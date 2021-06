Nejlepší konference Microsoftu za poslední roky: nová Forza Horizon, Starfield a další herní pecky

Z virtuální podoby největšího herního veletrhu na světě E3 měl nejeden hráč velké obavy. Není se co divit – některé konference zrovna za moc nestály a třeba takové Take-Two pro změnu hovořilo o inkluzi místo představování zajímavých herních titulů.

Po tiskovce Microsoftu si nicméně můžeme s klidem oddechnout, neboť takovou nálož, jakou předvedl gigant z Redmondu, jsme už dlouho neviděli. Vybrali jsme pro vás to nejzajímavější, co na své konferenci Microsoft s Bethesdou představili.

Starfield, Forza Horizon 5 a výlet do Zóny

Hned na úvod začala konference očekávaným titulem Starfield, na kterém pracuje Bethesda. Vesmírný epos se představil krátkým teaserem, který ukázal dechberoucí záběry a také datum uvedení 11. 11. 2021 na platformy od Microsoftu, tedy Xbox Series X/S a PC.

Starfield: Official Teaser Trailer

Velkého odhalení se dočkala také Forza Horizon 5. Ta nás v páté iteraci už legendárního festivalu plného rychlých aut a taneční hudby vezme do Mexika, kde se můžeme těšit na pouště, historická města či dokonce aktivní sopku. Supersporty osedláme už 9. listopadu.

Forza Horizon 5 Official Announce Trailer

Forza Horizon 5 Official Gameplay Demo - Xbox & Bethesda Games Showcase 2021

V minulém roce Microsoft překvapil teaserem na pokračování východoevropské střílečky S.T.A.L.K.E.R., přičemž tentokrát jsme se do Zóny okolo Černobylu podívali v traileru s ukázkami přímo ze hry. Po grafické stránce vypadá hra nádherně a autorům s GSC se podařilo uchovat i tísnivou atmosféru, včetně originálního znění. S.T.A.L.K.E.R. 2 vyjde až v příštím roce, konkrétně 28. dubna na Xbox Series X/S a PC.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl — Gameplay Trailer

Létání v oblacích, Halo a Age of Empires IV

Fanoušci létání dostali v loňském roce skvělý letecký simulátor Microsoft Flight Simulator. Nyní se hra dočkala oznámení pro Xbox Series X/S, na který vyjde už 27. července v rámci Game Pass. Na podzim se poté dočkáme přídavku Top Gun: Maverick, který nás posadí do kokpitu stíhačky a doprovodí pokračování známého filmu do kin, a to už 19. listopadu.

Microsoft Flight Simulator - Xbox Series X|S Gameplay Trailer - Xbox & Bethesda Games Showcase 2021

Ukázky se dočkalo také Halo: Infinite, na kterém studio 343 Industries po loňské kritice usilovně pracuje. V traileru jsme mohli vidět multiplayerovou část, která má v případě série Halo prominentní postavení a do značné míry se podílela na popularitě celé série.

Halo Infinite Official Multiplayer Reveal

Na konferenci se pochopitelně musela připomenout také série Age of Empires se svým čtvrtým dílem. Ten se prezentoval ukázkou zkombinovanou z hraných záběrů, CGI a také herních ukázek. Na výběr bude osm civilizací a čtyři odlišné kampaně nabízející třicet pět misí. Hra vyjde 28. října a bude součástí předplatného Game Pass.

Age of Empires IV - Official Gameplay Trailer - Xbox & Bethesda Games Showcase 2021

Redfall, návrat zombie apokalypsy a The Outer Worlds 2

Překvapivým titulem se stal Redfall, na kterém pracuje studio Arcane, tvůrci Dishonored a Prey. Na stejnojmenném ostrově spolu o nadvládu soupeří přeživší obyvatelé a legie upírů. Do boje se můžete vrhat samostatně, anebo v kooperaci s dalšími hráči. Redfall nechá hráče zvolit si vlastní společníky, vybavení a nakonec i svou cestu. Redfall dorazí na konzole Xbox Series X/S a na PC příští léto.

Redfall - Xbox & Bethesda Games Showcase 2021 - Official Announce Trailer

Zombie akce ještě nevymřeli, což potvrzuje představený titul Back 4 Blood, jenž je duchovním nástupcem série Left 4 Dead. Kooperativní akce, ve které budete mít za úkol přežít, dorazí už 12. října skrze Game Pass na konzole Xbox Series X/S a PC, nicméně dočká se taky PlayStation 4 a 5.

Back 4 Blood – Xbox & Bethesda Games Showcase 2021 – Official PvP Announce Trailer

Obsidian Entertainment se s novou značkou The Outer Worlds trefili do černého, o čemž svědčí první teaser na pokračování. V rámci něj toho příliš nepředvedli, ostatně vývoj je teprve na začátku. Kdy se The Outer Worlds 2 dočkáme, není prozatím jasné.

The Outer Worlds 2 - Official Announce Trailer - Xbox & Bethesda Games Showcase 2021

Herní ukázka Far Cry 6, Psychonauts 2 a pokračování A Plague Tale

Zatímco na konferenci Ubisoftu jsme mohli vidět trailer na Far Cry 6, jenž se zaměřoval na příběhové pozadí, na akci Microsoftu se francouzská společnost vytasila s herní ukázkou. Na výběr budete mít jak plíživý postup, tak možnost najet s tankem přímo do tábora nepřítel, což jsou přístupy typické pro celou sérii. Far Cry 6 vyjde 7. října

Far Cry 6: Xbox Gameplay Overview Trailer | Ubisoft [NA]

Studio Asobo není příliš známé svým jménem, nicméně jejich titul A Plague Tale: Innocence byl přijat velmi kladně. Nyní autoři oznámili pokračování s podtitulem Requiem, ve kterém opět budeme sledovat cestu sourozeneckého dua Huga a Amicie. Do temného středověku se vrátíme už v příštím roce.

[E3 2021] A Plague Tale: Requiem - World Premiere Reveal Trailer

Legendární adventura Tima Schafera Psychonauts se ve svém pokračování vrátí s neotřelým humorem, nezvyklou grafickou stránkou a neokoukaným prostředím. Do hlavy Razputina Aquata se budeme moci vžít už 25. srpna a stále platí, že se hra podívá i na konkurenční konzole PlayStation 4 a 5.

Psychonauts 2 - Official Gameplay Trailer - Xbox & Bethesda Games Showcase 2021

… a jedno překvapení na závěr

Na konferenci toho Microsoft představil opravdu hodně, včetně nových přídavků do her Fallout 76 a Sea of Thieves, vylepšení pro The Elder Scrolls: Online na konzolích, příchodu Yakuza: Like a Dragon do předplatného Game Pass či ukázek z titulů Grounded, Hades, The Ascent, Slime Rancher 2, Shredders, Party Animals, Atomic Heart, Eiyuden Chronicle, Twelve Minutes, Sommerville či Replaced.

Xbox & Bethesda Games Showcase – 4K – Full Show

Čím Microsoft překvapil úplně všechny, je nicméně lednička. Ano, čtete správně, gigant z Redmondu udělal z vtipu skutečnost. Při představení Xboxu Series X se na internetu začaly množit vtípky na téma vzhledu, které přirovnávaly konzoli k lednici. Microsoft začne mini lednici s podobou Xboxu prodávat již na letošní Vánoce. Doufejme, že inženýři z Redmondu nechystají raketomet, ke kterému vtipálci Xbox Series X také přirovnávali.