Ohebná Motorola RAZR na nových snímcích. Vylepšené foťáky i čtečka otisků

Lenovo se chystá 9. září předvést druhou generaci svého ohebného smartphonu Motorola RAZR z loňského roku. Chystaná novinka ponese název Motorola RAZR 5G, avšak podpora nejnovějších mobilních sítí nebude jedinou novinkou. Ty další odhalují následující rendery pocházející od amerického operátora AT&T.

Motorola RAZR 5G: přemístěná čtečka otisků a nové fotoaparáty

Chystaná novinka v sobě svého předchůdce nezapře, designově bude stále ctít odkaz patnáct let starého legendárního véčka. Na svém místě zůstane typická bradička, ovšem u tohoto modelu bude ochuzena o čtečku otisků prstů; tu výrobce tentokráte ukryje do loga Moto na zadní straně telefonu. Designově tak bude telefon v zavřeném stavu čistší, ovšem k jeho odemknutí jej bude nutné zvednout ze stolu.

Motorola RAZR 5G také dostane zbrusu nové fotoaparáty. Ten hlavní bude opět pouze jeden, tentokráte však s rozlišením 48 megapixelů. Umístěn bude na zádech v sousedství vnějšího informačního displeje. Vnitřní fotoaparát bude umístěn do výřezu v ohebném displeji a jeho rozlišení naroste na 20 megapixelů. Narůst by měla i samotná úhlopříčka vnitřního zobrazovače, a to z 6,2 na 6,7“.

Uvnitř Motoroly RAZR 5G bude tikat čipset Qualcomm Snapdragon 765G ve spolupráci s 8 GB RAM. Pro ukládání dat poslouží velkorysé úložiště s kapacitou 256 GB, méně štědrá ale bude kapacita akumulátoru, která bude činit pouze 2 633 mAh. O dobíjení se podle informací z certifikace TUV Rheinland postará 18W adaptér.