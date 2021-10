Od smrti Stevea Jobse dnes uplynulo 10 let. Apple na něj vzpomíná v unikátním videu

Technologický svět si dnes připomíná 10. výročí úmrtí Stevea Jobse, zakladatele a ředitele firmy Apple. Svým mnohdy kontroverzním přístupem dokázal změnit nejedno odvětví – ať už jde o počítače, chytré telefony či hudební přehrávače. Samotná společnost toto výročí připomíná na svých stránkách krátkým videem, jež oslavuje jeho myšlenky a postoje.

Steve Jobs založil Apple společně se svým přítelem Stevem Wozniakem 1. dubna 1976. Mezi převratné vynálezy patřil první Macintosh, jenž zpopularizoval grafické uživatelské prostředí, hudební přehrávač iPod, který změnil způsob, jakým přistupujeme k hudbě, či iPhone a iPad, které redefinovaly pojmy smartphone a tablet.

Jobs podlehl dlouhému boji s rakovinou

„Ze všech Steveových předností to byla jeho síla jakožto učitele, která přetrvala. Naučil nás, jak se otevřít krásám tohoto světa, jak podnítit naši zvědavost směrem k novým myšlenkám, jak vidět, co se ukrývá za rohem, a především jak zůstat stále pokorný ve své mysli. Je zde spousta věcí, které neustále vnímáme jeho očima. Naše paměť nedokáže vyjádřit, co cítí naše srdce: velmi nám chybí. Měli jsme velké štěstí, že byl s námi jako manžel a otec,“ stojí ve vyjádření Jobsovy rodiny.

Celebrating Steve

Watch this video on YouTube

Jobs odstoupil z vedení Applu 24. srpna 2011. Zemřel jen pár týdnů poté, konkrétně 5. října 2011 po dlouhé a vyčerpávající bitvě s rakovinou slinivky břišní.