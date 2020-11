Odpověď na iPhone 12 mini? Sony údajně chystá novou Xperii Compact

Zatímco ruce a kapsy lidí se horizontu několika posledních let příliš nezvětšily, smartphony rostou s každou novou generací. Jejich výrobci zkrátka vyhodnotili, že velké telefony se prodávají více než ty malé, a na kompakty zanevřeli úplně. Výjimku před nedávnem učinil iPhone 12 mini, který je jediný vlajkový telefon ve své velikostní kategorii, čímž možná vybudí konkurenci k akci.

Chystá Sony novou kompaktní Xperii?

V minulosti byla populární série smartphonů Sony Xperia Compact, poslední model Xperia XZ2 Compact je však již více než dva roky starý. Podle japonských zdrojů bychom se údajně mohli dočkat vzkříšení této série už v příštím roce, první vlaštovkou by měl být smartphone s 5,5“ displejem.

Telefon by měl údajně běžet pod taktovkou dosud nepředstavený čipset Qualcomm Snapdragon 775 s podporou sítí 5G. Nemělo by se tak jednat o čistokrevný vlajkový model, avšak jeho výkon by měl dostačovat na drtivou většinu činností. Volba slabšího čipsetu by se také mohla pozitivně odrazit na ceně. Nechme se překvapit tím, co si na nás Sony v příštím roce nachystá, a doufáme, že uvidíme nové kompaktní telefony i od ostatních značek.