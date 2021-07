OnePlus 10 Pro na prvních renderech vypadá úchvatně: tohle bychom si nechali líbit

Vlajkový model společnosti OnePlus s označením 9 Pro se na pultech obchodů ještě příliš neohřál a už naplno propukají spekulace, jak bude vypadat jeho nástupce. Na jakékoli střípky informací je prozatím ještě brzy, nicméně server LetsGoDigital ve spolupráci s grafickým designérem Jermainem Smitem připravil sérii renderů, které nevypadají vůbec špatně.

Přední straně by měl dominovat 6,7″ AMOLED displej s rozlišením 1440 x 3216 pixelů, obnovovací frekvencí 120 Hz a selfie fotoaparátem ukrytým pod displejem. Rovněž by měl být zahnutý, což u vlajkových modelů vídáme čím dál tím méně.

Ačkoli hrany by měly být tenké díky zakřivení jak na přední, tak na zadní straně, své místo na pravé hraně našel typický přepínač profilů.

Grafik v případě materiálu zad trochu popustil uzdu své fantazii – ostatně kožená záda nejsou ve světě chytrých telefonů příliš běžná, ale třeba u takového Realme GT sklidila velký úspěch. Zadní straně nicméně dominuje kruhový modul fotoaparátu, pochopitelně s puncem Hasselblad. Na rozdíl od současného trendu se Jermaine Smit domnívá, že méně je někdy více.

Modul fotoaparátu totiž osadil pouze dvěma snímači, konkrétně 1″ hlavním fotoaparátem s rozlišením 108 Mpx a širokoúhlým snímačem se stejnými parametry. Dvojici by měl doplnit xenonový blesk, který jsme u chytrých telefonů už nějaký ten pátek neviděli. Uvnitř by se měly rovněž nacházet bionické čočky, které se mají postarat o rychlejší a přesnější ostření.

Operačním systémem by měl být pochopitelně Android 12 s novou kombinovanou nadstavbou Oppo a OnePlus. Ostatní vnitřní výbava by měla nabídnout to nejlepší – Qualcomm Snapdragon 888 5G, 8/12 GB RAM, 128/256 GB vnitřní paměti, voděodolnost podle standardu IP68 a 4500mAh baterii s podporou 65W rychlého nabíjení.

Ačkoli se nám jak rendery, tak specifikace telefonu poměrně dost zamlouvají, je potřeba se vrátit nohama pevně na zem. Pokud by OnePlus vytvořilo smartphone podle těchto specifikací, vystřelila by výsledná cena zařízení minimálně k hranici 50 tisíc korun, což by cílovou skupinu OnePlus 10 Pro limitovalo na horních deset tisíc. Bude nicméně zajímavé sledovat, jak se OnePlus popasuje s nároky fanoušků a jak moc se výsledný produkt bude od těchto prvních renderů lišit.