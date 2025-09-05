Nubia Air ukazuje, že tenký nemusí znamenat drahý. Česká cena vás dostane

- Značka Nubia přichází na český trh s tenkým smartphonem Nubia Air
- Bude stát okolo 6 tisíc korun, přitom nabídne krásný displej, vysokou odolnost a podporu umělé inteligence
- Začátek prodeje je naplánován na přelom září a října
Smartphony již dosáhly svého vrcholu a jejich výrobci hledají nové argumenty, jak přinutit zákazníky utrácet peníze za nové modely. Na o fous lepší displej, výkonnější čipset nebo vyladěnější fotoaparáty už dnes slyší málokdo, a tak se do popředí dostávají jiné položky – dnes je to zejména podpora umělá inteligence nebo tenčí tělo. Za tyto položky si uživatelé mnohdy připlácí nemalé peníze, avšak čerstvě představený smartphone Nubia Air dokazuje, že tenký telefon s umělou inteligencí může být docela levný.
Nubia Air: tenký, lehký, odolný
Nubia Air není zástupcem těm úplně nejtenčích smartphonů, nicméně s tloušťkou 6,7 mm bude rozhodně patřit k těm hubenějším. Výrobce si navíc dal záležet na konstrukci, která má být díky zesílenému kovovému rámu odolná vůči deformaci, a navíc splňuje krytí IP68 a IP69, tudíž jí neublíží prach, anebo tlaková či horká voda. Podle interních testů konstrukce telefonu přežila 6 000 pádů, 600 opakovaných pádů v rolovacím testu a 5 volných pádů (bohužel nevíme, z jakých výšek).
Zepředu Nubii Air reprezentuje 6,78″ displej s rozlišením 1 224 × 2 720 pixelů, obnovovací frekvencí 120 Hz a špičkovým jasem 4 500 nitů. Součástí obrazovky je čtečka otisků prstů a 20Mpx selfie kamerka v kruhovém otvoru nahoře uprostřed. Fotoaparáty na zádech jsou netradičně seřazeny horizontálně, použitelný ale bude pouze hlavní s rozlišením 50 megapixelů. Zbytek výbavy tvoří 2Mpx hloubková kamerka a 0,08Mpx AI kamera, jejichž přínos bude spíše diskutabilní.
Umělá inteligence na každém kroku
Když už je řeč o „AI“, Nubia se v tiskové zprávě chlubí, že umělá inteligence nefiguruje v telefonu jako jedna z funkcí, ale že tvoří integrovaný systémový zážitek. Umělá inteligence umí zasahovat do focení, hraní, streamování, a k ladění zvuku i výkonu.
K dispozici je například nástroj AI Magic Photos pro úpravu fotografií, AI Performance Engine a AI Scheduling pro optimalizování procesorového výkonu, AI Conversation Translate k simultánním překladům, chybět nemůže ani generátor textu a obrázků. Samozřejmostí je i AI asistent Gemini a obrázkové vyhledávání Circle to Search.
Exotický procesor
O pohon Nubie Air se stará 6nm čipset Unisoc T8300 s osmi procesorovými jádry o taktu 2,2 GHz. Tento čip má být o 28 procent efektivnější než jeho předchůdce a má si plynule poradit s multitaskingem, streamováním, hraním apod. Procesoru je k ruce 8 GB RAM, kapacitu lze virtuálně navýšit až na 20 GB. Úložiště bude k dispozici pouze v jedné 256GB variantě.
Kapacita akumulátoru činí 5 000 mAh, vydržet by údajně měla víc než 1000 nabíjecích cyklů. Maximálním nabíjecím výkonem se ale výrobce nepochlubil. Bezdrátová konektivita je příkladná, nechybí podpora sítí 5G, ani NFC.
Cena a dostupnost
Smartphone Nubia Air dorazí do České republiky na přelomu září a října. Přesnou cenu zatím neznáme, nicméně podle našich informací by se měla pohybovat okolo hranice 6 tisíc korun. Telefon bude dostupný v černé a béžové barvě.