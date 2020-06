Ohebná Motorola RAZR 2 se odkládá. Letos ji nečekejte

Novodobá Motorola RAZR z konce loňského roku měla být vážným ukazatelem toho, že značka Motorola ještě neřekla v mobilním světě své poslední slovo. Bohužel tento pokus nevyšel tak úplně podle představ, telefon trpěl několika konstrukčními neduhy, které by snad měla odstranit připravovaná druhá generace. S ní se původně počítalo již v září letošního roku, ale…

We hearing that the Motorola Razr 2 is delayed a quarter due to COVID-19. Not likely available until 2021.

— Ross Young (@DSCCRoss) June 18, 2020