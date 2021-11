Ohebný Google Pixel prozradil svou fotovýbavu. Nadšením skákat nebudete

Google už pár let vyrábí telefony s přídomkem Pixel, které sklízí kladné ohlasy především pro své fotografické schopnosti. Podle uniklých informací se Google údajně chystá na výrobu ohebného Pixelu, a tak nejen potenciální uživatele zajímá, jak na tom budou jeho fotoaparáty. „Skládačky“ se totiž žádnými zázračnými fotografickými výsledky pyšnit nemohou.

Kdo by očekával fotoaparát, který bude bořit hranice, bude hořce zklamán. Podle serveru 9to5Google dostane spekulovaný ohebný Pixel stejnou fotografickou výbavu jako starší model Google Pixel 5. Konkrétně se jedná o senzor Sony IMX363 s rozlišením 12,2 Mpx, který pravděpodobně doplní širokoúhlý snímač Sony IMX386. Nad displeji by se měla nacházet dvojice senzorů IMX355 pro selfie kamery, které by se měly pyšnit rozlišením 8 Mpx, přičemž jedna má být umístěna uvnitř zařízení, zatímco ta druhá na jeho vnější straně nad menším displejem.

Ohebný Google Pixel dorazí pravděpodobně během příštího roku

Všechny informace se serveru 9to5Google podařilo získat z detailního rozboru APK souboru aplikace Fotoaparát, včetně toho, že chystaný smartphone změnil své kódové označení z Passport na Pipit. Google Pixel by podle odhadů měl dorazit někdy v průběhu příštího roku.