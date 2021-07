Očkujte se a vyhrajte iPhone 12. V Praze se otevřela centra bez registrace

Když nefunguje apel na zodpovědnost a obavy o zdraví své a bližních, zkusíme to přes hazard. Takto podle všeho přemýšlí vláda České republiky, když každému nově očkovanému nabízí možnost vyhrát hodnotné ceny. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch oznámil spuštění soutěže společně s otevřením nových očkovacích center bez nutnosti registrace na pražském Chodově a hlavním nádraží.

„Cílem je, abychom skutečně oslovili takzvaně kolemjdoucí. Kteří půjdou třeba na nákup a rozhodnou se očkovat. Víme, že největší problém, kde je nejmenší proočkovanost, je mladší generace, jsou to lidé od 16 do 30 let. Volba výher je tak cílená na tuto generaci, ale samozřejmě může přijít kdokoliv,“ řekl ministr Vojtěch.

Jednou týdně se mezi očkovanými bude losovat o mobilní telefon iPhone 12, jednou denně o tenisky Converse nebo poukazy na herní platformu Steam, přičemž ceny do soutěže zajistilo ministerstvo zdravotnictví. Na hlavním nádraží se očkuje každý den od 12 do 19 hodin vakcínou od společnosti Johnson & Johnson, v obchodním centru Westfield Chodov bude otevřeno od 10 hodin do 19 hodin, v pracovní dny poté ještě o hodinu déle a očkuje se zde vakcínou od firmy Pfizer/BioNTech.