Na Měsíci bude LTE. Kontrakt získala Nokia, počítá se i s přechodem na 5G

NASA oznámila udělení série kontraktů v rámci programu Tipping Point, který cílí na otestování nových přelomových technologií v praxi. Cílem programu je ověřit různé koncepty, které mohou přispět k budování vesmírné ekonomiky a rozvoji lidských letů na Měsíc a později i dál.

To the moon! 🌕

We are excited to have been named by @NASA as a key partner to advance “Tipping Point” technologies for the moon, to help pave the way towards sustainable human presence on the lunar surface.

So, what technology can you expect to see? (1/6) pic.twitter.com/wDNwloyHdP

— Bell Labs (@BellLabs) October 15, 2020