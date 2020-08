Na Windows 10 bude spustíte aplikace pro Android. Stačí mít telefon od Samsungu

Na včerejší tiskové konferenci Samsungu byla představena spousta nových zařízení a v případě smartphonů řady Galaxy Note 20 i spousta softwarových vylepšení. Část z nich má na svědomí i společnosti Microsoft, se kterou Samsung rozšířil spolupráci, a ještě více do svých telefonů integroval redmondské služby.

Aplikace z Androidu na Windows 10

Systém Windows již dnes umožňuje částečné propojení smartphonů s Androidem, a to skrze aplikaci Váš telefon. V ní je možné číst SMS a psát SMS zprávy, vyřizovat hovory, zobrazovat telefonní notifikace nebo prohlížet pořízené fotografie. Vybrané telefony od Samsungu navíc umožňují zrcadlit do systému Windows obrazovku či využívat funkci Odkaz na Windows pro rychlé kopírování obsahu mezi telefonem a počítačem.

Funkce Odkaz na Windows se v souvislosti s představením řady Galaxy Note 20 dočkala poměrně zásadní novinky. Do počítačové aplikace Váš telefon přibude nová položka Aplikace, která uživateli zpřístupní seznam všech aplikací v telefonu s možností jejich spuštění. Tyto mobilní aplikace pak poběží v oknech bok po boku s Windows aplikacemi.

Působivé je, že tyto aplikace lze dokonce připínat na hlavní panel a odsud spouštět stejně jako aplikace pro Windows. V první vlně bude možné takto spouštět pouze jednu mobilní aplikaci, v průběhu letošního roku se pak funkce rozšíří na spouštění více aplikací zároveň. Působivé je, že mobilní aplikace spuštěné na počítači nijak neovlivní dění na displeji telefonu, ten bude možné používat odděleně.

Nová verze aplikace Váš telefon podporující spouštění Android aplikací je v současné době dostupná pouze v nejnovějším sestavení Windows 10 s číslem 20185, které vyšlo včera večer. Pro vychutnání této nové funkce je zapotřebí vlastnit smartphone značky Samsung, který podporuje funkci Odkaz na Windows. Jejich seznam najdete na stránkách Microsoftu.

Synchronizace mezi Samsungem a Microsoftem

Další novinkou vyplývající ze spolupráce Samsungu a Microsoftu je propojení aplikací Samsung s různými službami Microsoftu. Samsung Poznámky bude možné synchronizovat s poznámkovníkem OneNote, záznamy se také budou objevovat ve funkci OneNote feed v Outlooku. Poznámky tak bude možné přidávat velmi rychle přímo do emailových zpráv.

Synchronizovány také budou připomínky z aplikace Samsung připomínky do aplikací Microsoft To Do, Outlook a Microsoft Teams.

Aplikace OneDrive se bude moci synchronizovat se Samsung Galerií

Další střípky ze vzájemné spolupráce

Hodinky od Samsungu (včetně nových Galaxy Watch 3) dostanou nativní emailovou aplikaci Outlook.

Aplikace Outlook na telefonech Galaxy Note 20 dostane rozšířenou podporu stylusu S Pen, např. pro ruční psaní textu, nebo k úpravě obrázků z galerie.

Na telefonech a tabletech od Samsungu také bude možné od 15. září hrát více než stovku her z knihovny Xbox Game Pass, například populární Forza Horizon 4 nebo Minecraft Dungeons.

Tato funkce bude dostupná i v našich končinách, Samsung navíc v předobjednávkách k telefonům Galaxy Note 20 rozdává herní ovladač MOGA XP5-X a tři měsíce předplatného Xbox Game Pass zdarma.