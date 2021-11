Nejvýkonnější Snapdragon v prvním benchmarku. Bude stačit na Apple M1?

Qualcomm už příští týden zahájí svoji každoroční konferenci, na které mimo jiné představí nové procesory pro příští rok. S jistotou se dočkáme vlajkového Snapdragonu 8 Gen 1 pro smartphony, ovšem dojít by mohlo i na nový čipset pro počítače. Dočkáme se pořádné konkurence pro jablečný čipset Apple M1?

Nový čipset od Qualcommu byl testován na dosud nepředstaveném zařízení od společnosti Lenovo, které disponovalo 8 GB RAM. Jednojádrový výkon se v testu pohyboval okolo tisíce bodů, při testu více jader si pak počítač vysloužil hodnocení okolo 5300 bodů.

Oproti Snapdragonu 8cx druhé generace se jedná o znatelný mezigenerační posun, v našem testu Surface Pro X tento čip získal 791 bodů na jedno jádro, při zapojení všech jader pak obdržel 3082. Chystaný čip se tak může směle rovnat aktuálním procesorům Intel Core i7-1165G7 nebo AMD Ryzen 7 4800U, což je působivý výsledek. Na Apple M1 to však nestačí, ten si ve stejném benchmarku dokázal „vykoledovat“ skóre 1707/7387 bodů.

More benchmarks on the alleged Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 3 have appeared.

– Single-core is around a Core i5-10210U

– Multi-core is just above Core i7-1165G7

That's also a massive jump from Gen 2. https://t.co/Xj6QgMmJBP

— Daniel Rubino (@Daniel_Rubino) November 24, 2021