Odemykání aut iPhonem i hodinkami: nejen pro Apple by tohle mohl být zlatý důl

Apple na letošní vývojářské konferenci WWDC oznámil novinku, kterou sice na telefonu s operačním systémem Android už nějaký ten pátek můžete používat, ale majitelé iPhonů se dočkali až letos. O co přesně jde? Chytré hodinky Apple Watch a iPhony budou podporovat odemykání automobilů. Nejdříve jablečný gigant začal spolupracovat s automobilkou BMW, ale později se dostane i na další výrobce.

Dobrý byznys nejen pro Apple?

Na tento krok Applu se už nějaký ten rok čekalo, nicméně ten nejspíše vyčkával na vhodnou chvíli, nebo si až s odstupem času uvědomil, jak obrovská příležitost to může být. Do jisté míry mohl zabrat i nějaký tlak od automobilek, protože v tomto případě by se mohlo jednat o dobrý byznys nejen pro Apple, ale právě také pro automobilky.

Automobilky ve většině případů mají tuto technologii za příplatek. Ba co víc, jedná se pouze o zakoupení licence na několik měsíců. V případě Audi e-tron jde o příplatek 4 700 Kč, za který máte licenci na 24 měsíců, a poté si za tuto službu musíte opět zaplatit.

Apple má obrovskou sílu, a tak by asi nebylo velké překvapení, kdyby se vedení americké společnosti domluvilo s automobilkami a vzalo si z těchto poplatků nějaký podíl. Proč by na to však automobilky měly přistoupit? Důvod je jednoduchý, velkému množství zákazníků nemají automobilky co účtovat, protože až do letošního roku Apple tuto službu ignoroval. A že těch zákazníků je hodně…

Podle stránky gs.statcounter.com 28,84 procenta všech telefonů v Evropě běží na systému iOS. V USA je to dokonce 58,54 %. Nesmíme zapomenout, že tato funkce ani zdaleka není dostupná pro každý telefon s operačním systém Android. Neznamená to tedy, že zbývající procenta automaticky tuto službu umožňují. Apple tak bude mít výhodu, protože právě dlouhá podpora různých funkcí je něčím, co Apple umí. Konkrétně vaše BMW jde odemknout iPhonem Xr a iPhonem Xs (nebo novějším) a hodinkami Apple Watch Series 5.

Když nemáte zákazníky, nemáte nic

Jak už jste zjistili, Apple automobilkám přivede nemalé množství zákazníků, kteří dříve digitální klíč (jak tuhle technologii oficiálně BMW nazývá) nemohli využívat. Nyní se však karta obrací a já osobně si myslím, že to může být dobrý byznys nejen pro automobilky, ale také pro Apple. Co dobrý, doslova kolosální!

Už dávno jsem ztratil iluze, že společnosti jako Apple dělají vše jen pro dobro uživatelů. Život je jeden velký obchod a ve finále na tom není nic špatného. Každý si dnes potřebuje vydělat nějaké peníze, a pokud k tomu využívá zákonné prostředky, nevidím na tom nic špatného. A právě touto cestou by Apple mohl jít.

Obrovské množství potencionálních zákazníků

Podle dostupných údajů v roce 2019 žilo v USA 328,2 milionu obyvatel. Web statista pak uvádí, že v roce 2018 rovných 43 procent domácností v USA zvládlo za rok vydělat minimálně 75 tisíc dolarů, a 30,5 procenta domácností pak ročně vydělá minimálně sto tisíc dolarů, což je při aktuálním kurzu 2,3 milionu korun.

I kdyby Apple díky své nové funkci zvládl automobilkám potenciálně přivést 30 procent zákazníků z 30,5 procent nejbohatší rodin v USA, kteří si pravidelně službu aktivují, tak se bavíme o 29,7 milionech zákazníků. Nemluvím teď jen o BMW. Ne každý si koupí auto zrovna od této automobilky. Apple však oznámil, že spolupráce se bude týkat i dalších automobilek. A vy možná už začínáte tušit, kam jsem titulkem tohoto článku mířil.

Nejsem IT člověk a netuším, co všechno se musí udělat, aby iPhone mohl odemykat auto. Něco mi však říká, že to nebude zase tak velká dřina. I kdyby ano, vidina toho, že vám každý rok na účet může přistát pořádná suma peněz, je více než slušná motivace.

Podívejme se na celou situaci ještě z jiné stránky. BMW v roce 2019 prodalo v USA 165 549 osobních aut. Pro ukázku berme fakt, že na první dva roky máte službu zaplacenou a poté každé dva roky musíte vytáhnout z vaší peněženky 4 700 Kč (takovou cenu má nastavenou Audi v modelu e-tron na českém trhu).

Pokud by jen polovina lidí tento poplatek zaplatila, tak v případě, že Apple a BMW jdou lidově řečeno půl na půl, do Applu přiteče 194 milionů korun. A to se bavíme jen o spolupráci s automobilkou BMW na trhu v USA. A co takhle všechny trhy dohromady? To už se můžeme dostat na částku, že se z toho jednomu roztočí hlava.

Třeba je to celé úplně jinak…

Možná jsem jen naivní a Apple opravdu chce skvělé funkce pro své zákazníky, které už tak dokážou za produkty s nakousnutým jablkem vysázet nemalé množství peněz. Třeba je to celé úplně jinak a Apple chce do svých zařízení dodat další funkci, kterou jsem si osobně vyzkoušel se svým telefonem od Samsungu, a jde o velmi návykovou záležitost. A to jsem stále musel mít u sebe telefon.

Představa, že vám k autu stačí přijít s Apple Watch, které po většinu dne máte stejně na ruce, je jednoduše fantastická. Ať už je to tak, nebo onak, nic to nemění na tom, že 4 700 korun za dvouletou licenci je něčím, co vás s velkou pravděpodobností neuvede do finanční krize.

O to více, když si kupujete auto v cenové hladině kolem dvou milionů korun. Právě tolik stojí Audi e-tron na českém trhu. Pokud tedy zákazníci budou chtít tuto funkci využívat, jednoduše si ji zaplatí. A jestli na již dostatečně tučná bankovní konta Applu přitečou nějaké peníze, nám koncovým zákazníkům může být ve výsledku úplně jedno.