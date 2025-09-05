Nubia Air ukazuje, že tenký nemusí znamenat drahý. Česká cena vás dostane

Jakub Karásek 5. 9. 14:10
Nubia Air v černé barvě
  • Značka Nubia přichází na český trh s tenkým smartphonem Nubia Air
  • Bude stát okolo 6 tisíc korun, přitom nabídne krásný displej, vysokou odolnost a podporu umělé inteligence
  • Začátek prodeje je naplánován na přelom září a října

Smartphony již dosáhly svého vrcholu a jejich výrobci hledají nové argumenty, jak přinutit zákazníky utrácet peníze za nové modely. Na o fous lepší displej, výkonnější čipset nebo vyladěnější fotoaparáty už dnes slyší málokdo, a tak se do popředí dostávají jiné položky – dnes je to zejména podpora umělá inteligence nebo tenčí tělo. Za tyto položky si uživatelé mnohdy připlácí nemalé peníze, avšak čerstvě představený smartphone Nubia Air dokazuje, že tenký telefon s umělou inteligencí může být docela levný.

Nubia Air: tenký, lehký, odolný

Nubia Air není zástupcem těm úplně nejtenčích smartphonů, nicméně s tloušťkou 6,7 mm bude rozhodně patřit k těm hubenějším. Výrobce si navíc dal záležet na konstrukci, která má být díky zesílenému kovovému rámu odolná vůči deformaci, a navíc splňuje krytí IP68 a IP69, tudíž jí neublíží prach, anebo tlaková či horká voda. Podle interních testů konstrukce telefonu přežila 6 000 pádů, 600 opakovaných pádů v rolovacím testu a 5 volných pádů (bohužel nevíme, z jakých výšek).

Nubia Air (1)

Zepředu Nubii Air reprezentuje 6,78″ displej s rozlišením 1 224 × 2 720 pixelů, obnovovací frekvencí 120 Hz a špičkovým jasem 4 500 nitů. Součástí obrazovky je čtečka otisků prstů a 20Mpx selfie kamerka v kruhovém otvoru nahoře uprostřed. Fotoaparáty na zádech jsou netradičně seřazeny horizontálně, použitelný ale bude pouze hlavní s rozlišením 50 megapixelů. Zbytek výbavy tvoří 2Mpx hloubková kamerka a 0,08Mpx AI kamera, jejichž přínos bude spíše diskutabilní.

Nubia Air z boku
Nubia Air z boku

Umělá inteligence na každém kroku

Když už je řeč o „AI“, Nubia se v tiskové zprávě chlubí, že umělá inteligence nefiguruje v telefonu jako jedna z funkcí, ale že tvoří integrovaný systémový zážitek. Umělá inteligence umí zasahovat do focení, hraní, streamování, a k ladění zvuku i výkonu.

Parametry smartphonu Nubia Air
Parametry smartphonu Nubia Air

K dispozici je například nástroj AI Magic Photos pro úpravu fotografií, AI Performance Engine a AI Scheduling pro optimalizování procesorového výkonu, AI Conversation Translate k simultánním překladům, chybět nemůže ani generátor textu a obrázků. Samozřejmostí je i AI asistent Gemini a obrázkové vyhledávání Circle to Search.

Exotický procesor

O pohon Nubie Air se stará 6nm čipset Unisoc T8300 s osmi procesorovými jádry o taktu 2,2 GHz. Tento čip má být o 28 procent efektivnější než jeho předchůdce a má si plynule poradit s multitaskingem, streamováním, hraním apod. Procesoru je k ruce 8 GB RAM, kapacitu lze virtuálně navýšit až na 20 GB. Úložiště bude k dispozici pouze v jedné 256GB variantě.

Kapacita akumulátoru činí 5 000 mAh, vydržet by údajně měla víc než 1000 nabíjecích cyklů. Maximálním nabíjecím výkonem se ale výrobce nepochlubil. Bezdrátová konektivita je příkladná, nechybí podpora sítí 5G, ani NFC.

Nubia Air ze všech stran

Cena a dostupnost

Smartphone Nubia Air dorazí do České republiky na přelomu září a října. Přesnou cenu zatím neznáme, nicméně podle našich informací by se měla pohybovat okolo hranice 6 tisíc korun. Telefon bude dostupný v černé a béžové barvě.

Zdroj: tisková zpráva
