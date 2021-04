Nejlevnější Audi na elektřinu stojí 24 000 Kč, na jedno nabití ujede až 65 km

Když se řekne Audi, patrně každý si vybaví luxusní a sportovní automobily této německé značky. Především v posledních letech je ale trendem elektromobilita a automobilka z Ingolstadtu rozhodně nechce zůstat pozadu. Nejnovějším přírůstkem s elektromotorem ale není žádný sporťák, nýbrž něco zcela jiného – koloběžka. Ve městech totiž začíná přibývat míst, kam se s autem nevydáte.

Audi eScooter je nová elektrická koloběžka od známého výrobce automobilů. Robustní konstrukce uveze i 100kg figuru až do 20% stoupání. K dispozici má pohon od americké firmy Segway, jehož motor s výkonem 350 W zaručí maximální rychlost 20 km/h. V režimu „Sport“ akceleruje tempem 1,26 m/s². Audi eScooter je vyvedena v továrních barvách a nechybí ji ani čtyři ikonické kruhy. Celá koloběžka váží 19 kg a lze složit do kompaktních rozměrů, které se vlezou například do kufru auta.

„Dvoukruhová“ brzdová soustava zvládne při jízdě z kopce dobíjet vestavěnou 551 Wh lithiovou baterii a je pro zachování co nejnižšího těžiště a ovladatelnosti umístěna ve stupátku. Dojezd činí 65 km a nabíjení trvá zhruba 6 hodin. O rychlosti, stavu baterie či provozním režimu uživatele informuje displej uprostřed řídítek, dostatečnou viditelnost zajišťují nejen odrazky, ale zejména LED světlo vpředu i vzadu (funguje také jako brzdové světlo).

O pohodlnou jízdu se starají 10“ bezdušové pneumatiky s přídavnou gelovou vrstvou zvyšující odolnost proti defektu, které by měly zvládnout i mírně náročnější terén. Audi eScooter lze provozovat i v dešti, neboť hlavní elektronické komponenty byly testovány na stupeň ochrany IPX7. Jako celek má pak Audi eScooter stupeň ochrany IPX5.

Prémiová elektrická koloběžka si pochopitelně žádá také prémiovou cenu. Za Audi eScooter zájemci zaplatí 23 990 korun, což je oproti některým konkurentům takřka dvojnásobek.