Nástupce Snapdragonu 888 získává konkrétní obrysy. Bude to výkonné dělo ráže 4 nm

I letos v zimě se dočkáme odhalení nového výkonného čipsetu od Qualcommu, který následně najdeme ve spoustě vlajkových smartphonů příštího roku. Zdá se, že mezigenerační posun bude letos výraznější než v minulých letech, a to hned díky několika aspektům. Jakou výbavu čipset nabídne, zveřejnil v tomto týdnu informátor @evleaks.

"SM8450 is Qualcomm's next-gen premium system-on-chip (SoC). It has an integrated Snapdragon X65 5G Modem-RF system. It is fabricated on a 4nm process." pic.twitter.com/u1GXMhOWBf

— Evan Blass (@evleaks) June 3, 2021