragon 765G s podporou sítí 5G, 90Hz AMOLED displej, 4 300mAh baterii a v neposlední řadě velmi nízkou cenu, spekuluje se o částce 299 USD (asi 7 200 korun), na které začínal i první smartphone značky OnePlus One.