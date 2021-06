OnePlus Nord 2 zřejmě nebude čistokrevného původu. Základ hledejme u Realme

Smartphone OnePlus Nord se zřejmě dočká plnohodnotného nástupce. Po malém úkroku stranou v podobě Nord CE 5G se můžeme těšit na klasickou „dvojku“, přičemž se spekuluje, že k odhalení dojde už v příštím měsíci. Jak se nyní zdá, připravovaný OnePlus Nord 2 možná bude mít jednovaječné dvojče.

OnePlus Nord 2 nebo Realme X9 Pro?

Většina důležitých parametrů OnePlus Nord 2 unikla v minulém týdnu na internet, nyní se u čínské certifikační autority TENNA objevily fotografie a parametry chystaného smartphonu Realme X9 Pro. Zajímavé je, že oba telefony jsou na papíře prakticky stejné, dá se tedy předpokládat, že se bude jednat o jednovaječná dvojčata. To není žádné velké překvapení, obě značky společně patří pod čínský konglomerát BBK Electronics, který zřejmě chystaný telefon vyšle na vybrané trhy pod prapory různých značek. Nebylo by to poprvé, ani naposledy.

OnePlus Nord 2 (i Realme X9 Pro) má dostat do výbavy 6,55“ AMOLED displej s Full HD+ rozlišením. Do zobrazovače má být integrovaná čtečka otisků prstů, v otvoru nahoře najdeme 32Mpx selfie kameru. Hlavní fotoaparát na zádech bude trojitý, designem bude malinko připomínat fotoaparát vlajkového OnePlus 9, byť pravděpodobně bez loga Hasselblad. S OnePlus 9 bude dokonce společný 50Mpx snímač Sony IMX 776, který vlajkový model používá u širokoúhlé kamery, u Nordu 2 má plnit roli hlavního fotoaparátu. K ruce mu pak má být 16Mpx „širokáč“ a doprovodná 2Mpx kamera.

Oba telefony se budou zřejmě lišit v oblasti čipsetu; Realme X9 Pro má podle TENAA pohánět Qualcomm Snapdragon 870, zatímco u OnePlus Nord 2 se spekuluje o MediaTeku Dimensity 1200, v obou případech tak nebude chybět podpora sítí 5G. K dispozici bude i 4 500mAh akumulátor s podporou rychlého nabíjení o výkonu až 65 Wattů. Oba telefony poběží na Androidu 11, ovšem každý v jiném kabátku; zde by mohlo mít navrch OnePlus s prostředím OxygenOS.